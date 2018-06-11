 Дональд Трамп втретє зустрівся з Кім Чен Ином | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2019

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Новини

Дональд Трамп втретє зустрівся з Кім Чен Ином

Президент США та лідер КНДР потисли один одному руку над демаркаційною лінією. А потім Дональд Трамп став першим з чинних президентів США, який ступив на територію Північної Кореї.

Дональд Трамп став першим діючим президентом США, який ступив на територію КНДР

Дональд Трамп став першим діючим президентом США, який ступив на територію КНДР

Президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей у неділю, 30 червня.

Під час зустрічі лідери США і КНДР потисли один одному руку над демаркаційною лінією, яка розділяє Північну та Південну Кореї. Потім Трамп зробив кілька кроків та ступив на землю КНДР перед черговим рукостисканням.

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Лідери КНДР та США продовжують листуватися. Кім Чен Ин розмірковує над змістом останнього послання Дональда Трампа. (23.06.2019)

Президент США Дональд Трамп через Twitter спробував організувати спонтанну зустріч з Кім Чен Ином на кордоні двох Корей. Він має намір потиснути йому руку і сказати "привіт". (29.06.2019)

Відтак Трамп і Кім Чен Ин зайшли на територію Південної Кореї, де до них приєднався президент цієї країни Мун Чже Ін. "Це великий день для світу і це честь для мене бути тут (...) Відбувається багато чудових речей", - цитує dpa главу Білого дому. Крім того, Трамп запросив Кім Чен Ина до Вашингтона.

Своєю чергою, Кім Чен Ин заявив про "дивовижні стосунки" з Дональдом Трампом. "Я переконаний, що наші стосунки уможливлять подолання перешкод, які стоять на шляху", - цитує AFP Кім Чен Ина, який зауважив, що тісні зв'язки двох політиків дали змогу організувати їхнію зустріч "всього за одну ніч".

Нагадаємо, напередодні Трамп, який перебував в Японії, запропонував лідерові КНДР Кім Чен Ину через Twitter спонтанну зустріч у демілітаризованій зоні на кордоні Південної та Північної Корей. Незадовго до цього Трамп і Кім обмінялись "чудовими листами". ЗгодомКім погодився зустрітися.

У червні 2018 року Трамп зустрівся з Кімом в Сінгапурі, де підписав спільний документ, який зобов'язує Північну Корею провести повну денуклеаризацію. Утім, угода не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР. Чи відбудеться третій саміт, залежить від нинішньої зустрічі у демілітаризованій зоні.

Дивитись відео 02:03

Трамп і Кім: від ворогів до друзів? (11.06.2018)

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