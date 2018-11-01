До сирійського табору "Рукбан" вперше з січня доставили гуманітарну допомогу

До табору біженців "Рукбан", розташованого біля кордону з Йорданією на півдні Сирії, у суботу, 3 листопада, вперше з січня цього року прибув гуманітарний конвой ООН. Допомогу одержать близько 50 тисяч людей, які мешкають у таборі, повідомили в ООН.

Люди отримують харчові продукти, медикаменти, предмети першої необхідності. "Ми також проводимо кампанію з вакцинації для захисту 10 тисяч дітей від кору, поліомієліту та інших смертельно небезпечних хвороб", - повідомив координатор ООН в Сирії Алі Аль-Заатарі.

Гуманітарну допомогу доставляють понад 70 вантажівок, які перевозять 10 тисяч харчових посилок та мішків з борошном. Також гуманітарна допомога включає одяг для 18 тисяч дітей і набори для 1200 новонароджених, повідомили в Сирійському Червоному Півмісяці.

Востаннє ООН та Сирійський Червоний Півмісяць змогли доправити до табору гуманітарну допомогу в січні, повідомив заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок. З того часу умови у таборі погіршилися, там не вистачає харчових продуктів та медикаментів. Гуманітарний конвой мав бути направлений в табір ще минулого тижня після того, як уряд у Дамаску дав на це дозвіл. Однак тоді відправлення допомоги було зірвано через загрозу нападу в цій зоні.

Сирійський табір "Рукбан" розташований поблизу американської військової бази Танф. Загалом тут перебувають близько 50 тисяч людей. Йорданія закрила кордон із Сирією в минулому році і оголосила цей район військовою зоною після нападу на прикордонників.