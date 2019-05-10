Дитячий омбудсмен пропонує заборонити сурогатне материнство в Україні
Уповноважений президента з прав дитини виступив за заборону сурогатного материнства в Україні. У Мінсоцполітики заявили, що Україна має розробити власну політику щодо сурогатного материнства.
Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба виступив за заборону сурогатного материнства в Україні. "Я наполягатиму на забороні. Тут не потрібен особливий закон", - заявив він у ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер, 14 травня.
Кулеба порівняв сурогатне материнство з торгівлею дітьми. При цьому він додав, що в майбутньому можна влаштувати суспільне обговорення перспективи дозволити сурогатне материнство винятково для громадян України, передає інформагенція "Українськi новини".
Приводом для обговорення цієї теми став сюжет телеканалу "1+1" про 46 немовлят, які перебувають у готелі "Венеція" в Києві. Журналісти з'ясували, що малюків народили для іноземців сурогатні матері.
Дитячий омбудсмен заявив, що в готелі перебувають батьки 15 немовлят - іноземці, які не можуть виїхати з України через пандемію коронавірусу. За цими даними, більшість малюків уже мають свідоцтво про народження.
Натомість Міністерство соціальної політики України у четвер заявило, що ініціює законодавче посилення захисту прав дітей, народжених сурогатними матерями. "Нам необхідно розробити свою національну політику у відношенні сурогатного материнства, особливо стосовно надання такої послуги громадянам іноземних країн", - йдеться в заяві,опублікованій на сайті міністерства 14 травня.
В Україні порядок та умови застосування допоміжних репродуктивних технологій регулюється наказом МОЗ, вказують у мінсоцполітики. Там додали, що сурогатне материнство заборонено законом у Австрії, Норвегії, Швеції, Франції, Італії, Швейцарії, Німеччині та в деяких штатах Сполучених Штатів Америки.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Ім'я дитини: традиційне чи незвичне?
Вибір імені - мов вибір татуювання, тільки для іншої людини. Для деяких батьків ім'я малюка - спосіб підкреслити власну ідентичність, але з наслідками цього рішення житиме дитина. У будь-якому разі не варто критикувати вибір молодих батьків. До речі, найпопулярнішими дитячими іменами 2017 року в Німеччині були Марі та Максиміліан.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Грудне годування у громадських місцях
Грудне годування в Німеччині доволі поширене, хоча й не всі мами прикладають своїх немовлят до грудей. Зазвичай німці не мають жодних проблем із оголеністю. Для більшості грудне годування в громадському місці - теж нормально. Закону, який би визнавав таке право матерів, немає. Тому в деяких кафе за бажанням гостей публічне годування забороняють. В інших, навпаки, дозволяють.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Годувати грудьми: так, але як довго?
Ще одна тема, на яку сперечаються батьки в Німеччині. Жінка, яка прикладає до грудей ще трирічну дитину, - радше рідкість. Чимало матусь намагаються припинити грудне годування, коли повертаються до роботи. Немовлятам при цьому часто немає ще й року. Деякі жінки вважають материнське молоко ідеальним харчуванням, яке слід давати дитині якомога довше.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Який дитсадок обрати
Після того як мама й тато повертаються з декретної відпустки, час вирішити: до якого дитсадка записати малечу? Поки одні сім'ї тішаться, якщо дитсадок є поблизу домівки, інші вже думають про майбутню школу. Дітки, яких планують віддати до вальдорфської школи, часто відвідують і вальдорфський дитсадок.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Щеплення: так, ні, які?
96 відсотків дітей у Німеччині мають щеплення (дані Організації економічного співробітництва та розвитку). Деякі німецькі дослідження показали нижчий результат. Факт лишається фактом: батьки гаряче сперечаються про щеплення. Одні не вважають це проблемою, інші називають необхідністю, а треті рішуче відхиляють. Переконувати їх дуже важко.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Немовля кричить. Заспокоїти чи ігнорувати?
Немовля щоночі кілька разів прокидається і позбавляє батьків сну. У США матусі й татусі охоче користуються методом Фербера. Книжка "Кожна дитина може навчитися спати" стала бестселером у Німеччині. Суть: хай немовля кричить, поки не стомиться і засне самостійно. Для деяких батьків це порятунок, для інших - радше спосіб тортур.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Методи виховання
Батьки, які проти тренування сну за методом Фербера, нерідко є прихильниками "Attachment Parenting" - філософії виховання американського педіатра Вільяма Сірса, яка орієнтується на потреби дитини. Матусям і татусям радять багато носити дитину і спати поруч із нею. Тож іще одне суперечливе питання: немовля має спати в колисці чи в ліжку батьків?
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Одно- чи багаторазові підгузки
Так, у Німеччині сперечаються навіть про підгузки. Дехто використовує багаторазові, які можна прати. Інші купують одноразові "памперси". Немовлят без підгузків у Німеччині побачиш дуже рідко, їхні батьки точно заслуговують на приз за батьківську активність.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Кашка: домашня чи з супермаркету
Активні батьки готують кашку для малечі власноруч із біологічно чистих продуктів. Дитячий посуд - тільки той, що можна повторно використати, а слинявчики - з еко-тканин. На тих, хто годує дитину кашкою з баночки з супермаркету, дивляться критично.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Діти і гаджети
Навіть для дуже маленьких дітей існують телепрограми і мобільні застосунки. Деякі однорічні малюки вміють гортати світлини на смартфоні. Як довго і з якого віку діти можуть користуватися медіа - постійно актуальна тема для німецьких родин. Майже всі батьки контролюють дитяче сидіння перед телевізором чи зі смартфоном, але водночас тішаться вільним хвилинам завдяки електронним дитячим іграшкам.
Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині
Діти й ласощі
Матусі й татусі в Німеччині сприймають батьківство дуже серйозно. Ще один доказ цього: солодке дітям дають із певного віку. І це в країні, де старші дітки влітку майже щодня їдять морозиво! Втім, коли з'являється друга дитина, більшість батьків сприймають усе спокійніше. Чимало "високих принципів" вони вже випробували й відкинули.