 До Києва з ОАЕ прибув літак з допомогою та евакуйованими українцями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2020

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Новини

До Києва з ОАЕ прибув літак з допомогою та евакуйованими українцями

З Об'єднаних Арабських Еміратів до Києва відправили 113 українців, а також медичні халати, захисни маски та дезинфікуючий засіб.

Аеропорт Бориспіль

Аеропорт "Бориспіль"

До Києва прибув літак з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) з 113 українцями і 10 тоннами гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом. Про це вранці у суботу, 11 квітня, повідомила Служба безпеки України.

"За дорученням глави держави Володимира Зеленського Служба безпеки України у співпраці з партнерами з Об'єднаних Арабських Еміратів і дипломатами обох країн забезпечила повернення на батьківщину 113 громадян України, які не змогли раніше вилетіти з ОАЕ", - повідомили в СБУ. 

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Зазначається, що ОАЕ передали Україні 15 тисяч медичних халатів, 20 тисяч захисних масок, 500 тисяч рукавичок, 30 тисяч пар захисного взуття, 15 тисяч комбінезонів і шість тисяч літрів дезинфікуючого засобу.

 

Як зазначено, вантаж отримано без залучення коштів державного бюджету України, а всі засоби захисту будуть безпосередньо передані українським лікарням та медикам. Своєю чергою міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі повідомив, що засоби захисту призначені для 10 тисяч медиків.

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