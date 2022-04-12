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Уряд Дениса Шмигаля розраховує довести видаткову частину держбюджету 2021 до 1,35 трильйона гривень. Доходи передбачаються натомість на рівні 1,07 трильйона. Попри значний дефіцит у мінфіні планують скорочення держборгу.
За нафту тепер доплачують. Історичне падіння цін на "чорне золото" до негативних показників може серйозно вплинути на економіку Росії та інших держав. За оцінками експертів, постраждають без винятку всі країни-експортери нафти. Які наслідки?
Курс гривні, повернення в Україну заробітчан з Італії та інших країн ЄС, скорочення робочих місць. Як паніка навколо коронавірусу та початок економічної кризи у світі може вплинути на життя звичайних українців та рівень їхніх доходів?