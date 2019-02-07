Дослідження: "жорсткий Brexit" загрожує значною втратою робочих місць у ФРН

Невпорядкований вихід Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу - так званий "жорсткий Brexit" - може вкрай негативно позначитися на економіці Німеччини. Такого висновку дійшли автори дослідження, проведеного співробітниками Інституту економічних досліджень у Галле (IWH), пише тижневик Welt am Sonntag у номері за неділю, 10 лютого.

Згідно з результатами роботи, для німецької економіки одним з наслідків браку компромісу між Брюсселем та Лондоном може стати втрата 100 тисяч робочих місць. Саме такий економічний ефект від "жорсткого Brexit" економісти спрогнозували для міст та регіонів ФРН.

За їхніми підрахунками, особливо відчутно хаотичний вихід британців зі складу Євросоюзу позначиться на автомобільній галузі та її підприємствах-постачальниках. Тут під загрозою опинилося близько 15 тисяч співробітників, котрі прямо чи опосередковано залежать від поставок німецьких автомобілів та запчастин до них до Великобританії.

Тож найбільше від скорочення робочих місць постраждають міста та населені пункти, де розміщені підприємства автовиробників або їхніх постачальників, запевняють автори дослідження.

Дослідники застерігають, що Німеччина в цілому зазнає значних втрат унаслідок "жорсткого Brexit", адже її економіка орієнтована насамперед на експорт.

Нагадаємо, днями стало відомо про переїзд фірм з Великобританії до Нідерландів саме через Brexit. Водночас згідно з результатами опитування у Великобританії, проведеними нещодавно бізнес-організацією для керівників компаній Institute of Directors, майже третина британських фірм можуть перенести свої операції за межі країни, оскільки серед підприємств зростає занепокоєння через незрозумілу ситуацію з виходом Великобританії з ЄС.