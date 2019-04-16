 До Ради з Надією: як Савченко поверталася в парламент | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

До Ради з Надією: як Савченко поверталася в парламент

Уперше після звільнення з української в'язниці Надія Савченко прийшла до Верховної Ради. Яким був цей день для депутатки, яку підозрюють у намірі підірвати парламент? Кореспондент DW супроводжував політика.

Надія Савченко - на шляху до Верховної Ради

Надія Савченко - на шляху до Верховної Ради

"Після камери мені тут і досі якось надто просторо й світло", - посміхається Надія Савченко. Вона неспішно п'є каву й дивиться з кухонного вікна на київську Троєщину. У цій трикімнатній квартирі в панельній багатоповерхівці родина Савченків мешкає ще з початку 1980-х років. Колишня військова льотчиця вже вдруге повертається сюди з в'язниці. Цього разу - з української. В ніч з 15 на 16 квітня прокуратурі не вдалося вчасно продовжити термін запобіжного заходу Савченко. На заваді стала судова тяганина, влаштована її адвокатами. Тож, несподівано для всіх Савченко відпустили з-під варти.

Тихо, щоб не розбудити матір, Надія разом із сестрою Вірою збираються на роботу. У вівторок, 23 квітня, за тиждень після звільнення в залі суду, народна депутатка повертається до Верховної Ради. У спробі підірвати парламент та здійснити військовий переворот її й досі обвинувачують Служба безпеки України (СБУ) та Генеральна прокуратура (ГПУ).

"Усе ніяк з Вірою не помиємо. Це ж треба о четвертій ранку починати, поки всі їздити не почали,- киває Савченко на обмальовані стіни старого ліфту, поки ми спускаємось з дев'ятого поверху. - Я взагалі-то люблю наших сусідів, а от Віра каже, що вони не надто відповідальні".

Перед тим, як вирушити до Ради, Надія Севчено вирішила перекурити на сходах будинку

Перед тим, як вирушити до Ради, Надія Севчено вирішила перекурити на сходах будинку

Дорогою до парковки депутатка розповідає про вдале планування рідного мікрорайону: "Поруч і поліція, і стадіон. Навіть зарядка для електромобілів з’явилася. А через двір моя школа. В неділю навіть змогла там проголосувати. Звісно, що за Зеленського". Надія Савченко хотіла й сама позмагатись за президентську посаду. У лютому Віра Савченко намагалася зареєструвати свою сестру кандидаткою в президенти, однак отримала відмову ЦВК.

У тюрмі за мрію?

Про переможця президентських перегонів Савченко говорить без особливої прихильності, втім не приховує антипатії до ще чинного глави держави. "Мене посадили, бо я, як політик, становила загрозу для Порошенка і всієї його команди", - стверджує вона.

У березні 2018 року СБУ та ГПУ оголосили депутатці підозру в підготовці терористичного акту та держперевороту. За версією слідства, разом із головою партії "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном вона начебто планувала мінометний обстріл Верховної Ради з баржі на Дніпрі, штурм урядового кварталу тактичними групами, захоплення влади та встановлення військової диктатури.

Очільник ГПУ Юрій Луценко навіть демонстрував відеозапис, де підозрювані обговорюють цей план із офіцерами армійського спецназу, які насправді були агентами спецслужб під прикриттям. Самі ж Савченко та Рубан вважають, що стали об'єктом політично мотивованої провокації з боку завербованих СБУ військових. "Думаю, багато хто з українців і зараз потай мріє підірвати Верховну Раду. Але хіба за мрію саджають?", - жартує депутатка.

Не побудувати КПРС

Перемогу Зеленського Савченко порівнює із злим жартом. "Порошенко волів і далі тримати країну в страху. Але українці на страх відповідають сміхом", - розмірковує Савченко, розповідаючи, як читала програми кандидатів у тюрмі.

Вона стверджує, що їй імпонує політична програма Володимира Зеленського, задекларовані наміри щодо розширення народовладдя. Однак вступати в його команду вона не готова.

Віра Савченко (праворуч) активно допомагає своїй сестрі. На фото разом з помічницею Надії Савченко Тетяною Проторченко

Віра Савченко (праворуч) активно допомагає своїй сестрі. На фото разом з помічницею Надії Савченко Тетяною Проторченко

"Він має високий рівень підтримки. Але якщо всі ці 75 відсотків дістануться одній партії, то у світі нас не зрозуміють, подумають, що ми будуємо нову КПРС (Комуністичну партію Радянського Союзу, - Ред.). Але нові політичні сили мають показати здатність до співпраці, щоб разом знести старі", - пояснює Савченко.

