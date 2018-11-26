 Дмитро Шерембей: понад 100 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ/СНІД (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.12.2018

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Політика й суспільство

Дмитро Шерембей: понад 100 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ/СНІД (відео)

Дмитро Шерембей, голова БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" розповів DW, як він вижив попри три смертельні хвороби, чому допомагає іншим та як ситуацію в питанні ВІЛ/СНІД змінить медична реформа.

Понад 100 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ/СНІД

Понад 100 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ/СНІД

"Я колись лежав в палаті, важив 40 кг і вмирав через те, що в мене було три смертельних захворювання. ВІЛ, туберкульоз та гепатит С. Від мого організму, по суті, нічого не лишилося. І лікар, який зайшов до мене, сказав, що мені залишилося жити 2 місяці, щоб я там не придумував. Ви знаєте, цю історію я, як приклад, часто згадую в усіх інтерв’ю. Я сказав, що не вам вирішувати, скільки мені жити. От пройшло 18 років. 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Ми хочемо, аби люди просто здали тест на ВІЛ. Це одна хвилина часу", - розповів в інтерв'ю DW   голова БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" Дмитро Шерембей. Дивіться повну версію інтерв'ю:


 

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