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Дизель

Дизель - двигун, паливо або потяг з дизельною тягою.

Поняття "дизель" має кілька значень. Дизелем називають двигун внутрішнього згорання, який працює на дизельному паливі. Дизель – це також саме дизельне паливо. Крім того, під дизелем інколи розуміють потяг, який має дизельну тягу.

У ФРН найбільше з лютого зростання цін на дизель серед країн ЄС

У ФРН найбільше з лютого зростання цін на дизель серед країн ЄС 08.05.2022

З 21 лютого до 25 квітня ціна на дизельне паливо в Німеччині зросла з 1,66 до 2,04 євро за літр, повідомляє медіагрупа Funke з посиланням на дані Єврокомісії.
Погрози Лукашенка: чи обійдеться Україна без пального з Білорусі та РФ

Погрози Лукашенка: чи обійдеться Україна без пального з Білорусі та РФ 10.02.2022

У разі зупинки поставок пального з Білорусі і Росії Україні доведеться скрутно. Але чи зможе Мінськ дозволити собі піти на такий крок. І що могла б зробити Україна вже зараз для зменшення паливно-енергетичної залежності.

Перший у світі безпілотний електричний контейнеровоз (02.12.2021) 02.12.2021

Відео про майбутнє: у Норвегії показали перший у світі повністю електричний та автономний контейнеровоз. Очікування такі: його робота скоротить викиди CO2 та дозволить морякам спокійно спати ночами. Дивіться, як він працює.
Повернення до вугілля у Великобританії? Європа у фокусі (02.11.2021)

Повернення до вугілля у Великобританії? "Європа у фокусі" (02.11.2021) 03.11.2021

Росія: доки триватимуть тортури та знущання у в'язницях. Балкани: як музика об'єднує старих ворогів. Великобританія: чому активісти в шоці від вугільної стратегії країни. Нідерланди: як живеться в будинку на колесах на сонячній енергії.

Дизельгейт: проти Daimler у Німеччині подали прецедентний позов

"Дизельгейт": проти Daimler у Німеччині подали прецедентний позов 07.07.2021

Позов проти концерну Daimler має полегшити отримання компенсації автовласникам, які постраждали через "дизельний скандал".

Як дівчина 18-метровим електробусом у Берліні керує (05.07.2020) 05.07.2021

Вона була 10 років перукаркою, а потім стала водійкою електробуса в Берліні. Чому 28-річна Фатіма Тібе змінила ножиці на кермо? І які особливості управління 18-метровим електробусом на вулицях німецької столиці?

Батареї для електрокарів: як акумулятори зробити багаторазовими (відео)

Батареї для електрокарів: як акумулятори зробити багаторазовими (відео) 26.06.2021

Кількість електромобілів у світі до кінця десятиліття може зрости з 8 до 116 мільйонів. При цьому давно постає питання: що робити з відпрацьованими акумуляторами? Виявляється, переробка літій-іонних батарей можлива.

Переробка батарей: як дати друге життя акумуляторам електрокарів (25.06.2021) 25.06.2021

Кількість електромобілів у світі до кінця десятиліття може зрости з 8 до 116 мільйонів. При цьому давно постає питання: що робити з їхніми відпрацьованими акумуляторами? Виявляється, переробка літій-іонних батарей теж можлива.

Суд ЄС засудив Німеччину за надмірне забруднення повітря діоксидом азоту

Суд ЄС засудив Німеччину за надмірне забруднення повітря діоксидом азоту 03.06.2021

Суд Європейського Союзу ухвалив, що уряд Німеччини тривалий час не вживав достатніх заходів у боротьбі із забрудненням повітря діоксидом азоту.

Майкл Щур "на шашликах" про олігархів, президентів і закон про мову (21.05.2021) 21.05.2021

Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Чому неприпустимих жартів не буває, навіть якщо вони від "Дизель шоу"? З кого більше любить кепкувати - Зеленського чи Медведчука? Роман Вінтонів в інтерв’ю DW про закон про мову і українськомовний Youtube, етнофольк Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.
Нелегальних АЗС стане більше через державне регулювання цін на бензин? (відео)

Нелегальних АЗС стане більше через державне регулювання цін на бензин? (відео) 17.05.2021

В Україні існує багато автозаправок, які роблять свою роботу напівлегально. Вони економлять за рахунок низької безпеки і ухиляються від сплати податків. Що з цим робити?
Мережі АЗС в Україні призупиняють продаж преміального пального

Мережі АЗС в Україні призупиняють продаж преміального пального 16.05.2021

Через запровадження урядом України граничного рівня торговельної надбавки на середню ціну бензину і дизельного палива АЗС призупиняють продаж преміального пального.

Тіньовий ринок палива в Україні: небезпека для людей та мільярдні збитки (12.05.2021) 12.05.2021

Більшість "чорних" автозаправок в Україні за останні два роки демонтували або змусили легалізуватись. Утім, багато АЗС і досі економлять на безпеці або ухиляються від податків. Збитки для бюджету оцінюються мільярдами.

Зміна клімату: чому Німеччина не така зелена, як ви думаєте (відео)

Зміна клімату: чому Німеччина не така "зелена", як ви думаєте (відео) 29.03.2021

Німці сортують сміття, відмовляються від атомної енергії та вугілля, проте є у них кілька "брудних" таємниць... Дивіться, наскільки екологічна Німеччина насправді!
Громадський електротранспорт в Україні: чому немає електробусів (відео)

Громадський електротранспорт в Україні: чому немає електробусів (відео) 10.03.2021

Громадський транспорт в Україні має стати електричним на 75 відсотків до 2030 року. Про це йдеться в урядовій стратегії. Чи реальна така мета? І чому виробництво електробусів в Україні є, але на дорогах їх немає?

Громадський електротранспорт в Україні: міф чи реальність? (10.03.2021) 10.03.2021

Громадський транспорт в Україні має стати електричним на 75 відсотків до 2030 року. Про це йдеться в урядовій транспортній стратегії. Наскільки реальна така мета? І чому виробництво електробусів в Україні є, але на дорогах їх немає?

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