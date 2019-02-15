Дональд Трамп запровадить штрафні мита на всі товари з Мексики

Сполучені Штати Америки запроваджують п'ятивідсотковий митний збір на всі товари, які імпортуються з Мексики, починаючи з 10 червня 2019 року. Таким чином Вашингтон хоче змусити сусідню країну зупинити потік нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити на територію США. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у четвер, 30 травня, на своїй Twitter-сторінці.

"10 червня Сполучені Штати запровадять мито у 5% на всі товари, які завозять до нашої країни з Мексики доти, доки не буде зупинено нелегальних мігрантів, які прибувають через Мексику. Митний збір поступово зростатиме, поки проблему нелегальної міграції не буде вирішено", - написав президент США.

Трамп пообіцяв скасувати митний збір, коли проблему міграції буде вирішено. Водночас до 1 липня митний збір має зрости до десяти відсотків. Кожного наступного місяця мито зростатиме ще на п'ять відсотків і таким чином, починаючи з 1 жовтня, може сягнути 25 відсотків. Про це повідомляє інформагенція AFP з посиланням на заяву Білого дому. "Масове проникнення" мігрантів на територію США з Мексики в цій заяві названо "надзвичайним станом і великою загрозою" для національної безпеки й економіки США.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор у листі до Трампа заявив, що не хоче конфронтації. "Я пропоную поглибити наш діалог для пошуку інших альтернативних шляхів вирішення проблеми міграції", - йдеться в листі. Представник МЗС Мексики Хесус Сеаде назвав намір Трампа "катастрофічним".

Зупинити нелегальну міграцію до США було однією з обіцянок Трампа під час передвиборної кампанії 2016 року. Натомість під час його президентства потік мігрантів зростає. Намір Трампа звести стіну на кордоні з Мексикою заблокував суд.

Починаючи з жовтня 2018 року, прикордонники США затримали понад 530 тисяч людей, які намагалися проникнути на територію країни. Переважна більшість нелегальних мігрантів тікають від бідності й насилля з країн Центральної Америки.