Допомагав сепаратистам: у Німеччині засудили учасника війни на Донбасі

Сепаратистам на сході України Алекс Д. допомагав близько двох років. Коли найманець повернувся до Німеччини в 2016 році, його затримали, а в середу, 10 липня, виходця з Киргизстану з німецьким паспортом визнали винним у підготовці "тяжкого злочину, ща загрожує державній безпеці". DW - про кримінальний процес та засудженого.

Вирок за участь у війні в Україні

Німецькі закони забороняють найманцям брати участь у воєнних конфліктах за кордоном. Але за свої протиправні пригоди на Донбасі Алекс Д. відбувся практично легким переляком: зваживши на визнання обвинуваченим своєї провини, суд покарав його терміном у два роки умовно. Алекс навіть сподівається зберегти роботу на меблевій фабриці в містечку Лене в землі Північний Рейн-Вестфалія. Це, як сказав сам підсудний, його "шанс на нормальне життя".

На Донбасі він мав життя, яке було за будь-якими мірками далеким від "нормального". На фотографіях, долучених до кримінальної справи, Алекс позує то на танку, то з автоматом Калашникова, то поруч з іншими найманцями у військовій формі. Що саме 43-річний Алекс робив майже два роки в зоні конфлітку, достеменно невідомо. Це й врятувало його від в'язниці.

У дортмундській прокуратурі переконані: Алекс брав безпосередню участь у бойових діях. Але достатніх доказів, щоб довести це обвинувачення в суді, німецькі слідчі знайти не змогли. "На фотографіях ми бачимо обвинуваченого зі снайперською гвинтівкою. Він каже, що лише охороняв лікарню. Снайперська гвинтівка для цього не потрібна", - заявив прокурор у цій справі Крістоф Кестер (Christoph Köster) у заключній промові.

Прокурор Крістоф Кестер

Для більш суворого вироку забракло доказів

Уже після судового засідання прокурор сказав кореспонденту DW, що такі відмовки йому доводилося чути раніше на схожих процесах: найманці "Ісламської держави", котрі повернулися із Сирії, теж стверджують, що на фронт не йшли, а лише "допомагали на господарстві" та "мили туалети".

Алекс Д. стверджує, що поїхав воювати, маючи найкращі мотиви, - не міг дивитися на страждання дітей. Скільки страждань завдав дітям він сам, невідомо, але суд поставився до слів бездітного підсудного серйозно та зобов'язав його пожертвувати 800 євро на користь гуманітарної організації, що допомагає дітям у біді. Це відчутна сума для людини, яка, за власними словами, отримує на руки трохи більше 1100 євро на місяць, склеюючи меблі.

Доля переселенця: невлаштованість, злочини, наркотики

Алекс Д. народився в 1975 році у тодішньому Фрунзе - теперішній столиці Киргизстану Бішкеку. Закінчив вісім класів, вивчився на сантехніка. Батьки переїхали до Німеччини 1995 року, він - у 2001-му. Швидко влаштуватися за фахом не зміг, німецьку мову знав погано. "Запив, хоча раніше не пив так багато, став вживати наркотики і всяке таке інше", - розповів Алекс у суді. На рахунку уродженця Киргизстану кілька злочинів у Німеччині: зґвалтування, побиття, вимагання.

У серпні 2014 року він через Росію вирушив на схід України. Конфлікт, який там почався, Алекс, чий батько - українець, "взяв близько до серця" та "вважав своїм громадянським обов'язком допомогти". На Донбасі найманець долучився до бригади "Кальміус". Це формування сепаратистів брало участь у найбільших бойових зіткненнях на Донбасі: битві за Іловайськ влітку 2014 року та за Дебальцево взимку 2015 року. За словами Алекса, те, що він побачив у зоні конфлікту, "неможливо уявити тим, хто живе мирним життям".

Скільки платили найманцю з Німеччини? Небагато

Уродженець Киргизстану з німецьким паспортом повернувся до Німеччини начебто тому, що розчарувався в "ДНР": "Поки одні набивають собі кишені, інші йдуть на смерть", - пояснив рішення підзахисного адвокат Штефан Шлютер (Stefan Schlüter). Сам Алекс кишені не набивав: найманцю з Німеччини платили, як він сказав на суді, 150 євро в місяць. В останньому слові він заявив, що, перебуваючи на сході України, "багато зрозумів" і сьогодні соромиться "деяких своїх вчинків".

Чи то каючись, чи то з наївності (як припустив прокурор) Алекс на намагався навіть приховати, звідки приїхав: співробітники силових відомств в аеропорту самі звернули увагу на міцного чоловіка у військовій формі з польовим рюкзаком, а після затримання він сам показав виданий невизнаною владою "ДНР" паспорт.

Міністерство юстиції ФРН не дало прокуратурі дозвіл переслідувати учасників воєнного конфлікту на сході України за статтею "участь у терористичній організації", що розчарувало прокурора Кестера. "Тоді б Ви сиділи не в цій залі, а у Вищому земельному суді (суд наступної інстанції. - Ред.), й умовним терміном справа для Вас не обмежилася би", - заявив він засудженому.

Випадок Алекса Д. - другий, коли в Німеччині кримінально переслідують учасників збройного конфлікту на сході України. У лютому 2019 року суд Мюнхена за участь у збройному конфлікті на сході України засудив на два роки та три місяці Сергія Кисельова, племінника генерального директора російського державного інформаційного агентства "Росія сьогодні" Дмитра Кисельова. У даний момент він відбуває покарання за ґратами.