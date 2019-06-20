Джонсон не виключає призупинення роботи парламенту заради Brexit

Ексміністр закордонних справ Великобританії та кандидат на посаду глави Консервативної партії Борис Джонсон не виключив ймовірність призупинення роботи британського парламенту заради Brexit у разі своєї перемоги у перегонах за прем'єрське крісло.

"Я не збираюсь виключати жодних варіантів. Я вважаю, що це було б абсолютно дивно на цьому етапі переговорів для Великобританії, знову ж таки, послаблювати свої власні позиції", - цитує агенція Reuters Джонсона, який заявив про це у ввечері вівторок, 9 липня, під час теледебатів з чинним міністром закордонних справ Джеремі Хантом.

Крім того, Борис Джонсон наголосив, що не пішов би у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії у випадку відтермінування виходу країни з ЄС, який запланований на 31 жовтня.

"Я не хочу заохочувати ЄС провокувати мою відставку", - зазначив Джонсон. Він додав, що вважає важливим "не допустити жодних обставин, за яких нам не вдасться вийти з Євросоюзу 31 жовтня", інформує dpa.

Своєю чергою його опонент Джеремі Хант закинув Джонсону, що він не пропонує нічого, крім "сліпого оптимізму" щодо Brexit. На думку чинного глави МЗС Великобританії, той, хто пропонує вихід країни з ЄС, повинен знати усі "деталі" Brexit.

Крім того, Хант категорично відкринув можливість призупинення роботи парламенту заради Brexit. Він зазначив, що також хоче, щоб Великобританія покинула ЄС до 31 жовтня. Однак заявив, що готовий підтримати майбутнє відтермінування Brexit, якщо це допоможе досягнути угоди.

Нагадаємо, Борис Джонсон та Джеремі Хант є претендентами на посаду глави Консервативної партії Великобританії і, відповідно, на посаду прем'єр-міністра. Тепер близько 160 тисяч членів Консервативної партії голосуватимуть поштою за фіналістів. Очікується, що нового голову партії, який обійме й посаду прем'єр-міністра, оберуть до кінця липня.