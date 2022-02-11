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Дозвілля

Дозвілля - вільний від роботи час, який використовується для відпочинку.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дозвілля". Дозвілля - вільний від роботи час, який використовується, наприклад, для відпочинку та відновлення сил. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Найкрасивіші міста Європи: Рим

Найкрасивіші міста Європи: Рим 11.02.2022

Кілька ідей для тих, хто збирається до Рима. І це не лише Колізей чи Ватикан, але й місця, що лежать осторонь основних туристичних маршрутів.
Осідлати хвилю посеред Баварії, або Зимовий серфінг у Мюнхені (фото)

Осідлати хвилю посеред Баварії, або Зимовий серфінг у Мюнхені (фото) 24.01.2022

У Мюнхені можна цілий рік займатися серфінгом. Ці фотографії зроблено минулих січневих вихідних на протоці Айсбах в Англійському саду - одному з найбільших парків баварської столиці.
Найкрасивіші міста Європи: Париж

Найкрасивіші міста Європи: Париж 21.01.2022

Десять ідей для тих, хто збирається до Парижа. І це не лише Ейфелева вежа чи Лувр, а й також цікаві місця, розташовані осторонь туристичних потоків. DW розпочинає нову серію, присвячену найкрасивішим містам Європи.

"Тітонька на скейті" (17.01.2022) 17.01.2022

Орбі Рой почала кататися на скейтборді зі своїми дітьми, коли їй було вже за 40, і відкрила для себе цілком нову пристрасть. Вона хоче спонукати інших випробовувати щось нове, незважаючи на вікові стереотипи.
Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року (фотогалерея)

Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року (фотогалерея) 30.12.2021

Пандемія COVID-19 і в 2022 році спричинятиме обмеження для подорожувальників. Які саме заходи відбудуться, ще не зрозуміло. Утім, у Німеччині все одно буде кілька місць, які можна буде відвідати.

У Нью-Йорку на Гудзоні відкрили острів-парк (27.05.2021) 27.05.2021

Нью-Йорк повертається до життя після локдауна. На річці Гудзон біля берегової лінії Мангеттена відкрили рукотворний острів-парк Little Island. Проєкт коштував понад чверть мільярда доларів. Це архітектурне диво треба бачити!
Обрив канатної дороги на півночі Італії: щонайменше тринадцятеро загиблих

Обрив канатної дороги на півночі Італії: щонайменше тринадцятеро загиблих 23.05.2021

За оновленими даними рятувальників, 13 людей загинули внаслідок обриву канатної дороги на півночі Італії поблизу озера Маджоре.

Розваги у стилі ретро: вінтажний парк атракціонів у Краматорську (21.05.2021) 21.05.2021

У парку розваг у Краматорську в автентичному стані збереглися атракціони 70-х та 80-х років минулого століття. Покататися на раритетах приходять цілі родини - приїжджають навіть мешканці інших міст.
Десять природних див у Німеччині

Десять природних див у Німеччині 19.05.2021

У Німеччині є природні ландшафти, про які багато хто навіть не здогадується: дивовижні скелі, бірюзові озера та казкові гроти. DW представляє добірку найкрасивіших куточків німецької природи.
В Угорщині для вакцинованих від коронавірусу послабили карантинні обмеження

В Угорщині для вакцинованих від коронавірусу послабили карантинні обмеження 01.05.2021

Для власників "карток імунітету" в Угорщині відкрилися ресторани, готелі та заклади дозвілля. На отримання карток мають право як вакциновані, так і ті, хто одужав від COVID-19.
Подорожі велосипедом по Німеччині - 10 найкращих маршрутів (фотогалерея)

Подорожі велосипедом по Німеччині - 10 найкращих маршрутів (фотогалерея) 28.04.2021

Пересуватись на велосипеді - це не лише заощадливо, але й екологічно. Велосипед набув особливої популярності в часи пандемії. У фотодобірці DW пропонуємо десять найулюбленіших веломаршрутів Німеччиною 2021 року.

Найулюбленіші веломаршрути в Німеччині

Найулюбленіші веломаршрути в Німеччині 28.04.2021

Пересуватись на велосипеді - це не лише заощадливо, але й екологічно. Велосипед набув особливої популярності в часи пандемії. У фотогалереї DW пропонуємо десять найулюбленіших веломаршрутів Німеччиною 2021 року.

За які садові роботи штрафують у Німеччині

За які садові роботи штрафують у Німеччині 24.04.2021

Німці люблять садівництво. Але є садові роботи, за які в Німеччині в певний час краще не братися. Інакше доведеться заплатити чималі штрафи.
Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні

Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні 31.03.2021

Через карантинні обмеження українці рідше стали їздити за кордон. Багато туристів, які до пандемії мандрували в інші країни, обрали подорожі Україною. Чи підштовхнула така ситуація розвиток внутрішнього туризму?
До Німеччини прийшла весна

До Німеччини прийшла весна 29.03.2021

2021 рік був непростим. Але одне ми можемо сказати точно: весна вже настала! Запрошуємо в тур квітучими краєвидами Німеччини.

Ізраїль запровадив "зелені паспорти" для тих, хто отримав щеплення (01.03.2021) 01.03.2021

Після двох місяців локдауну Ізраїль суттєво пом'якшив карантин. Але багато закладів дозвілля - як-от спортзали, басейни та культурні заходи - нині доступні лише власникам так званих "зелених паспортів". Їх видають лише вакцинованим людям або тим, хто вже перехворів на COVID-19.
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