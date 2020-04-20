 Дослідження: Число інфікованих коронавірусом у Німеччині може сягати 1,8 мільйона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Дослідження: Число інфікованих коронавірусом у Німеччині може сягати 1,8 мільйона

Група вірусологів під керівництвом Гендріка Штрека опублікувала результати дослідження, проведеного в окрузі Гайнсберг, який став осередком коронавірусу в Німеччині.

Дослідження провели в окрузі Гайсберг, який э одним з найбільш уражених новим коронавірусом у Німеччині

Дослідження провели в окрузі Гайсберг, який э одним з найбільш уражених новим коронавірусом у Німеччині

Реальна кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 в Німеччині може становити щонайменше 1,8 мільйона осіб - це більш ніж в десять разів більше, ніж виявлений на основі тестування офіційний показник. Про це в понеділок, 4 травня, повідомила група вірусологів Боннського університету під керівництвом професора Гендріка Штрека (Hendrik Streeck), які провели широкомасштабне дослідження в окрузі Гайнсберг на заході ФРН - одному з осередків епідемії в країні.

За допомогою отриманих даних вчені провели модельний розрахунок і оцінили можливі показники заражень, які залишилися невиявленими в громаді Ґанґельт, що належить до округу Гайнсберг. Далі на основі отриманих показників вчені розрахували ймовірні реальні показники заражень по всій Німеччині.

Показник летальності - 0,37 відсотка

Одним із центральних пунктів дослідження було виявлення показника летальності від коронавірусної інфекції, тобто частка летальних випадків серед всіх інфікованих. У звіті підтверджується опубліковані раніше попередні висновки, що 15 відсотків жителів Ґанґельта заразилися SARS-CoV-2. На основі цих даних було виявлено показник летальності в цій громаді від нового коронавірусу. Він становив 0,37 відсотка.

У свою чергу, на основі показника летальності в Ґанґельті і офіційних даних про летальні випадки від SARS-CoV-2 у всій Німеччині, вчені розрахували загальну кількість жителів країни, які заразилися коронавірусом. При цьому у звіті наголошується, що ситуацію у Гайнсберзі можна лише частково порівняти з іншими регіонами Німеччини.

П'ята частина заражень протікає без симптомів

Німецькі вірусологи з'ясували, що 22 відсотки інфікованих у Ґанґельті не мали жодних симптомів. На їхню думку, цей висновок підтверджує важливість дотримання правил гігієни і соціальної дистанції.

"Кожна людина, яка вважається здоровою і яку ми зустрічаємо, може бути носієм вірусу та не підозрювати про це", - наголосив один з авторів дослідження Мартін Екснер (Martin Exner).

При цьому вік і стать не є головними факторами інфікування, зауважили експерти. За їхінми словами, в показниках заражень у дітей, дорослих і літніх людей немає істотних відмінностей.

Дослідження більш ніж в 400 сім'ях у Ґанґельті

Боннські вірусологи з 30 березня по 6 квітня провели опитування і тести на новий коронавірус у 919 жителів в 415 домогосподарствах в громаді Ґанґельт. Вони використовували тести на новий коронавірус, що проводяться на основі мазків з носа та горла (PCR). Ці тести показують наявність інфекції на даний момент, а також тести на антитіла, за допомогою яких можна зробити висновок про наявність (щонайменше) часткового імунітету.

Передбачається, що більшість заражень жителів Ґанґельта сталася через короткий час після карнавальної вечірки в середині лютого, на якій був присутній носій вірусу.

Уряд землі Північний Рейн-Вестфалія доручив вченим зробити це дослідження. Багато людей в Німеччині розкритикували авторів дослідження після публікації його попередніх результатів. Критика стосувалася поспішної публікації проміжних підсумків, а також висновків про масштаби колективного імунітету.

За даними Інституту імені Роберта Коха, в Німеччині коронавірус SARS-CoV-2 виявили у 163 175 осіб. Загальна кількість летальних випадків в країні становить 6692. Водночас в інституті вважають, що реальна кількість інфікованих у Німеччині набагато вища.

Читайте також: Парадокс епідемії COVID-19 у Німеччині: порожні лікарні в очікуванні пацієнтів

Дивитись відео 01:20

Іспанці масово вийшли займатися спортом після послаблення карантину (04.05.2020)

Також за темою

Deutschland Hochsicherheitslabor Ebola

Чи походить коронавірус SARS-CoV-2 із дослідницької лабораторії? 20.04.2020

Те, що спочатку скидалося на чистісіньку теорію змови, може виявитися правдою. Які факти говорять на користь того, що коронавірус усе-таки міг вийти з лабораторії, що досліджувала кажанячі віруси?

Frühling in Thüringen

Сонячне світло, тепло і волога послаблюють коронавірус - американські вчені 24.04.2020

Вчені США встановили, що сонячне світло, тепло і вологе повітря сприяють загибелі коронавірусу SARS-CoV-2. Про це заявив радник міністерства внутрішньої безпеки США з питань науки та технологій Вільям Брайн.

BdTD Schweden Stockholm Menschen genießen Frühlingswetter

У Швеції виявили помилки одразу у двох дослідженнях поширення коронавірусу 23.04.2020

В агентстві охорони здоров'я Швеції назвали потенційну кількість інфікованих SARS-CoV-2, яка виявилася більшою за населення країни. Пізніше дослідження відкликали.

Реклама

Докладно

Майже по всій Німеччині вже тиждень як обов'язково потрібно носити маску в транспорті та магазинах

Коли закінчиться пандемія? Прогнози німецьких науковців

Останні прогнози провідних вірусологів Німеччини щодо термінів завершення пандемії коронавірусу - в матеріалі DW.  

Пандемія спричинила найшвидший і найглибший економічний шок в історії (picture-alliance/imageBROKER/S. Belcher)

Коронавірус і світова економіка (відео)

Економічна криза після коронавірусу неминуча, питання лиш у тім, наскільки глибокою і затяжною буде рецесія.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  