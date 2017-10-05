 Дональд Трамп виступив за смертну кару для масових вбивць | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2019

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Новини

Дональд Трамп виступив за смертну кару для масових вбивць

Президент США Дональд Трамп закликав американців засудити расизм й ідеологію білого супремасизму. Він виступив за запровадження смертної кари для злочинців, котрі вчиняють масові вбивства.

Дональд Трамп закликав до жорсткого покарання масових вбивць після стрілянини в Техасі й Огайо

Дональд Трамп закликав до жорсткого покарання масових вбивць після стрілянини в Техасі й Огайо

Президент США Дональд Трамп у телевізійному виступі у понеділок, 5 серпня, засудив прояви білого супремасизму (впевненості в перевазі білої раси) і закликав до запровадження смертної кари за злочини ненависті, такі як масові вбивства, інформує агенція dpa. Заклик пролунав на тлі  масових розстрілів людей у штатах Техас і Огайо .

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Двоє чоловіків за добу вбили 29 осіб у Ель-Пасо та Дейтоні. Кінця озброєному насильству досі не видно, бо США продовжують триматися за м'яке збройне законодавство, а президент і далі сіє ненависть, пише Карла Бляйкер. (05.08.2019)

Внаслідок стрілянини у техаському місті Ель-Пасо загинули щонайменше 20 людей. Поліція вважає, що злочин міг бути скоєний на ґрунті ненависті. (04.08.2019)

"Ці варварські масові вбивства є нападом на наші громади, атакою на нашу націю і злочином проти людяності", - заявив Трамп і закликав до смертної кари для масових вбивць. Президент США також засудив ідеологію так званого білого супремасизму, расизм і упередженість, заявивши, що "ненависті немає місця в Америці".

Нагадаємо, що 3 липня 21-річний злочинець відкрив вогонь у торговельному районі в техаському місті Ель-Пасо. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше 22 людей і ще 26 зазнали поранень. Нападник розстріляв людей із гвинтівки, обравши торговельний район, де на той час перебували щонайменше три тисячі людей. Населення округу Ель-Пасо на 80 відсотків складається з людей латиноамериканського походження.

Пізніше у місті Дейтон у штаті Огайо інший озброєний чоловік вчинив стрілянину, внаслідок якої щонайменше дев'ятеро людей загинули та 26 зазнали поранень.

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