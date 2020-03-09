Доповідь SIPRI: Кризи стимулюють торгівлю зброєю в світі

Світ палає. А світова торгівля зброєю розквітає. Жодна країна на планеті не експортує більше озброєнь і військової техніки, ніж США. І жодна - не купує більше, ніж Саудівська Аравія. Це лише два висновки з нової доповіді Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI), опублікованої 9 березня.

США залишаються найбільшим у світі експортером зброї

З 2015 до 2019 року в порівнянні з показниками 2010-2014 років, за даними експертів інституту, міжнародна торгівля зброєю зросла на 5 відсотків, а у порівнянні з 2005-2009 роками - на 20 відсотків. Однак в різних частинах світу це зростання виявилось нерівномірним.

У регіон Близького Сходу за останні п'ять років продано зброї на 61 відсоток більше, ніж за попередні п'ять. Експерт SIPRI Пітер Веземан (Pieter Wezeman) у розмові з DW назвав цю обставину "тривожною, враховуючи численні конфлікти на Близькому Сході, а також небезпеку подальшої ескалації, наприклад, між Іраном і Саудівською Аравією".

США залишаються найбільшим у світі експортером зброї. На їхню частку припадає понад третина загальносвітового обсягу. При цьому Вашингтон збільшив експорт за вказаний термін на 23 відсотки. Основним покупцем американських озброєнь є Саудівська Аравія, третє місце займають Об'єднані Арабські Емірати.

Під час візиту до Ер-Ріяда президент США заявив про продаж саудівцям зброї на десятки мільярдів

За словами Веземана, Сполучені Штати мають велику і розвинену військову промисловість і хотіли б використовувати її на повну потужність. Крім того, продаж зброї є важливою частиною зовнішньої політики і політики безпеки Вашингтона. "Вони експортують зброю, щоб завести друзів, знайти союзників і гарантувати, що зможуть працювати з іншими країнами в ході військових операцій", - пояснює співробітник SIPRI.

Німецька "обмежувальна" політика при продажу зброї

Другим у світі продавцем зброї, як і раніше, залишається Росія. Однак її відставання від американців збільшилось: за останні п'ять років експорт озброєнь і військової техніки з РФ впав на 18 відсотків. На третьому місці - Франція, яка наростила за вказаний термін обсяг експортних продажів на 72 відсотки. Макс Мучлер (Max Mutschler), політолог з Боннського міжнародного центру конверсії (BICC), пояснює досягнення французів, серед іншого, успішними продажами винищувача Rafal. Париж уклав великі угоди на його поставки Єгипту, Катару та Індії: "Коли такі дуже складні, ультрасучасні системи озброєнь - літаки, а також військові кораблі - продані, підсумкові цифри експорту різко збільшуються".

Німеччина, як і п'ять років тому, залишилася на четвертому місці серед найбільших постачальників зброї у світі, увійшовши до п'ятірки країн, на частку яких припадає понад три чверті світової торгівлі військовою технікою. Уряд ФРН, проте, охоче говорить про здійснення ним "обмежувальної" політики при продажу зброї.

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Незважаючи на це, з 2015 до 2019 року Берлін збільшив експорт озброєнь на 17 відсотків. З осені 2018 року найбільшим клієнтом німецьких військових заводів є Саудівська Аравія. Після вбивства в консульстві королівства в Стамбулі саудівського журналіста Джамаля Хашоггі Німеччина зупинила постачання зброї Ер-Ріяду.

Експерт SIPRI Пітер Веземан

Макс Мучлер з BICC, крім звичайного зростання німецького експорту озброєнь, звертає увагу ще на одну обставину - Німеччина продає значну кількість зброї державам, що не входять у НАТО, так званим третім країнам. "Наприклад, згідно з доповіддю SIPRI, серед покупців німецьких озброєнь на третьому місці перебуває Алжир", - вказує Мучлер. І пояснює, що Катар і Єгипет також нещодавно стали важливими клієнтами для німецьких виробників зброї.

"В останні роки до 2019 року частка третіх країн завжди перевищувала 50 відсотків. Серед них і проблемні держави з точки зору прав людини і військових конфліктів в сусідніх країнах, як-от Ємен", - зазначає Мучлер. Тому, на його думку, називати німецьку політику в сфері продажу зброї "обмежувальною" означає виражатися надто евфемістично.

Річний обсяг світової торгівлі зброєю становить 80-100 мільярдів доларів

В останньому звіті федерального уряду про експорт зброї, оприлюдненому в листопаді 2019 року, підтверджується, що, наприклад, в першій половині того року влада ФРН дала дозвіл на поставки Єгипту зброї - включно з ракетами, деталями для ракет і системами наведення - на суму понад 800 мільйонів євро. Крім того, був схвалений продаж радіолокаціних станцій Об'єднаним Арабським Еміратам. При цьому і Єгипет, і ОАЕ впродовж багатьох років активно брали участь в кривавій війні в Ємені.

Армін Папперґер (Armin Papperger), глава найбільшого німецького виробника зброї Rheinmetall, на початку березня висловив задоволення "суперциклу" в оборонній промисловості й оголосив про різке зростання прибутку. Папперґер, як повідомили ЗМІ, говорив, що сьогодні особливий час для поставок зброї, боєприпасів або транспортних засобів.

У концерні Rheinmetall, що займає 22-е місце в світі за обсягами виробництва військової техніки, тішаться з того, що багато країн вважають за необхідне надолужити згаяне в своїх військових закупівлях і мають у своєму розпорядженні великі бюджети для цих цілей. І йдеться не тільки про країни-члени НАТО, багато з яких працюють над поставленою Північноатлантичним альянсом метою - збільшити військові витрати до 2 відсотків від ВВП.

Тим часом дослідники з SIPRI у своїх щорічних доповідях вивчають довгострокові міжнародні тренди і аналізують те, що відбувається не на основі фінансової вартості угод. Тому в доповідях інституту йдеться про частки ринку і зміни, виражені у відсотках. Абсолютні цифри - в євро або доларах - за експортом зброї в доповіді відсутні. При цьому експерт SIPRI Веземан оцінює річний обсяг світової торгівлі зброєю у суму від 80 мільярдів до 100 мільярдів доларів. Що становить менше відсотка всієї світової торгівлі. Тому аргумент про те, що торгівля зброєю важлива для світової економіки, викликає у Веземана скепсис.