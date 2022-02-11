Попри пандемію: куди можна поїхати в Німеччині 2022 року (фотогалерея)

Пандемія COVID-19 і в 2022 році спричинятиме обмеження для подорожувальників. Які саме заходи відбудуться, ще не зрозуміло. Утім, у Німеччині все одно буде кілька місць, які можна буде відвідати.