До суду ООН подали позов щодо перенесення посольства США до Єрусалима

Міністерство закордонних справ Палестинської автономії повідомило в суботу, 29 вересня, що подало до Міжнародного суду ООН позов щодо перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Позов було подано напередодні. На думку міністерства, цей крок США є порушенням міжнародного права, тож палестинці вимагають виведення американської дипломатичної місії з Єрусалима, інформує агенція dpa.

Розгляд справ у Міжнародному суді ООН може тривати роками, проте його рішення є остаточними та мають зобов'язувальний характер. Суд ще не призначив дати слухань щодо позову палестинців.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у грудні 2017 року заявив про перенесення посольства його країни в Ізраїлі, а вже в травні 2018 року посольство відкрилося в Єрусалимі. Цей крок США викликав обурення палестинців. Глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив, що США не можуть виступати нейтральним медіатором в арабо-ізраїльскому конфлікті.

У свою чергу США припинили фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA), а також скасували виділення Палестинським територіямдопомоги на суму 200 мільйонів доларів. Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт було створене у 1949 році. Воно опікується підтримкою палестинських біженців в Сирії, Лівані, на Західному березі річки Йордан і в Секторі Гази.