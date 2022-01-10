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Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) було підписано 1987 року між США та СРСР. Учасники договору домовились утримуватись від розробки й розгортання ракет наземного базування середньої і малої дальності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.