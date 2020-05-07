Донецький "Шахтар" пробився у півфінал Ліги Європи УЄФА

Донецький "Шахтар" став півфіналістом Ліги Європи УЄФА. У чвертьфінальному матчі ввечері у вівторок, 11 серпня, в німецькому Гельзенкірхені чемпіони України розгромили швейцарський "Базель" з рахунком 4:1.

"Шахтар" вже на другій хвилині матчу повів завдяки голу нападника Жуніора Мораеса. На 22-ій хвилині Тайсон подвоїв перевагу донеччан, які володіли ініціативою упродовж матчу. У другому таймі відзначилися ще два бразильські легіонери у складі "Шахтаря": Алан Патрік з пенальті на 75-ій хвилині забив третій гол, а Додо на 88-ій довів рахунок до розгромного. Вже у доданий арбітром час гравець "Базеля" Рікі ван Волфсвінкел забив гол престижу.

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В іншому чвертьфінальному матчі Ліги Європи, що відбувся напередодні, іспанська "Севілья" перемогла англійський "Вулвергемптон" з рахунком 1:0. Матч відбувся у німецькому Дуйсбурзі.

У півфіналі "Шахтар" 17 серпня у Дюссельдорфі зіграє з міланським "Інтером". Іншу півфінальна пара зіграє у Кельні - "Севільї" протистоятиме "Манчестер Юнайтед". У Кельні 21 серпня має відбутися і фінал турніру.

Через коронавірус УЄФА змінила формат фінальної стадії єврокубків

Через пандемію COVID-19 УЄФА у березні цього року змушена була призупинити європейські клубні турніри. Матчі поновилися у серпні. Чвертьфінали та півфінали, а також деякі протистояння на стадії однієї восьмої складаються з одного матчу. Ігри відбуваються без глядачів в одному місті або в розташованих неподалік містах.

Вісімка найсильніших клубів Ліги чемпіонів проводитиме матчі в Лісабоні, ігри Ліги Європи приймають кілька міст у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія.

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