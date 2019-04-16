До Ради з Надією: як Савченко поверталася в парламент

"Після камери мені тут і досі якось надто просторо й світло", - посміхається Надія Савченко. Вона неспішно п'є каву й дивиться з кухонного вікна на київську Троєщину. У цій трикімнатній квартирі в панельній багатоповерхівці родина Савченків мешкає ще з початку 1980-х років. Колишня військова льотчиця вже вдруге повертається сюди з в'язниці. Цього разу - з української. В ніч з 15 на 16 квітня прокуратурі не вдалося вчасно продовжити термін запобіжного заходу Савченко. На заваді стала судова тяганина, влаштована її адвокатами. Тож, несподівано для всіх Савченко відпустили з-під варти.

Тихо, щоб не розбудити матір, Надія разом із сестрою Вірою збираються на роботу. У вівторок, 23 квітня, за тиждень після звільнення в залі суду, народна депутатка повертається до Верховної Ради. У спробі підірвати парламент та здійснити військовий переворот її й досі обвинувачують Служба безпеки України (СБУ) та Генеральна прокуратура (ГПУ).

"Усе ніяк з Вірою не помиємо. Це ж треба о четвертій ранку починати, поки всі їздити не почали,- киває Савченко на обмальовані стіни старого ліфту, поки ми спускаємось з дев'ятого поверху. - Я взагалі-то люблю наших сусідів, а от Віра каже, що вони не надто відповідальні".

Перед тим, як вирушити до Ради, Надія Севчено вирішила перекурити на сходах будинку

Дорогою до парковки депутатка розповідає про вдале планування рідного мікрорайону: "Поруч і поліція, і стадіон. Навіть зарядка для електромобілів з’явилася. А через двір моя школа. В неділю навіть змогла там проголосувати. Звісно, що за Зеленського". Надія Савченко хотіла й сама позмагатись за президентську посаду. У лютому Віра Савченко намагалася зареєструвати свою сестру кандидаткою в президенти, однак отримала відмову ЦВК.

У тюрмі за мрію?

Про переможця президентських перегонів Савченко говорить без особливої прихильності, втім не приховує антипатії до ще чинного глави держави. "Мене посадили, бо я, як політик, становила загрозу для Порошенка і всієї його команди", - стверджує вона.

У березні 2018 року СБУ та ГПУ оголосили депутатці підозру в підготовці терористичного акту та держперевороту. За версією слідства, разом із головою партії "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном вона начебто планувала мінометний обстріл Верховної Ради з баржі на Дніпрі, штурм урядового кварталу тактичними групами, захоплення влади та встановлення військової диктатури.

Очільник ГПУ Юрій Луценко навіть демонстрував відеозапис, де підозрювані обговорюють цей план із офіцерами армійського спецназу, які насправді були агентами спецслужб під прикриттям. Самі ж Савченко та Рубан вважають, що стали об'єктом політично мотивованої провокації з боку завербованих СБУ військових. "Думаю, багато хто з українців і зараз потай мріє підірвати Верховну Раду. Але хіба за мрію саджають?", - жартує депутатка.

Не побудувати КПРС

Перемогу Зеленського Савченко порівнює із злим жартом. "Порошенко волів і далі тримати країну в страху. Але українці на страх відповідають сміхом", - розмірковує Савченко, розповідаючи, як читала програми кандидатів у тюрмі.

Вона стверджує, що їй імпонує політична програма Володимира Зеленського, задекларовані наміри щодо розширення народовладдя. Однак вступати в його команду вона не готова.

Віра Савченко (праворуч) активно допомагає своїй сестрі. На фото разом з помічницею Надії Савченко Тетяною Проторченко

"Він має високий рівень підтримки. Але якщо всі ці 75 відсотків дістануться одній партії, то у світі нас не зрозуміють, подумають, що ми будуємо нову КПРС (Комуністичну партію Радянського Союзу, - Ред.). Але нові політичні сили мають показати здатність до співпраці, щоб разом знести старі", - пояснює Савченко.

З огляду на це сестри Савченко всерйоз розмірковують над осінніми парламентськими виборами. На них вони збираються висувати "Громадську платформу Надії Савченко", політичну партію, створену за останній рік.

Самотність і мова

До будівлі Верховної Ради Надія заходить першою, аби оформити нові перепустки для Віри та помічниці Тетяни Проторченко. "Цього разу знову хотіла гранати принести - ті, що фрукти, а не бойові. Але не знайшла в магазині", - жартує вона.

Торік жарт із гранатами не допоміг Савченко переконати депутатів у безпідставності звинувачень з боку Юрія Луценка. За притягнення її до кримінальної відповідальності тоді проголосували 290 народних обранців.

Цього вівторка Верховна Рада оговтується від результатів президентських виборів. У кулуарах лідери фракцій обговорюють із журналістами перспективи дострокових виборів до парламенту та прийняття закону про імпічмент. На Савченко, здається, мало хто звертає увагу. "Вона завжди була осторонь якихось важливих політичних процесів", - зауважує в розмові з DW Вікторія Сюмар з фракції "Народного фронту", яка називає свою опальну колегу по парламенту "прикладом впливу ФСБ на українських полонених".

Надія Савченко у Верховній Раді

Рік тому Надію Савченко виключили з парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, ще раніше - з фракції "Батьківщина", за списком якої вона потрапила до Верховної Ради, ще перебуваючи у російському полоні. Зайшовши вперше за рік до сесійної зали Савченко вітається хіба що з колишнім комбатом "Айдару" Сергієм Мельничуком, та вже невдовзі знову йде.

Тим часом у Раді продовжують розгляд масштабного законопроекту про державну мову, який тягнеться вже другий місяць. Савченко каже, що не встигла ознайомитись із кількома тисячами правок поданими до документу, хоча й вважає питання важливим.

Дочекавшись врешті уваги журналістів, депутатка дає короткий брифінг, фотографується зі школярами з Луганської області, і залишає парламентську будівлю.

Суд продовжить розгляд її справи 7 травня. В Генпрокуратурі вже заявляли, що добиватимуться повторного ув'язнення її та Володимира Рубана до остаточного вироку.