 До сирійського табору ″Рукбан″ вперше з січня доставили гуманітарну допомогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2018

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Новини

До сирійського табору "Рукбан" вперше з січня доставили гуманітарну допомогу

Вперше з січня цього року ООН вдалося доставити гуманітарну допомогу до табору сирійських біженців біля кордону з Йорданією. Близько 50 тисяч людей отримують харчові продукти та медикаменти.

Табір біженців Рукбан на кордоні між Сирією та Йорданією

Табір біженців "Рукбан" на кордоні між Сирією та Йорданією

До табору біженців "Рукбан", розташованого біля кордону з Йорданією на півдні Сирії, у суботу, 3 листопада, вперше з січня цього року прибув гуманітарний конвой ООН. Допомогу одержать близько 50 тисяч людей, які мешкають у таборі, повідомили в ООН.

Люди отримують харчові продукти, медикаменти, предмети першої необхідності. "Ми також проводимо кампанію з вакцинації для захисту 10 тисяч дітей від кору, поліомієліту та інших смертельно небезпечних хвороб", - повідомив координатор ООН в Сирії Алі Аль-Заатарі.

Гуманітарну допомогу доставляють понад 70 вантажівок, які перевозять 10 тисяч харчових посилок та мішків з борошном. Також гуманітарна допомога включає одяг для 18 тисяч дітей і набори для 1200 новонароджених, повідомили в Сирійському Червоному Півмісяці.

DW.COM

Міноборони РФ повідомило, що пропонувало США співпрацю у вирішенні питання сирійських біженців в таборі "Рукбан" та гуманітарного розмінування. (04.08.2018)

Після обстрілу турецькими військами курдських "Загонів народної самооборони" у районі Кобані на півночі Сирії Реджеп Таїп Ердоган заявив про підготовку до "більшої та ефективнішої операції". (30.10.2018)

Востаннє ООН та Сирійський Червоний Півмісяць змогли доправити до табору гуманітарну допомогу в січні, повідомив заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок. З того часу умови у таборі погіршилися, там не вистачає харчових продуктів та медикаментів. Гуманітарний конвой мав бути направлений в табір ще минулого тижня після того, як уряд у Дамаску дав на це дозвіл. Однак тоді відправлення допомоги було зірвано через загрозу нападу в цій зоні.

Сирійський табір "Рукбан" розташований поблизу американської військової бази Танф. Загалом тут перебувають близько 50 тисяч людей. Йорданія закрила кордон із Сирією в минулому році і оголосила цей район військовою зоною після нападу на прикордонників.

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