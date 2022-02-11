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Дозвілля - вільний від роботи час, який використовується для відпочинку.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дозвілля". Дозвілля - вільний від роботи час, який використовується, наприклад, для відпочинку та відновлення сил. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Після двох місяців локдауну Ізраїль суттєво пом'якшив карантин. Але багато закладів дозвілля - як-от спортзали, басейни та культурні заходи - нині доступні лише власникам так званих "зелених паспортів". Їх видають лише вакцинованим людям або тим, хто вже перехворів на COVID-19.