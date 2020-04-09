До Києва з ОАЕ прибув літак з допомогою та евакуйованими українцями

До Києва прибув літак з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) з 113 українцями і 10 тоннами гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом. Про це вранці у суботу, 11 квітня, повідомила Служба безпеки України.

"За дорученням глави держави Володимира Зеленського Служба безпеки України у співпраці з партнерами з Об'єднаних Арабських Еміратів і дипломатами обох країн забезпечила повернення на батьківщину 113 громадян України, які не змогли раніше вилетіти з ОАЕ", - повідомили в СБУ.

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Зазначається, що ОАЕ передали Україні 15 тисяч медичних халатів, 20 тисяч захисних масок, 500 тисяч рукавичок, 30 тисяч пар захисного взуття, 15 тисяч комбінезонів і шість тисяч літрів дезинфікуючого засобу.

Як зазначено, вантаж отримано без залучення коштів державного бюджету України, а всі засоби захисту будуть безпосередньо передані українським лікарням та медикам. Своєю чергою міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі повідомив, що засоби захисту призначені для 10 тисяч медиків.