 Для розміщення реклами у Google доведеться пройти ідентифікацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2020

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Новини

Для розміщення реклами у Google доведеться пройти ідентифікацію

Відтепер для розміщення реклами на сервісах Google доведеться посвідчувати свою особу та вказувати країну перебування, повідомили в компанії.

Google

Рекламу у Google не можна буде розмістити анонімно

Американська технологічна компанія Google посилила правила для розміщення рекламних оголошень на її сервісах. Відповідну заяву про нововведення оприлюднено в четвер, 23 квітня, в блозі компанії.

Згідно з новими правилами, потенційним рекламодавцям доведеться для розміщення реклами на платформах Google посвідчити свою особу та вказати країну проживання.

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"Замовникам реклами потрібно буде представити посвідчення особи, документи про реєстрацію бізнесу або іншу інформацію, що дозволяє визначити, хто вони і в якій країні працюють", - попередили в компанії. Починаючи "з цього літа" користувачі матимуть змогу перевірити, хто саме замовив розміщення реклами на платформах Google.

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Цей крок покликаний забезпечити "більшу прозорість" та надавати користувачам "більше інформації, про те, хто саме розміщує рекламу", запевняють у компанії. Самі користувачі зможуть докладніше дізнатися про рекламодавця, перейшовши за спеціальним лінком.

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"Ми почнемо з поетапної верифікації замовників реклами в США, а згодом поширимо цю практику в глобальному масштабі", - йдеться в заяві. У компанії зазначили, що на запровадження нових норм може знадобитися "кілька років".

Власне проведення верифікації замовників реклами Google запровадила з 2018 року. Однак дотепер ці норми поширювалися лише на політичну рекламу, зазначається в блозі.

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