Дональд Трамп втретє зустрівся з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей у неділю, 30 червня.

Під час зустрічі лідери США і КНДР потисли один одному руку над демаркаційною лінією, яка розділяє Північну та Південну Кореї. Потім Трамп зробив кілька кроків та ступив на землю КНДР перед черговим рукостисканням.

Відтак Трамп і Кім Чен Ин зайшли на територію Південної Кореї, де до них приєднався президент цієї країни Мун Чже Ін. "Це великий день для світу і це честь для мене бути тут (...) Відбувається багато чудових речей", - цитує dpa главу Білого дому. Крім того, Трамп запросив Кім Чен Ина до Вашингтона.

Своєю чергою, Кім Чен Ин заявив про "дивовижні стосунки" з Дональдом Трампом. "Я переконаний, що наші стосунки уможливлять подолання перешкод, які стоять на шляху", - цитує AFP Кім Чен Ина, який зауважив, що тісні зв'язки двох політиків дали змогу організувати їхнію зустріч "всього за одну ніч".

Нагадаємо, напередодні Трамп, який перебував в Японії, запропонував лідерові КНДР Кім Чен Ину через Twitter спонтанну зустріч у демілітаризованій зоні на кордоні Південної та Північної Корей. Незадовго до цього Трамп і Кім обмінялись "чудовими листами". ЗгодомКім погодився зустрітися.

У червні 2018 року Трамп зустрівся з Кімом в Сінгапурі, де підписав спільний документ, який зобов'язує Північну Корею провести повну денуклеаризацію. Утім, угода не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР. Чи відбудеться третій саміт, залежить від нинішньої зустрічі у демілітаризованій зоні.