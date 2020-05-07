 Донецький ″Шахтар″ пробився у півфінал Ліги Європи УЄФА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2020

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Донецький "Шахтар" пробився у півфінал Ліги Європи УЄФА

Чемпіон України переміг швейцарський "Базель" з рахунком 4:1. У півфіналі "Шахтар" гратиме з міланським "Інтером".

Жуніор Мораес забив перший гол вже на другій хвилині матчу між Шахтарем та Базелем

Жуніор Мораес забив перший гол вже на другій хвилині матчу між "Шахтарем" та "Базелем"

Донецький "Шахтар" став півфіналістом Ліги Європи УЄФА. У чвертьфінальному матчі ввечері у вівторок, 11 серпня, в німецькому Гельзенкірхені чемпіони України розгромили швейцарський "Базель" з рахунком 4:1.

"Шахтар" вже на другій хвилині матчу повів завдяки голу нападника Жуніора Мораеса. На 22-ій хвилині Тайсон подвоїв перевагу донеччан, які володіли ініціативою упродовж матчу. У другому таймі відзначилися ще два бразильські легіонери у складі "Шахтаря": Алан Патрік з пенальті на 75-ій хвилині забив третій гол, а Додо на 88-ій довів рахунок до розгромного. Вже у доданий арбітром час гравець "Базеля" Рікі ван Волфсвінкел забив гол престижу.

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В іншому чвертьфінальному матчі Ліги Європи, що відбувся напередодні, іспанська "Севілья" перемогла англійський "Вулвергемптон" з рахунком 1:0. Матч відбувся у німецькому Дуйсбурзі.

У півфіналі "Шахтар" 17 серпня у Дюссельдорфі зіграє з міланським "Інтером". Іншу півфінальна пара зіграє у Кельні - "Севільї" протистоятиме "Манчестер Юнайтед". У Кельні 21 серпня має відбутися і фінал турніру.

Через коронавірус УЄФА змінила формат фінальної стадії єврокубків

Через пандемію COVID-19 УЄФА у березні цього року змушена була призупинити європейські клубні турніри. Матчі поновилися у серпні. Чвертьфінали та півфінали, а також деякі протистояння на стадії однієї восьмої складаються з одного матчу. Ігри відбуваються без глядачів в одному місті або в розташованих неподалік містах.

Вісімка найсильніших клубів Ліги чемпіонів проводитиме матчі в Лісабоні, ігри Ліги Європи приймають кілька міст у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія.

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