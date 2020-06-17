 Дослідження: все менше німців готові робити щеплення проти коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2020

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Дослідження: все менше німців готові робити щеплення проти коронавірусу

Як показало нове дослідження, трохи більше 60 відсотків німців готові зробити щеплення проти COVID-19. Разом з тим фіксується збільшення кількості тих, хто вагається.

Все менше німців готові робити щеплення проти коронавірусу

Все менше німців готові робити щеплення проти коронавірусу

Поки науковці у всьому світі намагаються якнайшвидше винайти вакцину проти коронавірусу, дослідження показують, що у Європі все менше людей готові робити такі щеплення.

Як повідомляє у неділю, 12 липня, німецька газета Süddeutsche Zeitung, в квітні і червні цього року в декількох країнах Європи серед загалом семи тисяч респондентів було проведено опитування щодо їхньої готовності до щеплення від коронавірусу.

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Згідно з даними опитування, яке проводилося Гамбурзьким університетом спільно з іншими дослідницькими інститутами у трьох країнах, у квітні в Німеччині, Великобританії, Данії, Нідерландах, Італії, Франції та Португалії готові були робити щеплення 74 відсотка респондентів. У червні ця кількість зменшилася до 68 відсотків.

Різке падіння в Німеччині

Найбільші зміни у настроях були зафіксовані у Німеччині, де кількість тих, хто збирається робити щеплення, знизилася з 70 до 61 відсотка. Дослідники також помітили, що більш позитивно до щеплення ставляться на півночі країни. Так, готові робити щеплення близько 67 відсотків мешканців північної федеральної землі Нижня Саксонія. Тим часом у південній землі Баварія цю ідею підтримують лише 52 відсотка опитаних.

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Також на початку червня було проведено ще одне опитування, цього разу лише у ФРН. Дослідження YouGov показало, що тільки 50 відсотків респондентів готові зробити щеплення, в той час як 20 відсотків були налаштовані рішуче проти.

Результати цього опитування викликали занепокоєння як у вчених, так і у політиків, оскільки високі показники вакцинації розглядаються як найбільш ймовірний спосіб приборкати пандемію, що відкриває шлях до повернення до нормального життя.

Переконати тих, хто вагається

За словами Йонаса Шрейогга  (Jonas Schreyögg) з Гамбурзького університету, проведене дослідження показало, що категорично проти щеплення виступає насправді не дуже велика кількість людей. "Ці люди не є проблемою", - сказав він Süddeutsche Zeitung.

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Він пояснив, що найбільше дослідників непокоїть збільшення кількості респондентів, які вагаються і виступають проти щеплення через побоювання щодо можливих побічних ефектів або через невпевненість у безпечності самої вакцини.

На думку Шрейогга, у цієї проблеми є і позитивний бік, адже таких людей можна буде переконати зробити щеплення за допомоги прозорості під час тестування і затвердження вакцини, а також за допомоги інформаційних кампаній.

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