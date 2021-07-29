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Домашнє насильство - насильство в родині.
Під домашнім або сімейним насильством розуміють викоритсння фізичної сили проти інших членів родини. Домашнє насильство може проявлятись також шляхом використання матеріальної або інтелектуальної переваги.
25 листопада - Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. У Німеччині проблема стоїть особливо гостро. Щодня тут реєструють принаймні один замах на вбивство жінки з боку її партнера. Та чому мовчить суспільство?
За різними даними, від одного до трьох мільйонів дітей в Україні стають жертвами або свідками домашнього насильства, зокрема й сексуального. На тлі неефективності поліції допомогти постраждалим дітям намагається правозахисниця з Одеси, колишня поліцейська Зоя Мельник.
Як білоруський міліцонер перейшов на бік народу. Чому тисячі жінок у Туреччині стають жертвами насильства. Якої дискримінації чорні зазнають у Німеччині. Хто в Іспанії через коронавірус може стати жебраком. Як відсутність туристів допомагає відновити довкілля в Португалії.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про збільшення випадків насильства над жінками під час карантину. Він закликав, щоб уряди країн додали заходи з боротьби з домашнім насильством до своїх стратегій подолання COVID-19.
Карантин в Україні звів у чотирьох стінах тисячі українських сімей. Для багатьох це стало болючим випробуванням. Гарячі лінії для жертв домашнього насильства перевантажені. Як уникнути конфліктів під час карантину та що робити тим, хто потерпає від психологічних чи фізичних знущань?