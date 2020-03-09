 Доповідь SIPRI: Кризи стимулюють торгівлю зброєю в світі | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 09.03.2020

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Світ

Доповідь SIPRI: Кризи стимулюють торгівлю зброєю в світі

США зміцнюють лідерство в світовій торгівлі зброєю. Німеччина, за даними SIPRI, на четвертому місці серед найбільших її експортерів. Здебільшого зброю продають до країн Близького Сходу.

Німецький танк на експорт

Німецький танк на експорт

Світ палає. А світова торгівля зброєю розквітає. Жодна країна на планеті не експортує більше озброєнь і військової техніки, ніж США. І жодна - не купує більше, ніж Саудівська Аравія. Це лише два висновки з нової доповіді Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI), опублікованої 9 березня.

США залишаються найбільшим у світі експортером зброї

З 2015 до 2019 року в порівнянні з показниками 2010-2014 років, за даними експертів інституту, міжнародна торгівля зброєю зросла на 5 відсотків, а у порівнянні з 2005-2009 роками - на 20 відсотків. Однак в різних частинах світу це зростання виявилось нерівномірним.

У регіон Близького Сходу за останні п'ять років продано зброї на 61 відсоток більше, ніж за попередні п'ять. Експерт SIPRI Пітер Веземан (Pieter Wezeman) у розмові з DW назвав цю обставину "тривожною, враховуючи численні конфлікти на Близькому Сході, а також небезпеку подальшої ескалації, наприклад, між Іраном і Саудівською Аравією".

США залишаються найбільшим у світі експортером зброї. На їхню частку припадає понад третина загальносвітового обсягу. При цьому Вашингтон збільшив експорт за вказаний термін на 23 відсотки. Основним покупцем американських озброєнь є Саудівська Аравія, третє місце займають Об'єднані Арабські Емірати.

Під час візиту до Ер-Ріяда президент США заявив про продаж саудівцям зброї на десятки мільярдів

Під час візиту до Ер-Ріяда президент США заявив про продаж саудівцям зброї на десятки мільярдів

За словами Веземана, Сполучені Штати мають велику і розвинену військову промисловість і хотіли б використовувати її на повну потужність. Крім того, продаж зброї є важливою частиною зовнішньої політики і політики безпеки Вашингтона. "Вони експортують зброю, щоб завести друзів, знайти союзників і гарантувати, що зможуть працювати з іншими країнами в ході військових операцій", - пояснює співробітник SIPRI.

Німецька "обмежувальна" політика при продажу зброї

Другим у світі продавцем зброї, як і раніше, залишається Росія. Однак її відставання від американців збільшилось: за останні п'ять років експорт озброєнь і військової техніки з РФ впав на 18 відсотків. На третьому місці - Франція, яка наростила за вказаний термін обсяг експортних продажів на 72 відсотки. Макс Мучлер (Max Mutschler), політолог з Боннського міжнародного центру конверсії (BICC), пояснює досягнення французів, серед іншого, успішними продажами винищувача Rafal. Париж уклав великі угоди на його поставки Єгипту, Катару та Індії: "Коли такі дуже складні, ультрасучасні системи озброєнь - літаки, а також військові кораблі - продані, підсумкові цифри експорту різко збільшуються".

Німеччина, як і п'ять років тому, залишилася на четвертому місці серед найбільших постачальників зброї у світі, увійшовши до п'ятірки країн, на частку яких припадає понад три чверті світової торгівлі військовою технікою. Уряд ФРН, проте, охоче говорить про здійснення ним "обмежувальної" політики при продажу зброї.

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Незважаючи на це, з 2015 до 2019 року Берлін збільшив експорт озброєнь на 17 відсотків. З осені 2018 року найбільшим клієнтом німецьких військових заводів є Саудівська Аравія. Після вбивства в консульстві королівства в Стамбулі саудівського журналіста Джамаля Хашоггі Німеччина зупинила постачання зброї Ер-Ріяду.

Експерт SIPRI Пітер Веземан

Експерт SIPRI Пітер Веземан

Макс Мучлер з BICC, крім звичайного зростання німецького експорту озброєнь, звертає увагу ще на одну обставину - Німеччина продає значну кількість зброї державам, що не входять у НАТО, так званим третім країнам. "Наприклад, згідно з доповіддю SIPRI, серед покупців німецьких озброєнь на третьому місці перебуває Алжир", - вказує Мучлер. І пояснює, що Катар і Єгипет також нещодавно стали важливими клієнтами для німецьких виробників зброї.

"В останні роки до 2019 року частка третіх країн завжди перевищувала 50 відсотків. Серед них і проблемні держави з точки зору прав людини і військових конфліктів в сусідніх країнах, як-от Ємен", - зазначає Мучлер. Тому, на його думку, називати німецьку політику в сфері продажу зброї "обмежувальною" означає виражатися надто евфемістично.

Річний обсяг світової торгівлі зброєю становить 80-100 мільярдів доларів

В останньому звіті федерального уряду про експорт зброї, оприлюдненому в листопаді 2019 року, підтверджується, що, наприклад, в першій половині того року влада ФРН дала дозвіл на поставки Єгипту зброї - включно з ракетами, деталями для ракет і системами наведення - на суму понад 800 мільйонів євро. Крім того, був схвалений продаж радіолокаціних станцій Об'єднаним Арабським Еміратам. При цьому і Єгипет, і ОАЕ впродовж багатьох років активно брали участь в кривавій війні в Ємені.

Армін Папперґер (Armin Papperger), глава найбільшого німецького виробника зброї Rheinmetall, на початку березня висловив задоволення "суперциклу" в оборонній промисловості й оголосив про різке зростання прибутку. Папперґер, як повідомили ЗМІ, говорив, що сьогодні особливий час для поставок зброї, боєприпасів або транспортних засобів.

У концерні Rheinmetall, що займає 22-е місце в світі за обсягами виробництва військової техніки, тішаться з того, що багато країн вважають за необхідне надолужити згаяне в своїх військових закупівлях і мають у своєму розпорядженні великі бюджети для цих цілей. І йдеться не тільки про країни-члени НАТО, багато з яких працюють над поставленою Північноатлантичним альянсом метою - збільшити військові витрати до 2 відсотків від ВВП.

Тим часом дослідники з SIPRI у своїх щорічних доповідях вивчають довгострокові міжнародні тренди і аналізують те, що відбувається не на основі фінансової вартості угод. Тому в доповідях інституту йдеться про частки ринку і зміни, виражені у відсотках. Абсолютні цифри - в євро або доларах - за експортом зброї в доповіді відсутні. При цьому експерт SIPRI Веземан оцінює річний обсяг світової торгівлі зброєю у суму від 80 мільярдів до 100 мільярдів доларів. Що становить менше відсотка всієї світової торгівлі. Тому аргумент про те, що торгівля зброєю важлива для світової економіки, викликає у Веземана скепсис.

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Німецький танк на експорт

Доповідь SIPRI: Кризи стимулюють торгівлю зброєю в світі

США зміцнюють лідерство в світовій торгівлі зброєю. Здебільшого зброю продають в країни Близького Сходу.  

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