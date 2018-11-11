До кордону США прибули ще кількасот мігрантів з каравану

Вісім автобусів з людьми з так званого каравану мігрантів з Центральної Америки у середу, 14 листопада, прибули до кордону між Мексикою та США, у місто Тіхуана. На автобусах приїхали близько 300 осіб, вони долучилися до ще кількох сотень мігрантів, які прибули напередодні.

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Тіхуану від каліфорнійського міста Сан-Дієго відділяє огорожа, яка закінчується вже у водах Тихого океану. Близько 20 мігрантів, що прибули до кордону, видерлися на огорожу і кричали "Так, ми змогли!". Американські прикордонники перебували в стані бойової готовності, однак не вдалися до жодних дій. Невдовзі мігранти злізли з огорожі на бік Мексики. Дехто з прибулих також купалися в океані, передає агентство AP.

Як повідомив керівник міграційної служби Тіхуани Цезар Паленсія Чавес, більшість мігранітв була розселена у притулках групами по 30-40 осіб, хоча спершу вони хотіли перебувати разом. Окремі притулки передбачені для чоловіків, жінок та сімей. Місцевий священик повідомив, що католицька церква організувала людей, які доставляють мігрантів до кордону на автобусах. Загалом йдеться про 24 автобуси, які возять мігрантів.

Мексиканська влада надала загалом 2697 тимчасових віз для мігрантів та сімей, що дає змогу їм перебувати у країні впродовж 45-денного терміну розгляду заяв на більш тривале перебування. При цьому 533 мігранти заявили про бажання повернутися добровільно до своїх країн.

Більша частина каравану мігрантів, що нараховує до п'яти тисяч учасників, все ще перебуває за дві тисячі кілометрів від американського кордону, у Гвадалахарі. Ще кілька груп мігрантів з Центральної Америки, які хочуть дістатися до США, також перебувають на території Мексики. Як зазначає AP, загалом на території Мексики нині перебувають від семи до 10 тисяч мігрантів, що рухаються до кордону зі США.

Нагадаємо, 9 листопада президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про заборону надання притулку мігрантам, які нелегально в'їжджають до країни.