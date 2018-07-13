 Дональд Трамп отримав хорошого листа від Кім Чен Ина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2018

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Новини

Дональд Трамп отримав хорошого листа від Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп отримав листа від північнокорейського лідера із засвідченням прогресу у відносинах. Тим часом, за даними ЗМІ, Вашингтон хоче нових санкцій проти КНДР через імпорт нафти.

Дональд Трамп та Кім Чен Ин на зустрічі в Сінгапурі (архівне фото)

Дональд Трамп та Кім Чен Ин на зустрічі в Сінгапурі (архівне фото)

Президент США Дональд Трамп отримав "дуже хорошого листа" від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Про це він повідомив у Twitter у четвер, 12 липня. Він також відзначив, великий прогрес щодо ситуації із КНДР.

У листі, датованому 6 липня, йдеться про "великий прогрес" у відносинах між США та КНДР. Північнокорейський лідер описав зустріч із Трампом у Сінгапурі як "початок визначної подорожі". Він також твердо переконаний, що "сильна воля" та "чесні зусилля" обох сторін дадуть плоди. В подальшому Кім Чен Ин сподівається на ще одну зустріч із американським президентом.

Лист було написано за день до візиту державного секретаря США Майка Помпео до КНДР, де він обговорив питання денуклеаризації Північної Кореї. Після цього візиту Пхеньян звинуватив Сполучені Штати у тиску та "жадібних вимогах" з тим, щоб примусити КНДР до ядерного роззброєння.

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У США вперше назвали строки, у які планує досягти повного ядерного роззброєння КНДР. Натомість неназвані джерела розвідки США занепокоєні тим, що Пхеньян може приховувати реальну кількість ядерних боєголовок. (01.07.2018)

США висувають "жадібні вимоги" та тиснуть на КНДР у переговорах щодо ядерного роззброєння, повідомили південнокорейські ЗМІ. Проте Дежрсекретар США заявив про прогрес в обговоренні денуклеаризації. (07.07.2018)

Тим часом, ЗМІ повідомили, що США планують посилити санкції проти Північної Кореї. Вашингтон звинувачує КНДР в незаконному імпорті нафти і вимагає від Ради Безпеки ООН запровадити заходи через це, передає агентство AFP з посиланням на відповідні документи. ООН має негайно заборонити всі поставки нафтопродуктів в Північну Корею, йдеться у таємній доповіді, яку цитують кілька інформаційних агентств.

За цими даними, у період між 1 січня і 30 травня 2018 року танкери КНДР, імовірно, щонайменше 89 разів входили в порти країни та доставили 760 тисяч барелів нафтопродуктів, хоча через санкції був дозволений імпорт лише 500 тисяч барелів на рік.

Нагадаємо, 12 червня президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин за підсумками саміту в Сінгапурі підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові

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Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)  

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