З огляду на це сестри Савченко всерйоз розмірковують над осінніми парламентськими виборами. На них вони збираються висувати "Громадську платформу Надії Савченко", політичну партію, створену за останній рік.

Самотність і мова

До будівлі Верховної Ради Надія заходить першою, аби оформити нові перепустки для Віри та помічниці Тетяни Проторченко. "Цього разу знову хотіла гранати принести - ті, що фрукти, а не бойові. Але не знайшла в магазині", - жартує вона.

Торік жарт із гранатами не допоміг Савченко переконати депутатів у безпідставності звинувачень з боку Юрія Луценка. За притягнення її до кримінальної  відповідальності тоді проголосували 290 народних обранців.

Цього вівторка Верховна Рада оговтується від результатів президентських виборів. У кулуарах лідери фракцій обговорюють із журналістами перспективи дострокових виборів до парламенту та прийняття закону про імпічмент. На Савченко, здається, мало хто звертає увагу. "Вона завжди була осторонь якихось важливих  політичних  процесів", - зауважує в розмові з DW Вікторія Сюмар з фракції "Народного фронту", яка називає свою опальну колегу по парламенту "прикладом впливу ФСБ на українських полонених".

Надія Савченко у Верховній Раді

Надія Савченко у Верховній Раді

Рік тому Надію Савченко виключили з парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, ще раніше - з фракції "Батьківщина", за списком якої вона потрапила до Верховної Ради, ще перебуваючи у російському полоні. Зайшовши вперше за рік до сесійної зали Савченко вітається хіба що з колишнім комбатом "Айдару" Сергієм  Мельничуком, та вже невдовзі знову йде.

Тим часом у Раді продовжують розгляд масштабного законопроекту про державну мову, який тягнеться вже другий місяць. Савченко каже, що не встигла ознайомитись із кількома тисячами правок поданими до документу, хоча й вважає питання важливим.

Дочекавшись врешті уваги журналістів, депутатка дає короткий брифінг, фотографується зі школярами з Луганської області, і залишає парламентську будівлю.

Суд продовжить розгляд її справи 7 травня. В Генпрокуратурі вже заявляли, що добиватимуться повторного ув'язнення її та Володимира Рубана до остаточного вироку.

DW.COM

FreeSavchenko-2: як Надія Савченко вдруге з тюрми виходила

Народну депутатку Надію Савченко звільнили з-під арешту. І хоча обвинувачень у підготовці держперевороту з неї ніхто не знімав, вона вже планує повернутись до роботи у парламенті та балотуватися на виборах восени. (16.04.2019)  

ГПУ: Розслідування щодо Савченко і Рубана завершено

У Генеральній прокуратурі України повідомили про завершення слідства щодо Надії Савченко та Володимира Рубана, звинувачених у спробі повалення державної влади, і передачу матеріалів сторонам захисту для ознайомлення. (01.08.2018)  

Савченко не піде в опозицію до Зеленського

Багато пунктів у програмі Володимира Зеленського аналогічні тим, які Надія Савченко згадувала ще три роки тому, сказала депутатка. Сама вона не бачить причин для переходу в опозицію до нього. (23.04.2019)  

Також за темою

Ukraine Nadeschda Sawtschenko Abgeordnete und Ex-Pilotin

FreeSavchenko-2: як Надія Савченко вдруге з тюрми виходила 16.04.2019

Народну депутатку Надію Савченко звільнили з-під арешту. І хоча обвинувачень у підготовці держперевороту з неї ніхто не знімав, вона вже планує повернутись до роботи у парламенті та балотуватися на виборах восени.

Савченко знову в парламенті. Чи навдого? (23.04.2019) 23.04.2019

Термін арешту Надії Савченко сплив, і суд вирішив його не продовжувати. Народна депутатка вийшла на роботу до Верховної Ради. Як до цього поставилися її колеги в парламенті?

Ukraine - Nadija Sawtschenko

Справу Савченко і Рубана розглядатиме суд у Чернігові 11.02.2019

Розгляд справи народної депутатки Надії Савченко та екс-керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту, відбуватиметься у Чернігівському суді, вирішив Верховний суд України.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський не приховує, що ставить за мету мати власну більшість у Верховній Раді після виборів у жовтні. Поки ж йому доведеться домовлятися з нинішніми депутатами

Рівняння на Гройсмана і Зеленського

У політичному ландшафті України з огляду на зміну президента почалася фаза масового переорієнтування.  

Нафта

Білорусь поки не експортує світлі нафтопродукти в Україну

Через надходження неякісної російської нафти Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  