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Домашнє насильство

Домашнє насильство - насильство в родині.

Під домашнім або сімейним насильством розуміють викоритсння фізичної сили проти інших членів родини. Домашнє насильство може проявлятись також шляхом використання матеріальної або інтелектуальної переваги.

Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за домашнє насильство

Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за домашнє насильство 29.07.2021

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за домашнє насильство та насильство за ознакою статі.

"Мені було дуже соромно, що мене зґвалтували" (25.11.2020) 25.11.2020

Сексуальне насильство може завдати психологічної травми жінці на все життя. До міжнародного дня боротьби з насильством над жінками DW підготувала добірку історій жертв ґвалтування про те, як вони боролися за нове життя.
Німеччина: сумна статистика насильства над жінками і мовчання суспільства

Німеччина: сумна статистика насильства над жінками і мовчання суспільства 25.11.2020

25 листопада - Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. У Німеччині проблема стоїть особливо гостро. Щодня тут реєструють принаймні один замах на вбивство жінки з боку її партнера. Та чому мовчить суспільство?
Коли чоловік стає жертвою: сповідь про побутове насильство

Коли чоловік стає жертвою: сповідь про побутове насильство 14.11.2020

За даними за 2019 рік, у Німеччині 81 відсоток жертв домашнього насильства - жінки, 19 відсотків - чоловіки. При цьому чоловіки рідше готові визнати себе жертвою. Читайте історію Тамі Вайссенберґа.
Діти-жертви насильства: хто їм допоможе в Україні (відео)

Діти-жертви насильства: хто їм допоможе в Україні (відео) 24.09.2020

За різними даними, від одного до трьох мільйонів дітей в Україні стають жертвами або свідками домашнього насильства. На тлі неефективності поліції допомогти постраждалим дітям намагається колишня поліцейська Зоя Мельник.

Насильство над дітьми: де шукати допомоги жертвам в Україні (23.09.2020) 23.09.2020

За різними даними, від одного до трьох мільйонів дітей в Україні стають жертвами або свідками домашнього насильства, зокрема й сексуального. На тлі неефективності поліції допомогти постраждалим дітям намагається правозахисниця з Одеси, колишня поліцейська Зоя Мельник.
Як білоруський міліцонер перейшов на бік народу - Європа у фокусі (відео)

Як білоруський міліцонер перейшов на бік народу - "Європа у фокусі" (відео) 24.08.2020

Якої дискримінації чорні зазнають у Німеччині. Хто в Іспанії через коронавірус може стати жебраком. Як відсутність туристів допомагає відновити довкілля в Португалії.

Еволюція білоруса: від прихильника Лукашенка до опозиціонера - "Європа у фокусі" (24.08.2020) 24.08.2020

Як білоруський міліцонер перейшов на бік народу. Чому тисячі жінок у Туреччині стають жертвами насильства. Якої дискримінації чорні зазнають у Німеччині. Хто в Іспанії через коронавірус може стати жебраком. Як відсутність туристів допомагає відновити довкілля в Португалії.

Понад 100 тисяч: в Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства

Понад 100 тисяч: в Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства 07.08.2020

Кількість заяв і повідомлень, які надійшли за шість місяців цього року до української поліції, зросла на 40 відсотків порівняно з минулим роком.
Коментар: Права жінок кордонів не мають

Коментар: Права жінок кордонів не мають 29.07.2020

Ще кілька років тому польська влада на чолі із ПіС анонсувала те, що зараз стало реальністю - вихід зі Стамбульської конвенції щодо захисту жінок від насильства. Це руйнівний крок, пише Магдалена Гвоздзь-Паллокат.

Як відпочити на морі попри пандемію - Європа у фокусі (відео)

Як відпочити на морі попри пандемію - "Європа у фокусі" (відео) 29.06.2020

На карантині з насильником, або що робити, коли чоловік б'є. Як вдалося побороти коронавірус у Норвегії. Прихильники теорії змови у Великобританії підпалюють вишки 5G. Чому нідерландці танцюють на стільцях.
COVID-19: В Європі під час карантину побільшало скарг на домашнє насильство

COVID-19: В Європі під час карантину побільшало скарг на домашнє насильство 07.05.2020

У квітні екстрені служби в Європі отримали на 60 відсотків більше скарг від жінок, які потерпають від домашнього насильства, ніж це було роком раніше, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я.
Генсек ООН заявив про збільшення випадків насильства над жінками через карантин

Генсек ООН заявив про збільшення випадків насильства над жінками через карантин 06.04.2020

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про збільшення випадків насильства над жінками під час карантину. Він закликав, щоб уряди країн додали заходи з боротьби з домашнім насильством до своїх стратегій подолання COVID-19.
На карантині з насильником: жертви домашнього насильства просять про допомогу (відео)

На карантині з насильником: жертви домашнього насильства просять про допомогу (відео) 03.04.2020

Карантин в Україні звів у чотирьох стінах тисячі українських сімей. Гарячі лінії для жертв домашнього насильства перевантажені. Як уникнути конфліктів під час карантину і куди звертатися жертвам?

На карантині з насильником: жертви домашнього насильства просять про допомогу (03.04.2020) 03.04.2020

Карантин в Україні звів у чотирьох стінах тисячі українських сімей. Для багатьох це стало болючим випробуванням. Гарячі лінії для жертв домашнього насильства перевантажені. Як уникнути конфліктів під час карантину та що робити тим, хто потерпає від психологічних чи фізичних знущань?
Таня Малярчук: Здається, її не існує

Таня Малярчук: Здається, її не існує 08.03.2020

"Б'ючи своїх дітей, батьки насправді б'ють своїх батьків. Ось так", - Таня Малярчук, спеціально для DW.

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