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Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ДРСМД".

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) було підписано 1987 року між США та СРСР. Учасники договору домовились утримуватись від розробки й розгортання ракет наземного базування середньої і малої дальності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Женеві тривають переговори між США та РФ щодо безпеки

У Женеві тривають переговори між США та РФ щодо безпеки 10.01.2022

Дипломати з Росії та США розпочали у Женеві переговори щодо питань безпеки. Напередодні початку діалогу з Москви та з Вашингтона лунали скептичні оцінки щодо шансів на прорив.

Яких заходів вживатиме НАТО проти нових російських ракет

Яких заходів вживатиме НАТО проти нових російських ракет 17.06.2020

У НАТО схвалили заходи для стримування Росії, котра нарощує свій ракетний арсенал. Йдеться як про стратегічні ядерні озброєння, так і про системи протиракетної та протиповітряної оборони.
НАТО ухвалить пакет заходів проти нових російських ракет

НАТО ухвалить пакет заходів проти нових російських ракет 16.06.2020

Міністри оборони НАТО затвердять пакет політичних і військових заходів у відповідь на нарощування Росією свого арсеналу ракет, здатних нести ядерні боєголовки, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
Столтенберг пояснив, як НАТО відреагує на російські крилаті ракети

Столтенберг пояснив, як НАТО відреагує на російські крилаті ракети 13.01.2020

НАТО не планує розміщувати в Європі нові ракети у відповідь на російські 9М729. Проте Альянс розвиватиме системи протиракетної оборони та здійснить інші заходи, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
США та РФ звинувачують один одного у гонці озброєнь

США та РФ звинувачують один одного у гонці озброєнь 23.08.2019

Сполучені Штати та Росія звинуватили один одного у розпалюванні нової гонки озброєнь під час засідання Ради Безпеки ООН.
РФ і КНР хочуть обговорити у Радбезі ООН пуск ракети США

РФ і КНР хочуть обговорити у Радбезі ООН пуск ракети США 21.08.2019

На запланованому на 22 серпня відкритому засіданні Ради Безпеки ООН за ініціативи Москви та Пекіна обговорюватимуть нещодавній пуск американської крилатої ракети.
Росія та Китай розкритикували ракетне випробування у США

Росія та Китай розкритикували ракетне випробування у США 20.08.2019

У Москві вважають, що нещодавнім випробуванням крилатої ракети США "обрали курс на нагнітання військової напруженості". У Пекіні так само закидають Вашингтону намір йти на військову конфронтацію.
США випробували крилату ракету вперше після розірвання ДРСМД

США випробували крилату ракету вперше після розірвання ДРСМД 19.08.2019

Вперше після розірвання ракетного договору Пентагон провів випробування крилатої ракети дальністю понад 500 кілометрів, запуск якої раніше був заборонений.
Китай погрожує контрзаходами у разі розміщення американських ракет в регіоні

Китай погрожує контрзаходами у разі розміщення американських ракет в регіоні 06.08.2019

Якщо Вашингтон розмістить свої ракети середньої дальності в Тихоокеанському регіоні, Пекін вдасться до відповідних контрзаходів, заявили у китайському МЗС. Раніше про відповідний намір США оголосив глава Пентагону.
США розробляють нові ракетні системи

США розробляють нові ракетні системи 03.08.2019

Після завершення дії ракетного договору між США та Росією Вашингтон прискорює роботу над мобільними системами ракет наземного базування. Тим часом Дональд Трамп хоче підписати нову угоду з Москвою та Пекіном.
Україна активізує діалог з НАТО через припинення дії ракетного договору

Україна активізує діалог з НАТО через припинення дії ракетного договору 02.08.2019

Київ посилить діалог з НАТО через припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, заявили у Міністерстві закордонних справ України.

Столтенберг: НАТО не почне гонку озброєнь після припинення дії ракетного договору

Столтенберг: НАТО не почне гонку озброєнь після припинення дії ракетного договору 02.08.2019

Після припинення дії ракетного договору між Росією та США Північноатлантичний альянс не планує розміщувати у Європі нові ядерні ракети. США та Росія обвинувачують один одного у провалі угоди.
Кінець ракетної угоди: у Берліні побоюються нової гонки ядерних озброєнь

Кінець ракетної угоди: у Берліні побоюються нової гонки ядерних озброєнь 02.08.2019

Дія ракетного договору між США та Росією завершується 2 серпня. Німеччина хоче використати головування у Раді ЄС для просування нових форм контролю над озброєннями, заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас.
Глава МЗС Німеччини попередив про наслідки припинення ракетного договору

Глава МЗС Німеччини попередив про наслідки припинення ракетного договору 01.08.2019

Очільник міністерства закордонних справ ФРН Гайко Маас попередив про серйозні наслідки для глобальної політики контролю над озброєнням через закінчення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.
Столтенберг: Берлін, Франкфурт і Мюнхен - в зоні досяжності ракети РФ

Столтенберг: Берлін, Франкфурт і Мюнхен - в зоні досяжності ракети РФ 15.07.2019

Генсек НАТО зазначив, що ракетна система РФ може уразити Берлін, Франкфурт і Мюнхен, та закликав РФ використати "останній шанс" для збереження ДРСМД.
Євросоюз закликав Росію зберегти ракетний договір

Євросоюз закликав Росію зберегти ракетний договір 14.07.2019

Найближчі дні стануть останньою можливістю для діалогу та збереження Договору про ракети середньої та малої дальності, заявила головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні за три тижні до закінчення дії цієї угоди.
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