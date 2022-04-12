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Долар

Через оплату боргів рублями: Росія опинилася на межі дефолту

Через оплату боргів рублями: Росія опинилася на межі дефолту 12.04.2022

Під час травневих свят РФ можуть оголосити банкрутом через відмову обслуговувати зовнішній борг у валюті, хоч вона й має значні доходи від нафти й газу. Зворотний відлік часу розпочався 6 квітня.
Берлін: ФРН оплачуватиме російський газ у євро чи доларах

Берлін: ФРН оплачуватиме російський газ у євро чи доларах 30.03.2022

Всупереч вимогам Путіна, щоб уже з 1 квітня постачання російського газу оплачувалось у рублях, німецькі компанії, як і раніше, здійснюватимуть платежі в євро, кажуть у Берліні.

Гривня за кордоном: готівкова катастрофа українських біженців (30.03.2022) 30.03.2022

Чимало українців утекли від війни з готівкою в кишенях. Але за гривні вони нічого не можуть купити у Європі, та й обміняти гроші теж не виходить. Чому так?

Чи є криптовалюти альтернативою традиційним грошам?

Чи є криптовалюти альтернативою традиційним грошам? 05.06.2021

Біткоїн уже почав був здаватися багатьом кращим способом тримати заощадження, ніж традиційні валюти та навіть золото. Аж поки криптовалюта не обвалилася на 44 відсотки. DW пояснює різницю між різними видами валют.
Чи збереже долар США свої позиції як глобальна резервна валюта

Чи збереже долар США свої позиції як глобальна резервна валюта 17.03.2021

Долар США нині залишається головною глобальною резервною валютою. Та чи довго так триватиме? Вже за президентства Дональда Трампа у цьому з'явилися сумніви. Наскільки серйозні конкуренти у "зеленого"?
Стрімкий злет біткоїна триває: курс перевищив позначку в 30 тисяч доларів

Стрімкий злет біткоїна триває: курс перевищив позначку в 30 тисяч доларів 02.01.2021

Курс найпопулярнішої криптовалюти надалі стрімко зростає. Всього за пів місяця він зріс на понад 10 тисяч доларів. Ціна цифровалюти перетнула позначку в 30 тисяч доларів США.
На Кубі стартує масштабна валютна реформа

На Кубі стартує масштабна валютна реформа 01.01.2021

Кубинська влада хоче усунути систему з паралельним обігом двох офіційних валют і прив'язати кубинський песо до єдиного курсу. На тлі цього, в країні очікується стрімке зростання цін на товари і послуги.
Вартість біткоїна вперше перетнула позначку в 25 тисяч доларів США

Вартість біткоїна вперше перетнула позначку в 25 тисяч доларів США 26.12.2020

На торговельному майданчику Bitstamp вартість найвідомішої криптовалюти перевищила позначку в 25 тисяч доларів США.
Проєкт держбюджету-2021: видатки в 1,35 трильйона гривень та курс 29,1 за долар

Проєкт держбюджету-2021: видатки в 1,35 трильйона гривень та курс 29,1 за долар 14.09.2020

Уряд Дениса Шмигаля розраховує довести видаткову частину держбюджету 2021 до 1,35 трильйона гривень. Доходи передбачаються натомість на рівні 1,07 трильйона. Попри значний дефіцит у мінфіні планують скорочення держборгу.
Шмигаль запевнив, що курс гривні найближчим часом буде стабільним

Шмигаль запевнив, що курс гривні найближчим часом буде стабільним 04.09.2020

За словами глави уряду України, найближчим часом курс гривні залишатиметься стабільним на рівні 27-28 гривень за долар США.
Долар по 30? Чи можна врятувати економіку України без емісії гривні

Долар по 30? Чи можна врятувати економіку України без емісії гривні 10.07.2020

Володимир Зеленський скаржиться на міцну гривню, а депутати від "Слуги народу" хочуть "друкувати" гроші, аби підтримати економіку. Чи справді без цього не обійтися?
Рекордне падіння цін на нафту: чому це сталося і які наслідки для Росії та світу (відео)

Рекордне падіння цін на нафту: чому це сталося і які наслідки для Росії та світу (відео) 22.04.2020

За нафту тепер доплачують. Історичне падіння цін на "чорне золото" до негативних показників може серйозно вплинути на економіку Росії та інших держав. Чому це сталося і які наслідки?

Історичне падіння цін на нафту: як це позначиться на Росії та інших країнах (21.04.2020) 21.04.2020

За нафту тепер доплачують. Історичне падіння цін на "чорне золото" до негативних показників може серйозно вплинути на економіку Росії та інших держав. За оцінками експертів, постраждають без винятку всі країни-експортери нафти. Які наслідки?
Як коронавірус вдарить по кишені українця? (відео)

Як коронавірус вдарить по кишені українця? (відео) 13.03.2020

Курс гривні, повернення в Україну заробітчан з Італії та інших країн ЄС, скорочення робочих місць. Як паніка навколо коронавірусу та початок економічної кризи у світі може вплинути на гаманці українців?

Коронавірус та економіка: які наслідки для українців (13.03.2020) 13.03.2020

Курс гривні, повернення в Україну заробітчан з Італії та інших країн ЄС, скорочення робочих місць. Як паніка навколо коронавірусу та початок економічної кризи у світі може вплинути на життя звичайних українців та рівень їхніх доходів?

Падіння курсу гривні: чому лихоманить українську валюту?

Падіння курсу гривні: чому лихоманить українську валюту? 11.03.2020

Попри намагання НБУ стабілізувати гривню, кілька днів поспіль українська валюта падає по відношенню до долара та євро. Про причини такого розвитку DW поспілкувалась з експертами.
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