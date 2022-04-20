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Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков - прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Пєсков". У прес-службі Володимира Путіна Дмитро Пєсков працює з 2000 року. З 2012 року він є офіційним прес-секретарем президента Росії. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна не отримувала проєкт пропозицій РФ щодо миру - Зеленський

Україна не отримувала проєкт пропозицій РФ щодо миру - Зеленський 20.04.2022

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ передала Україні свої пропозиції щодо миру і тепер "м’яч на українському боці". Володимир Зеленський це заперечив: "Пєсков сам з собою грає в футбол".

Арешт Медведчука і можливий розкол в оточенні Путіна (14.04.2022) 14.04.2022

Розкол у найвищих ешелонах влади в Росії на голубів-економістів та яструбів-мілітаристів очевидний, вважають деякі політологи. Вплив Путіна на еліти слабшає? Чи говорити про зміну курсу Кремля ще зарано?

Європа вислала понад 200 російських дипломатів за 48 годин

Європа вислала понад 200 російських дипломатів за 48 годин 06.04.2022

Слідом за Німеччиною та Францією ще кілька європейських країн оголосили про висилку дипломатів РФ. Дмитро Пєсков назвав ці заходи "недалекоглядним кроком".
Євросоюз відмовляється платити за російський газ у рублях

Євросоюз відмовляється платити за російський газ у рублях 29.03.2022

Комісар ЄС із енергетики брав участь в ухваленні рішення Великої сімки і воно поширюється на весь Євросоюз, заявив представник Єврокомісії. У ЄС готуються до можливого припинення постачання газу з Росії.
США запровадили санкції до сім'ї речника Путіна

США запровадили санкції до сім'ї речника Путіна 12.03.2022

Також США запровадили санкції щодо бізнесмена Віктора Вексельберга, правління банку ВТБ і 12 депутатів Держдуми РФ.
Росія готова до переговорів з Україною у Мінську - Пєсков

Росія готова до переговорів з Україною у Мінську - Пєсков 25.02.2022

Як повідомив речник Кремля, у Москві готові відправити до Мінська на переговори з Україною свою делегацію.

Кремль: Захід нагнітає істерію, щоб спровокувати Київ на наступ на Донбасі

Кремль: Захід "нагнітає істерію", щоб спровокувати Київ на наступ на Донбасі 20.02.2022

Речник Володимира Путіна стверджує, що постійні повідомлення Заходу про ризик нападу Росії на Україну лунають задля провокування українського керівництва на наступ на непідконтрольні Києву території Донбасу.
Зеленський готовий до будь-якого формату перемовин з РФ

Зеленський готовий до будь-якого формату перемовин з РФ 17.02.2022

Президент України однак наголосив, що російська сторона не демонструє готовності до перемовин. В Кремлі ж сигнали від Києва називають "незрозумілими" і пропонують щодо Донбасу переговори з самопроголошеними республіками.
Держдума РФ просить Путіна визнати ДНР і ЛНР

Держдума РФ просить Путіна визнати "ДНР" і "ЛНР" 15.02.2022

Державна Дума Російської Федерації просить президента Володимира Путіна визнати самопроголошені на сході України республіки. Речник Президента РФ Пєсков каже, що Росія дотримується "Мінських домовленостей".
Ердоган заявив про готовність Зеленського зустрітись з Путіним в Туреччині

Ердоган заявив про готовність Зеленського зустрітись з Путіним в Туреччині 04.02.2022

Президент Туреччини після свого візиту до Києва заявив, що "має домовленості з паном Зеленським" про прямі переговори з президентом РФ в Анкарі.
Росія бачить у відповіді США не дуже багато приводів для оптимізму

Росія бачить у відповіді США "не дуже багато приводів для оптимізму" 27.01.2022

Письмова відповідь Вашингтона на вимогу "гарантій безпеки" Росії, зокрема щодо припинення розширення НАТО на Схід "дає не дуже багато приводів для оптимізму", зазначив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Росія вважає за потрібне лишити свої війська біля кордонів України - Пєсков

Росія вважає за потрібне лишити свої війська біля кордонів України - Пєсков 16.01.2022

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю CNN зазначив, що у РФ більше не можуть терпіти "вторгнення" НАТО в Україну і вважають за необхідне залишити свою військову частину біля її кордону.
У Кремлі порівняли можливі санкції проти Путіна з розривом відносин зі США

У Кремлі порівняли можливі санкції проти Путіна з розривом відносин зі США 13.01.2022

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі вважають невдалими два раунди переговорів в рамках "дипломатичного марафону" щодо питань безпеки з країнами Заходу, на яких "зафіксували розбіжності" між сторонами.

Нормандська зустріч: РФ наполягає на виконанні наявних домовленостей

"Нормандська зустріч": РФ наполягає на виконанні наявних домовленостей 12.01.2022

Росія готова предметно домовлятися щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, стверджує прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. При цьому у Кремлі наполягають на виконанні Києвом домовленостей, яких було досягнуто раніше.
Кремль: Переговори зі США щодо гарантій безпеки плануються у січні

Кремль: Переговори зі США щодо гарантій безпеки плануються у січні 27.12.2021

Росія не висуває ультиматумів, проте очікує конкретних рішень під час переговорів зі США та НАТО, заявив Сергій Лавров.
В ФРН не очікують сертифікацію Північного потоку-2 до середини 2022 року

В ФРН не очікують сертифікацію "Північного потоку-2" до середини 2022 року 16.12.2021

Німецький регулятор виключає можливість запуску газогону "Північний потік-2" у першому півріччі 2022 року через процедури Євросоюзу.

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