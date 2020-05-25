Для українських туристів відкриті 23 країни - Кулеба

Українським туристам відкрито в'їзд до 23 країн. Про це у вівторок, 7 липня, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, серед них є як країни, до яких дозволено безвізовий в'їзд, так і ті, куди необхідна віза. Деякі з цих країн не вимагають дотримання особливих умов, а деякі зобов'язують пройти 14-денний карантин, додав міністр.

За підрахунками Кулеби, 12 з цих країн досить популярні серед українських туристів, тоді як інші 11 користуються меншим попитом. "Популярні напрямки: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Корея. Також відкрито не менш прекрасні країни, але до яких ми не спостерігаємо масового припливу українських мандрівників: Ірак, Іран , Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови", - розповів міністр.

Євросоюз поки закритий для українців

А от більшість країн Європейського Союзу залишаються закритими для туристів з України, але правила переглядаються кожні два тижні. Втім, Кулеба має сумніви, що найближчим часом ЄС відкриє кордони для України. "Ключовий критерій - кількість хворих на 100 тисяч населення має бути не більше середнього показника в Євросоюзі. Станом на минулий тиждень це було 16 хворих на 100 тисяч", - пояснив міністр.

Нагадаємо, що Україна не потрапила до переліку країн, з якими Євросоюз вирішив відкрити кордони з липня. Станом на 1 липня показник захворюваності COVID-19 в Україні становив 58 випадків на 100 тисяч населення.