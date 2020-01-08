Джастін Трюдо: Є докази, що літак МАУ був збитий іранською ракетою

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявляє про наявність у канадського уряду підтверджень того, що літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), який 8 січня зазнав аварії поблизу Тегерана, був збитий іранською ракетою.

"У нас є дані розвідки від багатьох джерел, зокрема, від наших власних розвідслужб і від розвідки наших союзників, згідно з якими літак був збитий іранською ракетою "земля-повітря", - заявив канадський прем'єр. Трюдо також додав, що збиття літака "могло статися ненавмисно", повідомляє агенція AP.

Раніше у четвер низка американських ЗМІ та західних інформагентств, зокрема AP та Reuters, а також телеканали CBS та CNN і видання Newsweek, повідомили з посиланням на власні джерела, що літак МАУ під Тегераном, найбільш імовірно, був випадково збитий іранською ракетою.

Президент США Дональд Трамп у четвер також прокоментував авіакатастрофу, заявивши, що, на його думку, вона могла стати наслідком помилки. "Хтось міг припуститися помилки з того боку", - зауважив глава Білого дому, додавши, що у момент катастрофи літак пролітав над "досить небезпечним районом".

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Окрім 11 українців, на борту літака на момент катастрофи перебувало 82 іранця, 63 канадця, 10 шведів, четверо афганців, троє німців та троє британців.

У четвер секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив про те, що наразі розглядається сім версій причин аварії літака. Серед озвучених ним версій: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом, руйнування і вибух двигуна з технічних причин, вибух усередині літака внаслідок терористичного акту. Ще три версії катастрофи, за словами Данілова, поки що не розголошуються.

Між тим іранські слідчі заявили, що обидві так звані чорні скриньки з літака були знайдені, однак вони зазнали ушкоджень, тому частина записів на них втрачена. Також вони зазначили, що літак був охоплений полум'ям ще у повітрі та що екіпаж намагався повернути його в аеропорт Тегерана, однак не звертався з проханням по допомогу через радіозв'язок.

Президент Ірану Хасан Роухані у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським 9 січня запевнив у повній взаємодії іранської сторони для проведення об'єктивного розслідування та встановлення причин катастрофи літака. Роухані також пообіцяв, що його країна надаватиме групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних, які стосуються катастрофи авіалайнера.