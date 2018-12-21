"Дизельний скандал": VW виявив проблеми в новому програмному забезпеченні

Німецький автоконцерн Volkswagen повідомив про виявлення технічних проблем у програмному забезпеченні для зменшення кількості шкідливих викидів дизельних автомобілів. Вади виявили під час проведення внутрішньої перевірки, йдеться в опублікованому в неділю, 23 грудня, повідомленні прес-служби VW.

За даними VW, про виявленні недоліки "негайно" було поінформовано відповідні органи контролю автомобільного транспорту ФРН. Проблемним виявилося програмне забезпечення для дизельного двигуна EA 189, об'ємом 1,2 літра. Тож керівництво VW вирішило "поки що короткостроково припинити" вирішення проблем з викидами для двигунів цього типу. Наступні перевірки заплановані на початок січня 2019 року, зазначається в повідомленні VW.

У міністерстві транспорту ФРН повідомили журналістам агенції новин dpa, що чиновники знають про цю проблему.

Багатомільярдні витрати

Нагадаємо, "дизельний скандал", відомий ще як "дизельгейт", не вщухає вже впродовж кількох років. Від скандалу потерпіли насамперед німецькі автобудівники. Все почалося з автоконцерну Volkswagen і його дочірніх підприємств. Однак згодом, після того, як органи юстиції США, а потім і Німеччини, почали розслідування щодо VW, у поле зору слідчих потрапили й інші провідні авобудівники ФРН.

Згідно зі зробленою 22 грудня заявою керівництва Volkswagen, лише в 2018 року компанія витратила на усунення наслідків "дизельного скандалу" та пов'язані з цим видатки 5,5 мільярдів євро. Ще близько 2 мільярдів євро передбачено витратити на це 2019 року, наголосили в автоконцерні, повідомляє агенція новин Reuters.