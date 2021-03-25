Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Дифтерія

Дифтерія - інфекційне захворювання. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дифтерія".

Дифтерія характеризується передусім ураженням носоглотки та дихальних шляхів. Дифтерія передається повітряно-крапельним шляхом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (відео)

Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (відео) 25.03.2021

Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Як ними скористатися, з'ясувала кореспондентка DW.

Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (25.03.2021) 25.03.2021

Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Та йти на планову вакцинацію дорослі українці не поспішають. Кореспондентка DW й сама нехтувала візитом до лікаря, однак епідемія коронавірусу змінила її думку.

В Україні зареєстрували 20 випадків дифтерії

В Україні зареєстрували 20 випадків дифтерії 29.10.2019

Станом на 28 жовтня в Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії, повідомив Центр громадського здоров'я.
Випадок дифтерії підтверджено на Тернопільщині

Випадок дифтерії підтверджено на Тернопільщині 26.10.2019

Діагноз "дифтерія" підтверджено лабораторно в 47-річного чоловіка. Чоловік отримав щеплення від дифтерії у 2017 році, повідомляють у МОЗ України.
Дифтерію діагностували у ліцеїста в Києві - ЦГЗ

Дифтерію діагностували у ліцеїста в Києві - ЦГЗ 25.10.2019

За даними Центру громадського здоров'я, 9-річна дитина не була щеплена через відмову батьків. За місцем проживання і навчання дитини організовується дезинфекція.
Що змінить медична реформа в питанні щеплень? (відео)

Що змінить медична реформа в питанні щеплень? (відео) 18.01.2018

В Україні - ажіотаж довкола щеплень через спалахи кору. DW з'ясовувала, як медична реформа має змінити ситуацію з вакцинами.

Щеплення в Україні: що змінить медична реформа? (17.01.2018) 17.01.2018

Через спалах кору в Україні ажіотаж довкола щеплень. DW з'ясовувала, що зміниться для українців з вакцинами в рамках медичної реформи.

Дитячі щеплення: як це врегульовано в Німеччині (11.01.2018) 11.01.2018

На тлі епідемії кору в Україні знову спалахнула дискусія щодо вакцінації дітей. DW з’ясувала, які підходи до щеплення малюків у Німеччині.

Заборона ліків з РФ: чи готові до цього пацієнти в Україні? (21.04.2017) 21.04.2017

Україна знайшла заміну більшості російських препаратів,які були присутні на ринку України. Тому Мінохорони здоров’я просить уряд заборонити їх ввезення. Чому не усі пацієнти згодні?