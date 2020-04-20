Дослідження: Число інфікованих коронавірусом у Німеччині може сягати 1,8 мільйона

Реальна кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 в Німеччині може становити щонайменше 1,8 мільйона осіб - це більш ніж в десять разів більше, ніж виявлений на основі тестування офіційний показник. Про це в понеділок, 4 травня, повідомила група вірусологів Боннського університету під керівництвом професора Гендріка Штрека (Hendrik Streeck), які провели широкомасштабне дослідження в окрузі Гайнсберг на заході ФРН - одному з осередків епідемії в країні.

За допомогою отриманих даних вчені провели модельний розрахунок і оцінили можливі показники заражень, які залишилися невиявленими в громаді Ґанґельт, що належить до округу Гайнсберг. Далі на основі отриманих показників вчені розрахували ймовірні реальні показники заражень по всій Німеччині.

Показник летальності - 0,37 відсотка

Одним із центральних пунктів дослідження було виявлення показника летальності від коронавірусної інфекції, тобто частка летальних випадків серед всіх інфікованих. У звіті підтверджується опубліковані раніше попередні висновки, що 15 відсотків жителів Ґанґельта заразилися SARS-CoV-2. На основі цих даних було виявлено показник летальності в цій громаді від нового коронавірусу. Він становив 0,37 відсотка.

У свою чергу, на основі показника летальності в Ґанґельті і офіційних даних про летальні випадки від SARS-CoV-2 у всій Німеччині, вчені розрахували загальну кількість жителів країни, які заразилися коронавірусом. При цьому у звіті наголошується, що ситуацію у Гайнсберзі можна лише частково порівняти з іншими регіонами Німеччини.

П'ята частина заражень протікає без симптомів

Німецькі вірусологи з'ясували, що 22 відсотки інфікованих у Ґанґельті не мали жодних симптомів. На їхню думку, цей висновок підтверджує важливість дотримання правил гігієни і соціальної дистанції.

"Кожна людина, яка вважається здоровою і яку ми зустрічаємо, може бути носієм вірусу та не підозрювати про це", - наголосив один з авторів дослідження Мартін Екснер (Martin Exner).

При цьому вік і стать не є головними факторами інфікування, зауважили експерти. За їхінми словами, в показниках заражень у дітей, дорослих і літніх людей немає істотних відмінностей.

Дослідження більш ніж в 400 сім'ях у Ґанґельті

Боннські вірусологи з 30 березня по 6 квітня провели опитування і тести на новий коронавірус у 919 жителів в 415 домогосподарствах в громаді Ґанґельт. Вони використовували тести на новий коронавірус, що проводяться на основі мазків з носа та горла (PCR). Ці тести показують наявність інфекції на даний момент, а також тести на антитіла, за допомогою яких можна зробити висновок про наявність (щонайменше) часткового імунітету.

Передбачається, що більшість заражень жителів Ґанґельта сталася через короткий час після карнавальної вечірки в середині лютого, на якій був присутній носій вірусу.

Уряд землі Північний Рейн-Вестфалія доручив вченим зробити це дослідження. Багато людей в Німеччині розкритикували авторів дослідження після публікації його попередніх результатів. Критика стосувалася поспішної публікації проміжних підсумків, а також висновків про масштаби колективного імунітету.

За даними Інституту імені Роберта Коха, в Німеччині коронавірус SARS-CoV-2 виявили у 163 175 осіб. Загальна кількість летальних випадків в країні становить 6692. Водночас в інституті вважають, що реальна кількість інфікованих у Німеччині набагато вища.

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