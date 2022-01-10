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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ДРСМД".
Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) було підписано 1987 року між США та СРСР. Учасники договору домовились утримуватись від розробки й розгортання ракет наземного базування середньої і малої дальності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Якщо Вашингтон розмістить свої ракети середньої дальності в Тихоокеанському регіоні, Пекін вдасться до відповідних контрзаходів, заявили у китайському МЗС. Раніше про відповідний намір США оголосив глава Пентагону.
Очільник міністерства закордонних справ ФРН Гайко Маас попередив про серйозні наслідки для глобальної політики контролю над озброєнням через закінчення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.