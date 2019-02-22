"Дизельний скандал": у Німеччині розпочався процес проти Volkswagen

Вищий земельний суд у Брауншвейгу розпочав розгляд першого в історії Німеччини колективного позову автовласників проти автомобільної компанії Volkswagen. Перше судове засідання почалося зранку понеділка, 30 вересня. До позову приєдналися більш ніж 470 тисяч власників дизельних автомобілів марки Volkswagen.

Позивачі вимагають від найбільшої автомобільної компанії ФРН відшкодувати їм збитки за завдану шкоду через маніпуляції з показниками шкідливих викидів дизельних двигунів. Натомість у самій компанії не вбачають підстав для виплати відшкодувань, аргументуючи це тим, що автомобілі постійно використовувалися покупцями як транспортні засоби, повідомляє інформагенція AFP.

За оцінками експертів, судовий процес в цій справі може тривати кілька років. Натомість адвокати, які представляють інтереси позивачів, переконані, що розгляд можна завершити значно швидше. В самій компанії теж не бачать підстав для затягування процесу.

Можливість пред'явлення колективного позову, про який ідеться, запроваджена в німецькому цивільному праві з 1 листопада 2018 року з огляду на дію в ЄС з 2013 року європейських принципів захисту прав споживачів, відомих як New Deal for Consumers.

На відміну від поширених у США колективних позовів, за якими захисту підлягають інтереси групи осіб, у німецькому праві підставою для пред'явлення такого позову має бути порушення прав конкретного суб'єкта.

Приводом для запровадження в законодавстві Німеччини можливості колективного позову став "дизельний скандал" 2015 року. Тодішнє керівництво міністерства юстиції та захисту прав споживачів пояснювало, що людям необхідно надати можливість без великих витрат на правові послуги уможливити захист своїх прав щодо діяльності концерну VW. Дата набуття законом чинності була пов'язана з тим, що до 1 січня 2019 року спливав трирічний термін позовної давності для вирішення питань з концерном у судовому порядку. У вересні 2018 року Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів (VZBV) та Загальний німецький клуб автомобілістів (ADAC) заявили, що спільно пред'являть відповідний колективний позов до VW.

Нагадаємо, як встановило розслідування у США, компанія VW у 2006 році почала розробку нового дизельного двигуна, який мав відповідати жорстким екологічним вимогам, що набули чинності в США у 2007 році. Топменеджмент автоконцерну анонсував виробництво "чистого дизеля", однак у ході розробки стало зрозуміло, що це неможливо.

Зрештою, інженери VW створили програмне забезпечення, що розпізнавало режим роботи автомобіля: тестовий на час перевірки на відповідність екологічним стандартам або реальний на час використання на дорозі. В залежності від цього регулювалася система керування викидами. Під час атестації автомобілі відповідали стандартам США, а насправді рівень викидів міг перевищувати їх у 40 разів.

У США автовиробник внаслідок "дизельного скандалу" змушений був сплатити в якості відшкодування покупцям та штрафів понад 25 мільярдів євро.