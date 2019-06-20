 Джонсон не виключає призупинення роботи парламенту заради Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2019

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Новини

Джонсон не виключає призупинення роботи парламенту заради Brexit

Кандидат-фаворит на посаду очільника Консервативної партії Великобританії Борис Джонсон не виключає жодних опцій заради Brexit, у тому числі призупинення роботи парламенту.

Дебати між Борисом Джонсоном (ліворуч) та Джеремі Хантом

Дебати між Борисом Джонсоном (ліворуч) та Джеремі Хантом

Ексміністр закордонних справ Великобританії та кандидат на посаду глави Консервативної партії Борис Джонсон не виключив ймовірність призупинення роботи британського парламенту заради Brexit у разі своєї перемоги у перегонах за прем'єрське крісло.

"Я не збираюсь виключати жодних варіантів. Я вважаю, що це було б абсолютно дивно на цьому етапі переговорів для Великобританії, знову ж таки, послаблювати свої власні позиції", - цитує агенція Reuters Джонсона, який заявив про це у ввечері вівторок, 9 липня, під час теледебатів з чинним міністром закордонних справ Джеремі Хантом.

Крім того, Борис Джонсон наголосив, що не пішов би у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії у випадку відтермінування виходу країни з ЄС, який запланований на 31 жовтня.

DW.COM

Кількість кандидатів на посаду голови британської Консервативної партії скоротилась до сімох. Переможець отримає крісло прем'єр-міністра країни. (13.06.2019)

Серед головних претендентів на посаду голови Консервативної партії та прем'єра Великобританії колишній та нинішній очільники МЗС Борис Джонсон і Джеремі Хант, а також міністр охорони довкілля Майкл Гоув. (11.06.2019)

"Я не хочу заохочувати ЄС провокувати мою відставку", - зазначив Джонсон. Він додав, що вважає важливим "не допустити жодних обставин, за яких нам не вдасться вийти з Євросоюзу 31 жовтня", інформує dpa.

Своєю чергою його опонент Джеремі Хант закинув Джонсону, що він не пропонує нічого, крім "сліпого оптимізму" щодо Brexit. На думку чинного глави МЗС Великобританії, той, хто пропонує вихід країни з ЄС, повинен знати усі "деталі" Brexit.

Крім того, Хант категорично відкринув можливість призупинення роботи парламенту заради Brexit. Він зазначив, що також хоче, щоб Великобританія покинула ЄС до 31 жовтня. Однак заявив, що готовий підтримати майбутнє відтермінування Brexit, якщо це допоможе досягнути угоди.

Нагадаємо, Борис Джонсон та Джеремі Хант є претендентами на посаду глави Консервативної партії Великобританії і, відповідно, на посаду прем'єр-міністра. Тепер близько 160 тисяч членів Консервативної партії голосуватимуть поштою за фіналістів. Очікується, що нового голову партії, який обійме й посаду прем'єр-міністра, оберуть до кінця липня. 

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