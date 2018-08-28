Дональд Трамп пригрозив виходом США з СОТ

Сполучені Штати можуть вийти зі Світової організації торгівлі (СОТ), якщо вона не змінить своє ставлення до них. Про це президент США Дональд Трамп заявив у інтерв'ю агенції Bloomberg у четвер, 30 серпня. "Якщо вони не виправляться, я виведу (США. - Ред.) з СОТ", - заявив він, додавши, що угода з організацією "була найгіршою, яка колись була укладена".

Раніше торговий представник США Роберт Лайтхайзер заявляв, що входження Китаю до СОТ у 2001 році було помилкою. Він уже тривалий час закликає США застосувати більш жорсткий підхід до СОТ, стверджуючи, що організація не може впоратися з неринковою економікою, такою як у Китаю.

Окрім того, Трамп відкинув пропозицію Євросоюзу цілковито скасувати взаємні мита на ввезення автомобілів. "Це недостатньо хороша пропозиція. Їхні споживчі звички - купувати свої автомобілі, а не наші", - зазначив він, додавши, що Євросоюз також не купує американську сільськогосподарську продукцію. "Це не просто тарифи. У них стіна", - сказав він.

Американський президент знову дорікнув канцлерці Німеччини Анґелі Меркель (Angela Merkel) за придбання газу у Росії. "Я сказав їй, я думаю, що сміховинно мати НАТО для вашого захисту від певної країни, і при цьому плати цілий статок цій країні. Я сказав: Що це за така угода?", - обурився Трамп.

Нагадаємо, з 1 червня США запровадили 25-відсоткові мита на сталь та 10-відсоткові на алюміній з ЄС. 22 червня Євросоюз відповів новими митами на деякі товари зі США, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких стосуються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. Після цього Дональд Трамп пригрозив новими митами на європейські автомобілі.