Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (25.03.2021)

Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Та йти на планову вакцинацію дорослі українці не поспішають. Кореспондентка DW й сама нехтувала візитом до лікаря, однак епідемія коронавірусу змінила її думку.