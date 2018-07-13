Дональд Трамп отримав хорошого листа від Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп отримав "дуже хорошого листа" від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Про це він повідомив у Twitter у четвер, 12 липня. Він також відзначив, великий прогрес щодо ситуації із КНДР.

У листі, датованому 6 липня, йдеться про "великий прогрес" у відносинах між США та КНДР. Північнокорейський лідер описав зустріч із Трампом у Сінгапурі як "початок визначної подорожі". Він також твердо переконаний, що "сильна воля" та "чесні зусилля" обох сторін дадуть плоди. В подальшому Кім Чен Ин сподівається на ще одну зустріч із американським президентом.

Лист було написано за день до візиту державного секретаря США Майка Помпео до КНДР, де він обговорив питання денуклеаризації Північної Кореї. Після цього візиту Пхеньян звинуватив Сполучені Штати у тиску та "жадібних вимогах" з тим, щоб примусити КНДР до ядерного роззброєння.

Тим часом, ЗМІ повідомили, що США планують посилити санкції проти Північної Кореї. Вашингтон звинувачує КНДР в незаконному імпорті нафти і вимагає від Ради Безпеки ООН запровадити заходи через це, передає агентство AFP з посиланням на відповідні документи. ООН має негайно заборонити всі поставки нафтопродуктів в Північну Корею, йдеться у таємній доповіді, яку цитують кілька інформаційних агентств.

За цими даними, у період між 1 січня і 30 травня 2018 року танкери КНДР, імовірно, щонайменше 89 разів входили в порти країни та доставили 760 тисяч барелів нафтопродуктів, хоча через санкції був дозволений імпорт лише 500 тисяч барелів на рік.

Нагадаємо, 12 червня президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин за підсумками саміту в Сінгапурі підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові.

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