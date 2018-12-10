Директорку Huawei відпустили під заставу у 7,5 мільйона доларів

Канадський суд ввечері у вівторок, 11 грудня, відпустив під заставу фінансову директорку китайської технологічної компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу, яка була затримана на початку місяця за запитом США. Сума застави склала 10 мільйонів канадських доларів (7,5 мільйона доларів США). Окрім того, Мен мала здати свій паспорт, постійно носити електронний браслет, не залишати місто Ванкувер, а в період з 23.00 до 06.00 залишатися на території одного з двох будинків, які належать їй.

Суд надав США 60 днів для того, щоб представити офіційний запит на екстрадицію Мен, з моменту її затримання в аеропорту Ванкувера 1 грудня, інформує агенція dpa. Якщо запит не буде отримано до 8 січня 2019 року, її мають відпустити. Наступне засідання суду у цій справі призначено на 6 лютого 2019 року.

Компанія Huawei сподівається, що у справі Мен Ваньчжоу буде знайдено своєчасне рішення. "Ми всі впевнені, що правові системи Канади та США досягнуть справедливого висновку в процесі", - заявив речник Huawei. Раніше компанія заявляла, що виконує усі закони та правила в усіх країнах, де вона працює, зокрема норми про експортний контроль та санкції ООН, США та ЄС.

Мен Ваньчжоу збирається лікуватися

Канадський прокурор Джон Гібб-Карслі заявив, що міністерство юстиції США виступило проти звільнення Мен Ваньчжоу під заставу, побоюючись, що вона може втекти, адже в її розпорядженні є значні фінансові ресурси. Але адвокат підозрюваної Девід Мартін заявив суду, що його клієнтка ніколи б не втекла, оскільки це б "збентежило Китай".

Своєю чергою Мен Ваньчжоу заявила, що має проблеми зі здоров'ям та повинна пройти лікування у лікарні Ванкувера через гіпертонію після арешту. "Я продовжую почуватися погано, і мене хвилює моє здоров'я, яке погіршується, коли я перебуваю в ув'язненні", - зазначила вона. Адвокат також додав, що Мен, яка раніше мешкала у Канаді, володіє у Ванкувері двома будинками та готова залишитись там із чоловіком та донькою, доки триває її процес. Її чоловік сказав у суді, що готовий до переїзду та готовий надати заставу.

Затримання канадського дипломата

Тим часом за кілька годин до оголошення вироку Мен Ваньчжоу у Китаї був затриманий колишній співробітник посольства Канади в Пекіні Майкл Ковріг. "Ми глибоко стурбовані ... і докладаємо всіх зусиль, щоб подбати про його безпеку", - заявив міністр громадської безпеки Канади Ральф Гудейл.

Мен Ваньчжоу, яка є донькою засновника Huawei, а також віце-президенткою компанії, затримали 1 грудня у канадському Ванкувері за запитом США. Її звинувачують у "змові з метою ошукати численні фінансові інституції". Підставою для цього стало ймовірне порушення компанією санкцій, запроваджених Вашингтоном проти Ірану. Повідомляється, що у 2013 році компанія Skycom, пов'язана з Huawei, продавала американське комп'ютерне обладнання найбільшому оператору мобільного зв'язку в Ірані, попри ембарго.

Якщо її визнають винною, жінці загрожуватиме до 30 років ув'язнення. Прокуратура Канади заявляє, що Ваньчжоу особисто заперечувала будь-які зв'язки її компанії зі Skycom у розмовах з представниками американських банків.