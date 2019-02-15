Дональд Трамп запровадить штрафні мита на всі товари з Мексики

Президент США хоче змусити Мексику активніше протидіяти нелегальній міграції. Від 10 червня Вашингтон запровадить п'ятивідсотковий митний збір на всі мексиканські товари. Збір зростатиме щомісяця.
Президент США Дональд Трамп обіцяє скасувати штрафні мита, коли проблему нелегальної міграції буде вирішено
Сполучені Штати Америки запроваджують п'ятивідсотковий митний збір на всі товари, які імпортуються з Мексики, починаючи з 10 червня 2019 року. Таким чином Вашингтон хоче змусити сусідню країну зупинити потік нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити на територію США. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у четвер, 30 травня, на своїй Twitter-сторінці.
"10 червня Сполучені Штати запровадять мито у 5% на всі товари, які завозять до нашої країни з Мексики доти, доки не буде зупинено нелегальних мігрантів, які прибувають через Мексику. Митний збір поступово зростатиме, поки проблему нелегальної міграції не буде вирішено", - написав президент США.
Трамп пообіцяв скасувати митний збір, коли проблему міграції буде вирішено. Водночас до 1 липня митний збір має зрости до десяти відсотків. Кожного наступного місяця мито зростатиме ще на п'ять відсотків і таким чином, починаючи з 1 жовтня, може сягнути 25 відсотків. Про це повідомляє інформагенція AFP з посиланням на заяву Білого дому. "Масове проникнення" мігрантів на територію США з Мексики в цій заяві названо "надзвичайним станом і великою загрозою" для національної безпеки й економіки США.
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор у листі до Трампа заявив, що не хоче конфронтації. "Я пропоную поглибити наш діалог для пошуку інших альтернативних шляхів вирішення проблеми міграції", - йдеться в листі. Представник МЗС Мексики Хесус Сеаде назвав намір Трампа "катастрофічним".
Зупинити нелегальну міграцію до США було однією з обіцянок Трампа під час передвиборної кампанії 2016 року. Натомість під час його президентства потік мігрантів зростає. Намір Трампа звести стіну на кордоні з Мексикою заблокував суд.
Починаючи з жовтня 2018 року, прикордонники США затримали понад 530 тисяч людей, які намагалися проникнути на територію країни. Переважна більшість нелегальних мігрантів тікають від бідності й насилля з країн Центральної Америки.
Cуд у Каліфорнії наклав тимчасову заборону на використання грошей з оборонного бюджету для будівництва стіни на американсько-мексиканському кордоні, оскільки вони не були виділені Конгресом виключно для цієї мети. (25.05.2019)
Президент США Дональд Трамп запропонував імміграційну реформу, яка має на меті надати перевагу кваліфікованим мігрантам. (17.05.2019)