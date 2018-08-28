Джона Маккейна поховали на території військової академії, яку він закінчив

В американському місті Аннаполісі у штаті Меріленд на території Військово-морської академії США у неділю, 2 вересня, поховали сенатора Джона Маккейна, який помер 25 серпня. Похованню передувала приватна траурна церемонія для рідних та близьких померлого.

Щоб вшанувати пам'ять сенатора, уздовж автодороги, якою везли до місця поховання труну з його тілом, зібралися люди, а водії автомобілів зупинялися на узбіччі., повідомляє агентство dpa. Також сотні людей зібралися біля Військово-морської академії США в Аннаполісі, що віддати останню шану Маккейну. Під час церемонії поховання над академією пролетіла група з чотирьох винищувачів-бомбардувальників F-18.

За інформацією американських ЗМІ, Маккейна поховали поряд з його другом, адміралом Чарльзом Ларсоном, з яким він у 1958 році закінчив академію. Ларсон помер у 2014 році.

Офіційна церемонія прощання з сенатором Маккейном відбулася напередодні, 1 вересня, у Вашингтонському кафедральному соборі за участі відомих політиків зі США та усього світу.

Присутніми на церемонії були, зокрема, екс-президенти США Барак Обама, Джордж Буш-молодший та Білл Клінтон, віце-президент Майк Пенс, колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер, голова Бундестагу Німеччини Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble), президент України Петро Порошенко, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі і російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза-молодший. При цьому президента США Дональда Трампа на прощанні не було, оскільки ще до смерті Маккейн розпорядився не запрошувати чинного президента США на захід.