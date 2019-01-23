 Директорка МВФ вимагає від Порошенка поквапитися з реформами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2019

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Новини

Директорка МВФ вимагає від Порошенка поквапитися з реформами

Україна має пришвидшити реформи для посилення економічного зростання, наголосила Крістін Лагард у розмові з Петром Порошенком у Давосі.

Крістін Лагард очікує від Києва активізації на шляху реформування

Крістін Лагард очікує від Києва активізації на шляху реформування

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що під час своєї зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Дасові вона наполегливо закликала його пришвидшити процес реформування країни.

"Я також наголосила на невідкладності для України пришвидшити реформи та переходу до потужнішого (економічного. - Ред.) зростання, яке є необхідним для покращення стандартів життя людей на стабільній основі", - йдеться в заяві Лагард, оприлюдненій на сайті МВФ. У заяві також зазначається, що зустріч з Петром Порошенком та його командою була конструктивною, директорка-розпорядниця МВФ також запевнила в готовності й надалі підтримувати реформаторські зусилля українського уряду.  

DW.COM

Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш за новою програмою співпраці розміром 1,4 мільярда доларів. Завдяки цьому міжнародні резерви країни зросли до п'ятирічного максимума. (21.12.2018)

Документ, у якому містяться основні умови співпраці з Україною за програмою stand-by, оприлюднив Міжнародний валютний фонд. (20.12.2018)

У повідомленні на сайті президента України вказується, що директорка МВФ та Порошенко висловили задоволення станом розвитку співпраці між Україною та МВФ та початком реалізації нової програми Stand-By. Лагард "відзначила лідерство президента у проведенні реформ в Україні, і висловила впевненість в успішній реалізації всієї програми співпраці протягом 2019 року", - повідомила прес-служба президента України.

Нагадаємо, в рамках нової програми Stand-By, затвердженої у грудні 2018 року, Україна вже отримала перший транш від МВФ у розмірі 1,4 мільярда доларів. Ще два транші по 1,3 мільярда доларів очікуються протягом 2019 року. В рамках програми уряд України взяв на себе низку зобов'язань в сферах грошово-кредитної та валютно-курсової політики, бюджетної політики, а також політики в енергетичному і фінансовому секторах, управлінні державними підприємствами та забезпечення сприятливого бізнес-клімату. Укладений між сторонами меморандум передбачає, зокрема, вирівнювання цін на природний газ для населення та промислових споживачів, запровадження з початку 2020 року монетизації субсидій для населення, продевення великої приватизації, запуск роботи Вищого антикорупційного суду до кінця 2019 року тощо.

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Фактчек DW: Популізм чи правда Порошенка: Україна може відмовитись від кредитів? (15.11.2018)

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