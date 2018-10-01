Дзеркальна відповідь: Будапешт висилає консула України

Угорщина висилає з країни українського консула у Будапешті, заявив у четвер, 4 жовтня, міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. Це стало відповіддю на рішення Києва вислати угорського консула з українського Берегова Закарпатської області.

За словами Сіятро, він викликав амбасадорку України Любов Непоп і повідомив їй, що у консула є 72 години, щоб залишити Угорщину, повідомило видання повідомляє HVG.hu. "Україна продовжує загострювати конфлікт", - заявив він. Петер Сіярто також підтвердив погрозу блокування вступу України до Євросоюзу та НАТО, передає агенція Reuters.

Раніше у четвер українське міністерство закордонних справ оголосило консула Угорщини в Береговому Закарпатської області персоною нон ґрата. Він має залишити територію України протягом 72 годин.

Причиною дипломатичного скандалу між двома країнами стала видача паспортів Угорщини громадянам України на території консульства Угорщини в Береговому. ЗМІ оприлюднили відеозапис зі складанням присяги особами, котрі отримали угорські паспорти. На відео видно, як начебто працівники консульства закликали цих осіб приховувати своє угорське громадянство від держструктур України.

27 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом видачі українським громадянам паспортів Угорщини за статтею про державну зраду.