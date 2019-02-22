"Дизельний скандал": у Німеччині розпочався процес проти Volkswagen
Проти гіганта світового автопрому позиваються загалом понад 470 тисяч власників дизельних автомобілів марки Volkswagen. Власники авто вимагають від компанії компенсації, а у VW не бачать для цього підстав.
Проти Volkswagen у ФРН позиваються 470 тисяч покупців автомобілів
Вищий земельний суд у Брауншвейгу розпочав розгляд першого в історії Німеччини колективного позову автовласників проти автомобільної компанії Volkswagen. Перше судове засідання почалося зранку понеділка, 30 вересня. До позову приєдналися більш ніж 470 тисяч власників дизельних автомобілів марки Volkswagen.
Позивачі вимагають від найбільшої автомобільної компанії ФРН відшкодувати їм збитки за завдану шкоду через маніпуляції з показниками шкідливих викидів дизельних двигунів. Натомість у самій компанії не вбачають підстав для виплати відшкодувань, аргументуючи це тим, що автомобілі постійно використовувалися покупцями як транспортні засоби, повідомляє інформагенція AFP.
За оцінками експертів, судовий процес в цій справі може тривати кілька років. Натомість адвокати, які представляють інтереси позивачів, переконані, що розгляд можна завершити значно швидше. В самій компанії теж не бачать підстав для затягування процесу.
Можливість пред'явлення колективного позову, про який ідеться, запроваджена в німецькому цивільному праві з 1 листопада 2018 року з огляду на дію в ЄС з 2013 року європейських принципів захисту прав споживачів, відомих як New Deal for Consumers.
На відміну від поширених у США колективних позовів, за якими захисту підлягають інтереси групи осіб, у німецькому праві підставою для пред'явлення такого позову має бути порушення прав конкретного суб'єкта.
Приводом для запровадження в законодавстві Німеччини можливості колективного позову став "дизельний скандал" 2015 року. Тодішнє керівництво міністерства юстиції та захисту прав споживачів пояснювало, що людям необхідно надати можливість без великих витрат на правові послуги уможливити захист своїх прав щодо діяльності концерну VW. Дата набуття законом чинності була пов'язана з тим, що до 1 січня 2019 року спливав трирічний термін позовної давності для вирішення питань з концерном у судовому порядку. У вересні 2018 року Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів (VZBV) та Загальний німецький клуб автомобілістів (ADAC) заявили, що спільно пред'являть відповідний колективний позов до VW.
Нагадаємо, як встановило розслідування у США, компанія VW у 2006 році почала розробку нового дизельного двигуна, який мав відповідати жорстким екологічним вимогам, що набули чинності в США у 2007 році. Топменеджмент автоконцерну анонсував виробництво "чистого дизеля", однак у ході розробки стало зрозуміло, що це неможливо.
Зрештою, інженери VW створили програмне забезпечення, що розпізнавало режим роботи автомобіля: тестовий на час перевірки на відповідність екологічним стандартам або реальний на час використання на дорозі. В залежності від цього регулювалася система керування викидами. Під час атестації автомобілі відповідали стандартам США, а насправді рівень викидів міг перевищувати їх у 40 разів.
У США автовиробник внаслідок "дизельного скандалу" змушений був сплатити в якості відшкодування покупцям та штрафів понад 25 мільярдів євро.
Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Перше місце - Volkswagen Tiguan
Згідно з опитуванням, німці більше полюбляють відпустку "дикунами" на автомобілі, ніж пакетні тури "все включено". За даними Федерального відомства автодорожнього транспорту (Kraftfahrt-Bundesamt), найбільш затребувані - компактні моделі позашляховиків. На першому місці - Volkswagen Tiguan. Цього року на німецькому ринку - це кожен четвертий проданий автомобіль в сегменті кросоверів.
Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Друге місце - VW T-Roc
Довжина цього компактного позашляховика від Volkswagen - 4,2 метра, що відповідає розміру невеликого хетчбека VW Polo. За дизайном він обійшов усіх своїх родичів. Експерти вважають цю модель найбільш інноваційною за зовнішнім виглядом із усієї лінійки Volkswagen. У Німеччині за перші шість місяців 2019 року пройшли реєстрацію 31302 одиниці VW T-Roc.
Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Третє місце - BMW X1
Цей автомобіль виробництва концерну BMW особливою витонченістю не відрізняється. Проте просторий салон і місткий багажник роблять його зручним для подорожей. Важливим є й те, що BMW X1 входить до переліку бюджетних позашляховиків. У Німеччині в першому півріччі 2019 року зафіксовано 20281 його нових реєстрацій - на 17 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Четверте місце - Ford Kuga
Близько 24 тисяч євро коштує цей компактний позашляховик. Однак, попри його доступну ціну, за перші шість місяців 2019 року в Німеччині зареєстровано лише 19573 його продажів - на 16 відсотків менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Утім, тут нема нічого дивного: покупці просто очікують виходу кросовера Ford Kuga третього покоління, котрий з'явиться вже цього року.
Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
П'яте місце - Mercedes GLC
При довжині 4,7 метра GLC компактним його не назвеш, його базова ціна в 46 000 євро також більше підходить для позашляховика середнього класу. За першу половину 2019 року зафіксовано 17018 нових реєстрацій GLC - на 16 відсотків менше, ніж в попередньому році.
Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Шосте місце - Skoda Karoq
Модель Karoq, позашляховика від Skoda, швидко стала бестселером у Німеччині. 15599 нових реєстрацій Karoq зафіксовано у першій половині 2019 року - на 54 відсотка більше, ніж за той же період попереднього року. І це не дивно: базова ціна Karoq в 22 500 євро відносно низька для 4,4-метрового позашляховика
Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Сьоме місце - Seat Ateca
Компактний позашляховик Ateca випустила іспанська дочірня компанія VW - і не прогадала: в період з січня по червень 2019 року зафіксовано 14 957 нових реєстрацій Ateca в Німеччині, що на 40 відсотків перевищує даний показник за аналогічний період минулого року.
Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Восьме місце - Ford Ecosport
Кроки з модернізації і рестайлінгу моделі Ford Ecosport, які були вжиті два роки тому, окупилися: продажі мініпозашляховика від компанії Ford у першій половині 2019 року різко підскочили. Ford Ecosport - автомобіль довжиною 4,10 метра, в якого у Німеччині зафіксовано 14664 нових реєстрацій. Це на 64 відсотка більше, ніж за той же період минулого року
Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Дев’яте місце - Dacia Duster
Довжина моделі Duster від фірми Dacia, дочірньої компанії Renault, - 4,3 метра, а базова ціна - всього 11000 євро. А от дані щодо витрати палива у Dacia Duster не особливо відрізняються від конкурентів. У першій половині 2019 року 13908 покупців вибрали цей позашляховик, і це були переважно приватні особи. У сегменті комерційних авто частка Dacia Duster складає всього 15 відсотків.
Топ-10 найпопулярніших позашляховиків у Німеччині
Десяте місце - BMW X3
Ані мініатюрним, ані дешевим цей позашляховик, що був розроблений в Німеччині та зібраний у США, не назвеш: його довжина - 4,7 метра, а ціна - 45000 євро. Утім, він достатньо популярний серед покупців автомобілів у Німеччині: в період з січня по червень 2019 року тут було зафіксовано 13507 нових реєстрацій BMW X3.