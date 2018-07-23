Дональд Трамп погрожує зупинити роботу американського уряду

Президент США Дональд Трамп у неділю, 29 липня, пригрозив призупинити роботу уряду країни, якщо представники Демократичної партії відмовляться голосувати за його пропозиції з боротьби проти нелегальної імміграції, включно з планом будівництва муру на кордоні між США і Мексикою.

"Я готовий припинити роботу уряду, якщо демократи не дадуть нам голоси для забезпечення безпеки на кордонах. Зокрема, для будівництва стіни!" - написав Трамп в своєму мікроблозі Twitter.

Нагадаємо, що Трамп ще під час передвиборчої кампанії заявляв про наміри побудувати "велику, красиву стіну" на кордоні з Мексикою. Метою спорудження такого муру на кордоні між двома країнами, котрий простягається на 3200 кілометрів, є боротьба з нелегальною міграцією та контрабандою. У 2017 році господар Білого дому підписав указ про спорудження муру. На 2018 рік адміністрація Трампа просила 1,6 мільярда доларів на спорудження або ремонт 118 кілометрів кордону.

Трамп також заявив, що США мають скасувати візову лотерею Green Card та запровадити систему, котра б сприяла запрошенню в країну висококваліфікованих кадрів. "Нам потрібно, аби до нашої країни приїжджали чудові люди", - заявив Трамп.

Трамп уже не вперше виступає проти розіграшу зазначеної візової лотереї, завдяки якій щороку до 50 тисяч іноземців з усього світу можуть отримати тривалий дозвіл на проживання та на роботу в США. Розподіл таких віз відбувається за квотами по країнах, зокрема, претендент не має бути вихідцем з держави, звідки спостерігається масова міграція до США. Цю лотерею у 1990 році запровадили за ініціативи сенатора від демократів Чака Шумера.