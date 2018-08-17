 Директор ДБР України відмовився розглядати 27 кандидатур на керівні посади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2018

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Новини

Директор ДБР України відмовився розглядати 27 кандидатур на керівні посади

Конкурсна комісія знищила матеріали експертизи на поліграфі. Тому директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба відмовився розглядати 27 кандидатур на керівні посади в ДБР.

Директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба

Директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба (архівне фото)

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) України Роман Труба відмовився розглядати подання на призначення 27 кандидатів на керівні посади відомства. Про це він заявив у вівторок, 28 серпня, на брифінгу в Києві.

Своє рішення він мотивував тим, що зовнішня конкурсна комісія не надала результати проходження кандидатами поліграфа. За словами Труби, комісія знищила матеріали психофізіологічного дослідження, а без них неможливо призначити на посади. Він закинув комісії також те, що вона не захотіла надавати ДБР копію акта про знищення матеріалів.

DW.COM

Державне бюро розслідувань України має почати розслідування перших справ уже у вересні, заявив у Брюсселі його директор Роман Труба. У якому форматі почне роботу бюро, залежить від Верховної Ради. (20.06.2018)

Директор бюро зауважив, що деякі з кандидатів є фігурантами кримінальних проваджень. "Один із кандидатів фігурує у кримінальному провадженні, пов'язаному з державною зрадою", - наводить слова Труби сайт ДБР.

Водночас Труба повідомив, що ухвалив рішення про призначення виконувачів обов'язків керівників. "Непризначення керівників не стане перешкодою для запуску ДБР", - зазначив він, передає агенція "Інтерфакс-Україна". 

Раніше Труба повідомляв, що бюро планує почати роботу та розслідування перших справ вже у вересні. "Щодо початку роботи. Я не змінюю своєї тези, своєї впевненості щодо початку роботи", - уточнив він у вівторок. Водночас щодо розслідувань директор ДБР висловив упевненість, що його відомство почне їх цього року.

Як повідомлялося, закон про Держбюро розслідувань було прийнято у 2016 році. У листопаді 2017-го його директором став Роман Труба. Зараз ДБР проводить конкурс на понад 700 посад. ДБР має розслідувати злочини, здійснені держслужбовцями, суддями, співробітниками прокуратури та НАБУ, окрім тих справ, які стосуються корупції.

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