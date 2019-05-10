 Дитячий омбудсмен пропонує заборонити сурогатне материнство в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2020

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Новини

Дитячий омбудсмен пропонує заборонити сурогатне материнство в Україні

Уповноважений президента з прав дитини виступив за заборону сурогатного материнства в Україні. У Мінсоцполітики заявили, що Україна має розробити власну політику щодо сурогатного материнства.

материнство, діти, немовлята, дитина, права дітей, сурогатне материнство

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба виступив за заборону сурогатного материнства в Україні. "Я наполягатиму на забороні. Тут не потрібен особливий закон", - заявив він у ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер, 14 травня.

Кулеба порівняв сурогатне материнство з торгівлею дітьми. При цьому він додав, що в майбутньому можна влаштувати суспільне обговорення перспективи дозволити сурогатне материнство винятково для громадян України, передає інформагенція "Українськi новини".

Приводом для обговорення цієї теми став сюжет телеканалу "1+1" про 46 немовлят, які перебувають у готелі "Венеція" в Києві. Журналісти з'ясували, що малюків народили для іноземців сурогатні матері.

Дитячий омбудсмен заявив, що в готелі перебувають батьки 15 немовлят - іноземці, які не можуть виїхати з України через пандемію коронавірусу. За цими даними, більшість малюків уже мають свідоцтво про народження.

Натомість Міністерство соціальної політики України у четвер заявило, що ініціює законодавче посилення захисту прав дітей, народжених сурогатними матерями. "Нам необхідно розробити свою національну політику у відношенні сурогатного материнства, особливо стосовно надання такої послуги громадянам іноземних країн", - йдеться в заяві,опублікованій на сайті міністерства 14 травня.

В Україні порядок та умови застосування допоміжних репродуктивних технологій регулюється наказом МОЗ, вказують у мінсоцполітики. Там додали, що сурогатне материнство заборонено законом у Австрії, Норвегії, Швеції, Франції, Італії, Швейцарії, Німеччині та в деяких штатах Сполучених Штатів Америки.

  • вибір імені для дитини нелегкий для всіх батьків (Foto: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Ім'я дитини: традиційне чи незвичне?

    Вибір імені - мов вибір татуювання, тільки для іншої людини. Для деяких батьків ім'я малюка - спосіб підкреслити власну ідентичність, але з наслідками цього рішення житиме дитина. У будь-якому разі не варто критикувати вибір молодих батьків. До речі, найпопулярнішими дитячими іменами 2017 року в Німеччині були Марі та Максиміліан.

  • Грудне годування у громадських місцях Грудне годування в Німеччині доволі поширене, хоча й не всі мами прикладають своїх немовлят до грудей. Зазвичай німці не мають жодних проблем із оголеністю. Для більшості грудне годування в громадському місці - теж нормально. Закону, який би визнавав таке право матерів, немає. Тому в деяких кафе за бажанням гостей публічне годування забороняють. В інших, навпаки, дозволяють.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Грудне годування у громадських місцях

    Грудне годування в Німеччині доволі поширене, хоча й не всі мами прикладають своїх немовлят до грудей. Зазвичай німці не мають жодних проблем із оголеністю. Для більшості грудне годування в громадському місці - теж нормально. Закону, який би визнавав таке право матерів, немає. Тому в деяких кафе за бажанням гостей публічне годування забороняють. В інших, навпаки, дозволяють.

  • Годувати грудьми: так, але як довго? Ще одна тема, на яку сперечаються батьки в Німеччині. Жінка, яка прикладає до грудей ще трирічну дитину, - радше рідкість. Чимало матусь намагаються припинити грудне годування, коли повертаються до роботи. Немовлятам при цьому часто немає ще й року. Деякі жінки вважають материнське молоко ідеальним харчуванням, яке слід давати дитині якомога довше.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Годувати грудьми: так, але як довго?

    Ще одна тема, на яку сперечаються батьки в Німеччині. Жінка, яка прикладає до грудей ще трирічну дитину, - радше рідкість. Чимало матусь намагаються припинити грудне годування, коли повертаються до роботи. Немовлятам при цьому часто немає ще й року. Деякі жінки вважають материнське молоко ідеальним харчуванням, яке слід давати дитині якомога довше.

  • Який дитсадок обрати Після того як мама й тато повертаються з декретної відпустки, час вирішити: до якого дитсадка записати малечу? Поки одні сім'ї тішаться, якщо дитсадок є поблизу домівки, інші вже думають про майбутню школу. Дітки, яких планують віддати до вальдорфської школи, часто відвідують і вальдорфський дитсадок.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Який дитсадок обрати

    Після того як мама й тато повертаються з декретної відпустки, час вирішити: до якого дитсадка записати малечу? Поки одні сім'ї тішаться, якщо дитсадок є поблизу домівки, інші вже думають про майбутню школу. Дітки, яких планують віддати до вальдорфської школи, часто відвідують і вальдорфський дитсадок.

  • Щеплення: так, ні, які? 96 відсотків дітей у Німеччині мають щеплення (дані Організації економічного співробітництва та розвитку). Деякі німецькі дослідження показали нижчий результат. Факт лишається фактом: батьки гаряче сперечаються про щеплення. Одні не вважають це проблемою, інші називають необхідністю, а треті рішуче відхиляють. Переконувати їх дуже важко.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Щеплення: так, ні, які?

