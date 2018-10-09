 Драма із заручницею в Кельні: поліція не виключає терористичного мотиву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2018

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Новини

Драма із заручницею в Кельні: поліція не виключає терористичного мотиву

Один свідок стверджує, що нападник на вокзалі Кельна заявляв про свою приналежність до "Ісламської держави". Поліція повідомила, що на місці злочину виявлено паспорт на ім'я 55-річного сирійця.

Німецька поліція під час спецоперації

Німецька поліція під час спецоперації

Чоловік, який у понеділок, 15 жовтня, захопив заручницю в аптеці на вокзалі Кельна , міг діяти з терористичних мотивів. Як заявили правоохоронці, вони не виключають такої версії та проводять розслідування в усіх напрямках.

"Входячи у аптеку, підозрюваний, за словами прохожого, вигукнув, що він належить до терористичного угруповання "Ісламська держава", - зазначив керівник спецоперації Клаус Рюшеншмідт (Klaus Rüschenschmidt), цитує агентство dpa. Утім, доказів чи додаткових вказівок щодо ймовірної приналежності нападника до ісламістського угруповання поки немає.

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Поліція повідомила, що чоловік, який взяв у заручниці жінку в аптеці на головному вокзалі Кельна, "під контролем". Його під час операції поліції тяжко поранено. Заручниця отримала легкі поранення. (15.10.2018)

На місці злочину поліція виявила паспорт на ім'я 55-річного сирійця, який має дозвіл на перебування у Німеччині до середини 2021 року. Власник паспорту вже потрапляв у поле зору поліції через різноманітні правопорушення, зокрема крадіжки.  Чоловік, який захопив заручницю, за словами поліції, "з великою імовірністю" є власником документа. Однак особу  захопника остаточно поки не встановлено, наголошують правоохоронці.

За словами слідчих, нападник, який захопив заручницю, мав при собі місткості з газом і запалювальну суміш. Спершу нападник підпалив коктейль Молотова у закладі швидкого харчування на вокзалі в Кельні, через що ушкодження отримала 14-річна дівчина. Однак спрацювала система пожежної безпеки і вода загасила вогонь. Після цього  нападник перебіг до розташованої навпроти аптеки, де і взяв у заручниці жінку, і де його згодом у результаті спецоперації затримали.

Нагадаємо, раніше поліція Кельна повідомила, що під час спецоперації захопника було тяжко поранено. Заручниця отримала легку травму. Загалом ушкодження отримали четверо людей, включно з нападником.

Під час спецоперації поліції ух поїздів через головний вокзал Кельна було припинено, людей з будівлі евакуювали.

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