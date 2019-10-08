Добра зарплата та не тільки: як Греція повертає з-за кордону своїх фахівців

33-річний Дімітріс і шестеро його друзів поїхали з Греції в пошуках роботи незадовго після початку боргової кризи в країні. Кілька років країна жила в умовах жорсткої економії. Півроку тому тодішній прем'єр Греції Алексіс Ципрас пішов у відставку, а новий грецький уряд на чолі з Кіріакосом Міцотакісом заявив, що має намір відновлювати економіку і сприяти поверненню в країну висококваліфікованих фахівців. Для цього він розробив спеціальний план, згідно з яким ті з них, хто повернеться до Греції, можуть розраховувати на зарплату не менше трьох тисяч євро на місяць.

Четверо друзів Дімітріса уже повернулися назад до Афін, де знайшли роботу і відкрили власний бізнес. Поте сам Дімітріс, економіст, який здобув освіту у Великобританії і працював над інвестиційними проєктами в низці транснаціональних компаній в Іспанії, поки що чекає. "Я подивлюся на розвиток подій, перш ніж починати пакувати валізи, - розповідає він DW телефоном із Мадрида. Загалом план уряду він схвалює. - Це добрий крок. Якщо висококваліфіковані фахівці повернуться до Греції, вони зможуть заробляти гроші не лише для себе, але і для своєї країни.

Що пропонує уряд?

План уряду з повернення до країни висококваліфікованих фахівців отримав назву Rebrain Greece. Згідно з ним,ті, хто повернеться на батьківщину, гарантовано отримають трудовий договір на два роки. Перший рік 75 відсотків зарплати їм сплачуватиме держава.

В першу чергу, уряд спробує повернути висококваліфікованих фахівців та науковців віком від 25 до 40 років. У Греції сподіваються, що до лютого в країну повернеться 500 осіб. Але тиждень по тому, як міністерство праці закликало грецькі компанії підтримати ці зусилля і пропонувати фахівцям, що повертаються, вигідні угоди, лише десять фірм надали конкретні пропозиції.

"Ми очікуємо, що інтерес буде зростати, - каже Константін Аграфідас з міністерства праці Греції. - Раніше нічого подібного не було. Це пілотний проєкт, але ми налаштовані оптимістично". За словами Аграфідаса, уряд планує додаткові пільги і надбавки, відповідно до того як буде збільшуватися кількість фахівців, які повернулися. "На цьому етапі головна ціль - задовольнити кадрові потреби високотехнологічних компаній Греції", - пояснює чиновник.

Влада Греції на чолі з прем'єром Кіріакосом Міцотакісом обіціяє тим, хто повернеться, зарплату щонайменше 3000 євро

Прем'єр Греції Міцотакіс запрошує грецьких спеціалістів повертатися з-за кордону не лише до приватних компаній, але і до державних. Окрім того, формуючи уряд, він залучив до нього людей, у яких є досвід роботи у великих міжнародних компаніях, таких як Google та Microsoft. Григоріс Заріфопулос раніше обіймав посаду менеджера в Google, а тепер працює заступником міністра цифрового управління Греції. "Ми не сподіваємося, що зміни стануться миттєво, - каже Заріфопулос. - Ці заходи не зможуть повністю вирішити проблему повернення фахівців до країни, але це стимул і кроки у правильному напрямку".

Чому греки не хочуть повертатися?

Протягом останнього століття Греція пережила дві потужні хвилі еміграції. Близько 470 тисячі людей поїхали з країни починаючи з 2008 року. Трудова міграція стала результатом обмеженого набору персоналу в держсекторі, як цього вимагали умови договору про надання міжнародної фінансової допомоги Греції від європейських партнерів та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Значну роль відіграли і прогнози про погіршення фінансового стану країни. За даними Банку Греції, через відсутність перспектив щонайменше 270 тисяч фахівців, включно з лікарями та інженерами, віком від 20 до 39 років, залишили Грецію і знайшли роботу у Німеччині, Великобританії та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Як видно з результатів нещодавніх соціологічних досліджень, не всі фахівці, які поїхали з Греції під час кризи, поспішають повернутися на батьківщину. Четверо з десяти опитаних не готові до такого кроку. 50 відсотків від усіх респондентів заявили, що замисляться про повернення лише коли їм гарантують зарплати та умови праці, аналогічні тим, які у них є за кордоном.

"Вісім років тому я поїхав не через те, що мені не вистачало трьох тисяч євро на місяць", - каже Йоргос Гоцинас, провідний консультант з корпоративних комунікацій, який емігрував до Великобританії і організував там успішний бізнес-семінар з робототехніки і програмування для дітей.

Тоді його змусили поїхати з Греції дуже розмиті перспективи забезпечити нормальне життя собі та родині. "Зараз нереалістично просити повернутися до Греції тих, хто давно працює за кордоном. Повертатися додому, щоб мати зарплату три тисячі євро? Дякую, але ні", - каже він.