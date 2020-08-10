 Другий день протестів у Білорусі: правоохоронці застосували силу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2020

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Новини

Другий день протестів у Білорусі: правоохоронці застосували силу

У Білорусі другий вечір поспіль прибічники опозиції вийшли на акції протесту. Знову сталися сутички демонстрантів з правоохоронцями. МВС Білорусі вночі повідомило про одного загиблого протестувальника.

Сутички в Мінську

Сутички протестувальників та правоохоронців у Мінську

Кілька тисяч демонстрантів вийшли в понеділок, 10 серпня, ввечері на вулиці Мінська, щоб висловити свій протест проти, на їхню думку, сфальсифікованих результатів президентських виборів у Білорусі.

Мітингарі скандували "Ганьба!" та "Живе Білорусь!". Правоохоронці застосували проти протестувальників сльозогінний газ та світло-шумові гранати. Місцеві ЗМі також повідомляють про застосування гумових куль. За даними Reuters, понад 30 мітингарів було затримано. Як повідомляє білоруський портал onliner.by на акції протесту в Мінську була поранена в ногу журналістка білоруського видання "Наша нива" Наталія Лубневська.

Уночі міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що під час сутичок із спецпризначенцями один протестувальник загинув. За цими даними, в руці чоловіка вибухнув невстановлений вибуховий пристрій, який він збирався кинути в правоохоронців.   

Повідомляється про акції протесту та застосування правоохоронцями сили проти демонстрантів і в низці інших міст Білорусі.

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Нагадаємо, що 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними, переміг чинний президент Олександр Лукашенко, набравши 80,08 відсотка голосів. Його основну суперницю Світлану Тихановську, за цими даними, підтримали 10,9 відсотка виборців. Вона вимагає перерахунку голосів.

Увечері того ж дня в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних із такими результатами виборів і зіткнення протестувальників із співробітниками силових структур. Під час акцій протесту постраждали 39 співробітників правоохоронних органів і понад 50 цивільних осіб, повідомили в МВС Білорусі. За участь у несанкціонованих акціях було затримано близько трьох тисяч людей.

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