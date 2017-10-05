Дональд Трамп виступив за смертну кару для масових вбивць

Президент США Дональд Трамп у телевізійному виступі у понеділок, 5 серпня, засудив прояви білого супремасизму (впевненості в перевазі білої раси) і закликав до запровадження смертної кари за злочини ненависті, такі як масові вбивства, інформує агенція dpa. Заклик пролунав на тлі масових розстрілів людей у штатах Техас і Огайо .

"Ці варварські масові вбивства є нападом на наші громади, атакою на нашу націю і злочином проти людяності", - заявив Трамп і закликав до смертної кари для масових вбивць. Президент США також засудив ідеологію так званого білого супремасизму, расизм і упередженість, заявивши, що "ненависті немає місця в Америці".

Нагадаємо, що 3 липня 21-річний злочинець відкрив вогонь у торговельному районі в техаському місті Ель-Пасо. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше 22 людей і ще 26 зазнали поранень. Нападник розстріляв людей із гвинтівки, обравши торговельний район, де на той час перебували щонайменше три тисячі людей. Населення округу Ель-Пасо на 80 відсотків складається з людей латиноамериканського походження.

Пізніше у місті Дейтон у штаті Огайо інший озброєний чоловік вчинив стрілянину, внаслідок якої щонайменше дев'ятеро людей загинули та 26 зазнали поранень.