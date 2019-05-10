Дитячий омбудсмен пропонує заборонити сурогатне материнство в Україні

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба виступив за заборону сурогатного материнства в Україні. "Я наполягатиму на забороні. Тут не потрібен особливий закон", - заявив він у ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер, 14 травня.

Кулеба порівняв сурогатне материнство з торгівлею дітьми. При цьому він додав, що в майбутньому можна влаштувати суспільне обговорення перспективи дозволити сурогатне материнство винятково для громадян України, передає інформагенція "Українськi новини".

Приводом для обговорення цієї теми став сюжет телеканалу "1+1" про 46 немовлят, які перебувають у готелі "Венеція" в Києві. Журналісти з'ясували, що малюків народили для іноземців сурогатні матері.

Дитячий омбудсмен заявив, що в готелі перебувають батьки 15 немовлят - іноземці, які не можуть виїхати з України через пандемію коронавірусу. За цими даними, більшість малюків уже мають свідоцтво про народження.

Натомість Міністерство соціальної політики України у четвер заявило, що ініціює законодавче посилення захисту прав дітей, народжених сурогатними матерями. "Нам необхідно розробити свою національну політику у відношенні сурогатного материнства, особливо стосовно надання такої послуги громадянам іноземних країн", - йдеться в заяві,опублікованій на сайті міністерства 14 травня.

В Україні порядок та умови застосування допоміжних репродуктивних технологій регулюється наказом МОЗ, вказують у мінсоцполітики. Там додали, що сурогатне материнство заборонено законом у Австрії, Норвегії, Швеції, Франції, Італії, Швейцарії, Німеччині та в деяких штатах Сполучених Штатів Америки.