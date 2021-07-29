Домашнє насильство

"Мені було дуже соромно, що мене зґвалтували" (25.11.2020)

Сексуальне насильство може завдати психологічної травми жінці на все життя. До міжнародного дня боротьби з насильством над жінками DW підготувала добірку історій жертв ґвалтування про те, як вони боролися за нове життя.