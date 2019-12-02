Директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про своє скорочення

Директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко повідомив про скорочення своєї посади. За його словами, причиною скорочення стала його боротьба з "Газпромом".
Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в середу, 13 травня, повідомив про отримане ним попередження щодо скорочення його посади в компанії та звільнення через два місяці. "Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують, і це означає, що через два місяці мене звільнять з "Нафтогазу", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
За словами Вітренка, причиною скорочення стала його боротьба з "Газпромом". "У такій ситуації найбільш логічне пояснення, чому мене звільняють, - зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема, ефективний захист інтересів України у відносинах з "Газпромом". Так само не є пріоритетом боротьба з корупцією, зокрема, з її причинами в газовому секторі", - зазначив він.
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При цьому Вітренко піддав критиці голову правління "Нафтогазу України" Андрія Коболєва. "Його теж звільняють? Він же теж "реформатор", теж бореться з "Газпромом" та з корупцією? Він же зі мною в одній команді? Ні, Коболєва не звільняють. Навпаки, Коболєву Кабмін, знову без жодного конкурсу, продовжив контракт на чотири роки. І тепер Коболєв фактично звільняє мене", - написав виконавчий директор НАК. Він також закинув Коболєву, що той є "частиною системи влади".
На сайті "Нафтогазу" немає інформації про скорочення посади виконавчого директора НАК. Водночас на сайті є датована 8 травня новина про те, що "Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила Отто А. Ватерландера головним директором виконавчим Групи Нафтогаз". Також зазначається, що Ватерландер зберігає за собою посаду виконавчого директора з трансформації Групи.
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