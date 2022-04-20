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Дмитро Пєсков - прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Пєсков". У прес-службі Володимира Путіна Дмитро Пєсков працює з 2000 року. З 2012 року він є офіційним прес-секретарем президента Росії. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі вважають невдалими два раунди переговорів в рамках "дипломатичного марафону" щодо питань безпеки з країнами Заходу, на яких "зафіксували розбіжності" між сторонами.
Росія готова предметно домовлятися щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, стверджує прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. При цьому у Кремлі наполягають на виконанні Києвом домовленостей, яких було досягнуто раніше.