    96 відсотків дітей у Німеччині мають щеплення (дані Організації економічного співробітництва та розвитку). Деякі німецькі дослідження показали нижчий результат. Факт лишається фактом: батьки гаряче сперечаються про щеплення. Одні не вважають це проблемою, інші називають необхідністю, а треті рішуче відхиляють. Переконувати їх дуже важко.

  • Немовля кричить. Заспокоїти чи ігнорувати? Немовля щоночі кілька разів прокидається і позбавляє батьків сну. У США матусі й татусі охоче користуються методом Фербера. Книжка Кожна дитина може навчитися спати стала бестселером у Німеччині. Суть: хай немовля кричить, поки не стомиться і засне самостійно. Для деяких батьків це порятунок, для інших - радше спосіб тортур.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Немовля кричить. Заспокоїти чи ігнорувати?

    Немовля щоночі кілька разів прокидається і позбавляє батьків сну. У США матусі й татусі охоче користуються методом Фербера. Книжка "Кожна дитина може навчитися спати" стала бестселером у Німеччині. Суть: хай немовля кричить, поки не стомиться і засне самостійно. Для деяких батьків це порятунок, для інших - радше спосіб тортур.

  • Методи виховання Батьки, які проти тренування сну за методом Фербера, нерідко є прихильниками Attachment Parenting - філософії виховання американського педіатра Вільяма Сірса, яка орієнтується на потреби дитини. Матусям і татусям радять багато носити дитину і спати поруч із нею. Тож іще одне суперечливе питання: немовля має спати в колисці чи в ліжку батьків?

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Методи виховання

    Батьки, які проти тренування сну за методом Фербера, нерідко є прихильниками "Attachment Parenting" - філософії виховання американського педіатра Вільяма Сірса, яка орієнтується на потреби дитини. Матусям і татусям радять багато носити дитину і спати поруч із нею. Тож іще одне суперечливе питання: немовля має спати в колисці чи в ліжку батьків?

  • Одно- чи багаторазові підгузки Так, у Німеччині сперечаються навіть про підгузки. Дехто використовує багаторазові, які можна прати. Інші купують одноразові памперси. Немовлят без підгузків у Німеччині побачиш дуже рідко, їхні батьки точно заслуговують на приз за батьківську активність.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Одно- чи багаторазові підгузки

    Так, у Німеччині сперечаються навіть про підгузки. Дехто використовує багаторазові, які можна прати. Інші купують одноразові "памперси". Немовлят без підгузків у Німеччині побачиш дуже рідко, їхні батьки точно заслуговують на приз за батьківську активність.

  • Кашка: домашня чи з супермаркету Активні батьки готують кашку для малечі власноруч із біологічно чистих продуктів. Дитячий посуд - тільки той, що можна повторно використати, а слинявчики - з еко-тканин. На тих, хто годує дитину кашкою з баночки з супермаркету, дивляться критично.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Кашка: домашня чи з супермаркету

    Активні батьки готують кашку для малечі власноруч із біологічно чистих продуктів. Дитячий посуд - тільки той, що можна повторно використати, а слинявчики - з еко-тканин. На тих, хто годує дитину кашкою з баночки з супермаркету, дивляться критично.

  • Діти і гаджети Навіть для дуже маленьких дітей існують телепрограми і мобільні застосунки. Деякі однорічні малюки вміють гортати світлини на смартфоні. Як довго і з якого віку діти можуть користуватися медіа - постійно актуальна тема для німецьких родин. Майже всі батьки контролюють дитяче сидіння перед телевізором чи зі смартфоном, але водночас тішаться вільним хвилинам завдяки електронним дитячим іграшкам.

    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Діти і гаджети

    Навіть для дуже маленьких дітей існують телепрограми і мобільні застосунки. Деякі однорічні малюки вміють гортати світлини на смартфоні. Як довго і з якого віку діти можуть користуватися медіа - постійно актуальна тема для німецьких родин. Майже всі батьки контролюють дитяче сидіння перед телевізором чи зі смартфоном, але водночас тішаться вільним хвилинам завдяки електронним дитячим іграшкам.

  • Діти й ласощі Матусі й татусі в Німеччині сприймають батьківство дуже серйозно. Ще один доказ цього: солодке дітям дають із певного віку. І це в країні, де старші дітки влітку майже щодня їдять морозиво! Втім, коли з'являється друга дитина, більшість батьків сприймають усе спокійніше. Чимало високих принципів вони вже випробували й відкинули.
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    Виховання дітей: про що сперечаються батьки в Німеччині

    Діти й ласощі

    Матусі й татусі в Німеччині сприймають батьківство дуже серйозно. Ще один доказ цього: солодке дітям дають із певного віку. І це в країні, де старші дітки влітку майже щодня їдять морозиво! Втім, коли з'являється друга дитина, більшість батьків сприймають усе спокійніше. Чимало "високих принципів" вони вже випробували й відкинули.

    Автор: Елізабет Ґренір, Аніта Грабська


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