 Дональд Трамп пригрозив виходом США з СОТ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2018

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Новини

Дональд Трамп пригрозив виходом США з СОТ

США вийдуть зі Світової організації торгівлі, якщо вона не покращить ставлення до них, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він також відкинув ідею нульових мит на авто між США і ЄС.

Дональд Трамп може вивести США зі Світової організації торгівлі

Дональд Трамп може вивести США зі Світової організації торгівлі

Сполучені Штати можуть вийти зі Світової організації торгівлі (СОТ), якщо вона не змінить своє ставлення до них. Про це президент США Дональд Трамп заявив у інтерв'ю агенції Bloomberg у четвер, 30 серпня. "Якщо вони не виправляться, я виведу (США. - Ред.) з СОТ", - заявив він, додавши, що угода з організацією "була найгіршою, яка колись була укладена".

Раніше торговий представник США Роберт Лайтхайзер заявляв, що входження Китаю до СОТ у 2001 році було помилкою. Він уже тривалий час закликає США застосувати більш жорсткий підхід до СОТ, стверджуючи, що організація не може впоратися з неринковою економікою, такою як у Китаю.

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Взаємна відмова від мит на автомобілі не є офіційною пропозицією Вашингтона Євросоюзу, повідомили у посольстві США в Німеччині. Канцлерка ФРН Анґела Меркель сигналізувала готовність Берліна до такого варіанту. (05.07.2018)

Окрім того, Трамп відкинув пропозицію Євросоюзу цілковито скасувати взаємні мита на ввезення автомобілів. "Це недостатньо хороша пропозиція. Їхні споживчі звички - купувати свої автомобілі, а не наші", - зазначив він, додавши, що Євросоюз також не купує американську сільськогосподарську продукцію. "Це не просто тарифи. У них стіна", - сказав він.

Американський президент знову дорікнув канцлерці Німеччини Анґелі Меркель (Angela Merkel) за придбання газу у Росії. "Я сказав їй, я думаю, що сміховинно мати НАТО для вашого захисту від певної країни, і при цьому плати цілий статок цій країні. Я сказав: Що це за така угода?", - обурився Трамп.

Нагадаємо, з 1 червня США запровадили 25-відсоткові мита на сталь та 10-відсоткові на алюміній з ЄС. 22 червня Євросоюз відповів новими митами на деякі товари зі США, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких стосуються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. Після цього Дональд Трамп пригрозив новими митами на європейські автомобілі.

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