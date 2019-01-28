Дорожній збір ФРН порушує права водіїв з інших держав - Європейський суд

Європейський суд у вівторок, 18 червня, ухвалив, що плани уряду ФРН запровадити дорожній збір за користування німецькими автобанами порушує права громадян ЄС і є дискримінаційними стосовно водіїв з інших держав. Отже, судді стали на бік Австрії, яка подала позов щодо планів Німеччини в жовні 2017 року.

Нагадаємо, що Австрія серед усіх країн ЄС була найбільш затятим критиком планів ФРН запровадити оплату за проїзд автобанами з 2019 року. Відень критикував та вважав дискримінаційним той факт, що німецьким водіям вартість проїзду буде компенсуватись завдяки зниженню податку на транспортні засоби. А водії із сусідніх з ФРН держав, таких як Австрія, Італія та Франція, не отримуватимуть подібних відшкодувань та змушені будуть платити повну вартість.

Згідно з планами уряду ФРН, погодженими з Європейською Комісією, всі автомобілісти повинні будуть купувати спеціальні стікери-"віньєтки" (від французького vignette), щоб використовувати автобани та дороги федерального значення в Німеччині. Водночас німецьким водіям повертатимуть витрачені кошти при сплаті податку на автотранспортний засіб, а власники автомобілів з низькими викидами навіть отримуватимуть додаткові податкові преференції на суму 100 мільйонів євро на рік.

Передбачалося, що водії матимуть можливість придбати стікери терміном дії 10 днів, два місяці або один рік. Їхня вартість залежатиме від розміру автомобіля та обсягу викидів. Очікувалося, що надходження від збору становитимуть 500 мільйонів євро на рік.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Без обмежень швидкості Німеччина - єдина європейська країна, де не діють жодні обмеження швидкості руху на більшості автобанів. Ці дороги підтримуються у бездоганному стані та ніби закликають водіїв ними поїхати. Вже з 17-річного віку у ФРН можна отримати водійське посвідчення та їздити за кермом за умови присутності у салоні авто опікуна, а з 18-річного віку цим документом можна користуватись без обмежень.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Приготуйтесь до заторів За статистикою Всезагального німецького автомобільного клубу (ADAC), в 2016 році кількість заторів на дорогах зросла приблизно на 15 відсотків. Таке зростання відбулося в результаті як збільшення кількості автомобілів на дорогах, так і через збільшення ділянок шляху, де ведеться будівництво. Отже, готуйтеся проводити багато часу у заторах, особливо у великих містах.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати На "хвості" Інколи вам може здатися, що ви чимдуж мчитеся автобаном, аж тут раптом позаду з'являються інші автомобілі, які їдуть із шаленою швидкістю. Вони практично впритул наближаються до вас, вимагаючи звільнити смугу для руху, і нерідко можуть для цього навіть нервово блимати фарами. Тому не блокуйте "швидку" ліву смугу для руху і рухайтесь нею лише для обгону.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Посміхніться, вас знімають Стережіться камер фіксації швидкості! У Німеччині вони широко використовуються скрізь - від автобанів до центрів міст. Ці пристрої встановлюються поруч з дорогою і фіксують порушників без попереджень. Якщо їздити швидше, ніж це дозволено, квитанція на сплату штрафу буде відправлена додому порушнику разом із фотографією, на якій зображений він за кермом та номерний знак автомобіля.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати "Ні" мобільним телефонам за кермом Коли ви за кермом, абсолютно заборонено навіть тримати в руках мобільний телефон. Якщо порушника упіймають, він сплатить штраф у розмірі 100 євро та отримає штрафний бал до водійського посвідчення. Штраф буде більшим, якщо розмови по телефону в дорозі стали причиною аварії, тоді можуть позбавити права керувати автомобілем. До речі, за користування телефоном можуть оштрафувати і велосипедистів.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Смуга для спецтранспорту Під час заторів німецькі водії зобов'язані заздалегідь створювати вільний простір для руху екстреного транспорту. Така смуга завжди створюється праворуч від лівої смуги для руху - іще до того, як позаду заблимають проблискові маячки автомобілів поліції, швидкої чи пожежної служби. Якщо ви не дотримуватиметесь цього правила, штраф може скласти щонайменше 200 євро, із нарахуванням штрафних балів.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Будьте пильними У випадку, якщо ви потрапили в аварію або ваш автомобіль зламався в дорозі, напоготові мають бути аварійні знаки. В такій ситуації ви маєте виставити на дорозі знак аварійної зупинки та одягнути флуоресцентний жилет, які ви зобов'язані мати у своєму авто. Також має бути і аптечка для надання першої медичної допомоги.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Водіння під "градусом" У Німеччині нульова толерантність до водіння в нетверезому стані. Це стосується як початківців, так і досвідчених водіїв. Встановлена допустима межа - це 0,5 відсотка проміле алкоголю в крові. У велосипедистів вміст алкоголю не може перевищувати 1,6 відсотка. Штрафи за керування в нетверезому стані починаються від 500 євро. Найкраще - не сідати за кермо після того, як приклались до чарки!

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Зимові шини Щойно дороги стають слизькими чи вкриваються льодом або снігом, водії зобов'язані використовувати зимові шини. У Німеччині такі погоді умови можуть бути у період з жовтня і до Великодня. Якщо їздити під час ожеледиці на літніх шинах, доведеться заплатити штраф та отримати штрафні бали.

Німецькі автобани: що потрібно знати, перш ніж їхати Розслабтеся у дорозі Під час пересування німецькими автобанами та містами, найкраще дотримуватись принципу дзен: не поспішайте та бережіть свої сили. До того ж, системи залізничного сполучення та громадського транспорту у Німеччині настільки розгалужені, що, можливо, вам взагалі не знадобиться автомобіль. Автор: Луїза Шефер, Маріанна Присяжнюк

