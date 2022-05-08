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Дизель - двигун, паливо або потяг з дизельною тягою.
Поняття "дизель" має кілька значень. Дизелем називають двигун внутрішнього згорання, який працює на дизельному паливі. Дизель – це також саме дизельне паливо. Крім того, під дизелем інколи розуміють потяг, який має дизельну тягу.
У разі зупинки поставок пального з Білорусі і Росії Україні доведеться скрутно. Але чи зможе Мінськ дозволити собі піти на такий крок. І що могла б зробити Україна вже зараз для зменшення паливно-енергетичної залежності.
Відео про майбутнє: у Норвегії показали перший у світі повністю електричний та автономний контейнеровоз. Очікування такі: його робота скоротить викиди CO2 та дозволить морякам спокійно спати ночами. Дивіться, як він працює.
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Кількість електромобілів у світі до кінця десятиліття може зрости з 8 до 116 мільйонів. При цьому давно постає питання: що робити з їхніми відпрацьованими акумуляторами? Виявляється, переробка літій-іонних батарей теж можлива.
Як реагують на жарти Майкла Щура і "Телебачення Торонто" олігархи і президенти? Чому неприпустимих жартів не буває, навіть якщо вони від "Дизель шоу"? З кого більше любить кепкувати - Зеленського чи Медведчука? Роман Вінтонів в інтерв’ю DW про закон про мову і українськомовний Youtube, етнофольк Go_A на "Євробаченні" та "всесильність" РНБО.
Більшість "чорних" автозаправок в Україні за останні два роки демонтували або змусили легалізуватись. Утім, багато АЗС і досі економлять на безпеці або ухиляються від податків. Збитки для бюджету оцінюються мільярдами.
Громадський транспорт в Україні має стати електричним на 75 відсотків до 2030 року. Про це йдеться в урядовій транспортній стратегії. Наскільки реальна така мета? І чому виробництво електробусів в Україні є, але на дорогах їх немає?