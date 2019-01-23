Директорка МВФ вимагає від Порошенка поквапитися з реформами

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що під час своєї зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Дасові вона наполегливо закликала його пришвидшити процес реформування країни.

"Я також наголосила на невідкладності для України пришвидшити реформи та переходу до потужнішого (економічного. - Ред.) зростання, яке є необхідним для покращення стандартів життя людей на стабільній основі", - йдеться в заяві Лагард, оприлюдненій на сайті МВФ. У заяві також зазначається, що зустріч з Петром Порошенком та його командою була конструктивною, директорка-розпорядниця МВФ також запевнила в готовності й надалі підтримувати реформаторські зусилля українського уряду.

У повідомленні на сайті президента України вказується, що директорка МВФ та Порошенко висловили задоволення станом розвитку співпраці між Україною та МВФ та початком реалізації нової програми Stand-By. Лагард "відзначила лідерство президента у проведенні реформ в Україні, і висловила впевненість в успішній реалізації всієї програми співпраці протягом 2019 року", - повідомила прес-служба президента України.

Нагадаємо, в рамках нової програми Stand-By, затвердженої у грудні 2018 року, Україна вже отримала перший транш від МВФ у розмірі 1,4 мільярда доларів. Ще два транші по 1,3 мільярда доларів очікуються протягом 2019 року. В рамках програми уряд України взяв на себе низку зобов'язань в сферах грошово-кредитної та валютно-курсової політики, бюджетної політики, а також політики в енергетичному і фінансовому секторах, управлінні державними підприємствами та забезпечення сприятливого бізнес-клімату. Укладений між сторонами меморандум передбачає, зокрема, вирівнювання цін на природний газ для населення та промислових споживачів, запровадження з початку 2020 року монетизації субсидій для населення, продевення великої приватизації, запуск роботи Вищого антикорупційного суду до кінця 2019 року тощо.