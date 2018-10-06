 ″Дизельний скандал″: до позову до Volkswagen приєднались 420 тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2019

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Новини

"Дизельний скандал": до позову до Volkswagen приєднались 420 тисяч людей

Німецьке об'єднання центрів захисту прав споживачів пропонує автомобільному концерну владнати суперечку в досудовому порядку, інакше судова справа триватиме роками.

Проти концерну позиваються сотні тисяч людей

Проти концерну позиваються сотні тисяч людей

Через "дизельний скандал" у Німеччині до колективного позову проти автомобільного концерну Volkswagen приєдналися 420 тисяч людей. Про це у суботу, 15 червня, виданню Rheinische Post повідомив голова Федерального об'єднання центрів захисту прав споживачів (VZBV) Клаус Мюллер (Klaus Müller) з посиланням на дані міністерства юстиції ФРН. Він висловив подив щодо величезної кількості людей, які приєдналися до цієї справи.

Мюллер закликав VW вступити до переговорів з VZBV, яке представляє інтереси усіх клієнтів концерну, щодо врегулювання суперечки мирним шляхом. "Якщо б Volkswagen був достатньо розумним, щоб вступити в переговори з нами щодо врегулювання, все могло б бути зроблено швидко", - наголосив він. В іншому випадку судова справа може тривати роками, що не є в інтересах автомобільного концерну.

Голова VZBV також зазначив, що Volkswagen міг би зробити своїм клієнтам, що постраждали, хорошу пропозицію. Він послався на рішення Вищого регіонального суду Кобленца, де минулого тижня позивач у справі проти VW отримав компенсацію розміром 26 тисяч євро. Це також свідчить про шанси на успіх для всіх інших позивачів, додав Мюллер.

Колективний захист прав

Можливість пред'явлення колективного позову, про який ідеться, запроваджена в німецькому цивільному праві з 1 листопада 2018 року з огляду на дію в ЄС з 2013 року європейських принципів захисту прав споживачів, відомих як New Deal for Consumers.

На відміну від колективних позовів, які відомі у США, за якими захисту підлягають інтереси групи осіб, у німецькому праві підставою для пред'явлення такого позову має бути порушення права конкретного суб'єкта.

DW.COM

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Приводом для запровадження в законодавство Німеччини можливості колективного позову став "дизельний скандал" 2015 року. Тодішнє керівництво міністерства захисту прав споживачів пояснювало, що людям необхідно надати можливість без великих витрат на правові послуги уможливити захист своїх прав щодо діяльності концерну VW. Дата набуття законом чинності була пов'язана з тим, що до 1 січня 2019 року спливав трирічний термін позовної давності для вирішення питань з концерном у судовому порядку. У вересні 2018 року VZBV та Загальний німецький клуб автомобілістів (ADAC) заявили, що спільно пред'являть відповідний колективний позов до VW.

Нагадаємо, як встановило розслідування у США, компанія VW у 2006 році почала розробку нового дизельного двигуна, який мав відповідати жорстким екологічним вимогам, що набули чинності у США у 2007 році. Топменеджмент автоконцерну анонсував виробництво "чистого дизеля", однак у ході розробки стало зрозуміло, що це неможливо.

Зрештою, інженери VW створили програмне забезпечення, яке розпізнавало режим роботи автомобіля: тестовий на час перевірки на відповідність екологічним стандартам або реальний на час використання на дорозі. В залежності від цього регулювалась система керування викидами. Під час атестації автомобілі відповідали стандартам США, а насправді рівень викидів міг перевищувати їх у 40 разів. Наслідки "дизельного скандалу" торкнулись практично усіх осіб, які придбавали дизельні автомобілі від VW.

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