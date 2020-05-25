Для українських туристів відкриті 23 країни - Кулеба

Українські туристи можуть відвідати 23 країни, повідомив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Євросоюз, однак, залишається для них закритим.
Українські туристи можуть відвідати Туреччину та ще 22 країни, каже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Українським туристам відкрито в'їзд до 23 країн. Про це у вівторок, 7 липня, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, серед них є як країни, до яких дозволено безвізовий в'їзд, так і ті, куди необхідна віза. Деякі з цих країн не вимагають дотримання особливих умов, а деякі зобов'язують пройти 14-денний карантин, додав міністр.
За підрахунками Кулеби, 12 з цих країн досить популярні серед українських туристів, тоді як інші 11 користуються меншим попитом. "Популярні напрямки: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Корея. Також відкрито не менш прекрасні країни, але до яких ми не спостерігаємо масового припливу українських мандрівників: Ірак, Іран , Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови", - розповів міністр.
Євросоюз поки закритий для українців
А от більшість країн Європейського Союзу залишаються закритими для туристів з України, але правила переглядаються кожні два тижні. Втім, Кулеба має сумніви, що найближчим часом ЄС відкриє кордони для України. "Ключовий критерій - кількість хворих на 100 тисяч населення має бути не більше середнього показника в Євросоюзі. Станом на минулий тиждень це було 16 хворих на 100 тисяч", - пояснив міністр.
Нагадаємо, що Україна не потрапила до переліку країн, з якими Євросоюз вирішив відкрити кордони з липня. Станом на 1 липня показник захворюваності COVID-19 в Україні становив 58 випадків на 100 тисяч населення.