Джонсон анонсував заборону продажу бензинових та дизельних авто з 2035 року

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у вівторок, 4 лютого, заявив, що з 2035 року в його країні буде заборонено продаж нових бензинових та дизельних транспортних засобів.

Оголошений план британського прем'єра передбачає заборону на продаж нових бензинових та дизельних авто на п'ять років раніше, ніж Лондон обіцяв раніше. Крім того, Джонсон хоче поширити дію цієї заборони і на продаж гібридних машин, повідомляє агенція новин AFP.

Джонсон закликав інші країни приєднатися до Великобританії та взяти на себе зобов'язання стати кліматично нейтральними до 2050 року.

До реалізації цієї мети вже погодилася долучитися британська авіаційна галузь, зокрема організація Sustainable Aviation, до складу якої входять лондонський аеропорт "Хітроу", авіаперевізники British Airways і EasyJet, авіавиробники Airbus і Boeing, а також виробник двигунів Rolls-Royce.

Компанії у цьому секторі планують використовувати менш енергоємні літаки і двигуни, а також менш згубні для довкілля види пального. Однак деякі технології в цьому секторі поки недоступні.

Утім, організації з охорони навколишнього середовища закидають авіаційній галузі окозамилювання, стверджуючи, що компанії планують досягнути кліматичної нейтральності здебільшого за рахунок підтримки "зелених" проєктів, як-от відновлення лісів та розвитку відновлюваних джерел енергії.

Великий пакет заходів щодо захисту клімату у ФРН

У листопаді 2019 року в німецькому Бундестазі ухвалили пакет заходів на захист клімату. Законодавці затвердили цільові показники для скорочення викидів в атмосферу парникових газів у різних секторах. Йдеться, зокрема, про енергетику, транспорт, сферу житлового будівництва.

До 2030 року Німеччина повинна на 55 відсотків скоротити обсяги своїх викидів двоокису вуглецю в порівнянні з 1990-м. Цей показник зараз становить 30 відсотків. До 2050 року ФРН належить повністю реалізувати стратегічну ініціативу Європейського Союзу і досягти вуглецевої нейтральності.

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