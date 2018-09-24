 До суду ООН подали позов щодо перенесення посольства США до Єрусалима | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2018

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Новини

До суду ООН подали позов щодо перенесення посольства США до Єрусалима

Палестинська автономія подала до Міжнародного суду ООН позов, у якому вимагає виведення посольства США з Єрусалима.

Посольство США в Єрусалимі

Посольство США в Єрусалимі

Міністерство закордонних справ Палестинської автономії повідомило в суботу, 29 вересня, що подало до Міжнародного суду ООН позов щодо перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Позов було подано напередодні. На думку міністерства, цей крок США є порушенням міжнародного права, тож палестинці вимагають виведення американської дипломатичної місії з Єрусалима, інформує агенція dpa.

DW.COM

США скасували понад 200 мільйонів допомоги палестинцям у Секторі Гази та на території Західного берегу Йордану. Кошти витратять на "пріорітетніші проекти деінде". (25.08.2018)

США не хочуть брати на себе "дуже непропорційний розподіл" фінансування UNRWA, заявили у Держдепартаменті. Раніше США фінансували близько третини бюджету агентства. (01.09.2018)

У відеозверненні на відкритті посольства Дональд Трамп заявив, що Вашингтон відданий ідеї досягненню миру між Ізраїлем та палестинцями. Тим часом кількість загиблих на кордоні з Сектором Гази зросла до 41 людини. (14.05.2018)

Розгляд справ у Міжнародному суді ООН може тривати роками, проте його рішення є остаточними та мають зобов'язувальний характер. Суд ще не призначив дати слухань щодо позову палестинців.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у грудні 2017 року заявив про перенесення посольства його країни в Ізраїлі, а вже в травні 2018 року посольство відкрилося в Єрусалимі. Цей крок США викликав обурення палестинців. Глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив, що США не можуть виступати нейтральним медіатором в арабо-ізраїльскому конфлікті.

У свою чергу США припинили фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA), а також скасували виділення Палестинським територіямдопомоги на суму 200 мільйонів доларів. Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт було створене у 1949 році. Воно опікується підтримкою палестинських біженців в Сирії, Лівані, на Західному березі річки Йордан і в Секторі Гази.

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