Джонсон відкинув ідею проведення дострокових виборів

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у понеділок, 2 вересня, відкинув інформацію про плани щодо проведення дострокових виборів під час Brexit, про що раніше повідомляли ЗМІ.

"Давайте дозволимо учасникам переговорів від нашої країни займатися своєю справою (...) Я не хочу виборів, ви не хочете виборів. Давайте перейдемо до суспільного порядку денного", - заявив Джонсон під час промови перед журналістами та під крики протестувальників, які скандували "зупиніть переворот". Водночас, за даними ЗМІ, які посилаються на неназваних представників уряду, Джонсон розглядає можливість оголосити позачергові вибори 14 жовтня, якщо депутати блокуватимуть його стратегію щодо Brexit.

Тим часом Джонсон заявив, що шанси щодо укладення угоди з ЄС стосовно виходу Великобританії з євроблоку "зростають".

Раніше опозиційні партії, які виступають проти рішення Джонсона вийти з ЄС без угоди, заявили, що хочуть перенести дату Brexit з 31 жовтня 2019 року на 31 січня 2020 року.

Крім того, ситуація у самій Консервативній партії загострилася. Декілька однопартійців Джонсона не погоджуються з його варіантом виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС без угоди. Опонентів Джонсона вже попередили, що їхня поведінка може послабити позиції прем'єра, а їх самих чекатимуть наслідки. Опозиційних до поглядів прем'єра на Brexit депутатів-консерваторів можуть виключити зі списків кандидатів Консервативної партії під час наступних парламентських виборів. Про це журналістам телерадіокомпанії BBC розповів ексміністр юстиції Девід Гоук.

Нагадаємо, що 3 вересня британський парламент повернеться до роботи після літньої перерви. Раніше королева Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану Джонсоном ініціативу тимчасово призупинити роботу парламенту. Тож після дебатів 9 вересня парламент призупинить діяльність і відновить її не раніше 14 жовтня.

Осінні паузи є традиційними для роботи британського законодавчого органу і трапляються щороку. Партії використовують їх для проведення з'їздів. Цього року ці заходи тривають з 14 вересня і до 2 жовтня. Однак тепер паузу подовжено майже на два тижні, зазначає агентство новин AFP.

Багато парламентарів вже закинули Джонсону прагнення обійти таким чином спротив парламенту проти виходу Великобританії з ЄС без угоди. Тим часом уряд Джонсона вже розпочав інформаційну кампанію для населення на випадок Brexit без угоди.