Дефект двигуна чи таки ракета? Чому український літак зазнав катастрофи

Після катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Тегерані, що забрала життя 176 осіб, DW поговорила з експертами в галузі авіабезпеки про можливі причини катастрофи та її наслідки для міжнародної цивільної авіації.

Вже за кілька годин після аварії українського літака Boeing 737-800 влада Ірану заявила, що вона сталась через загоряння двигуна лайнера, і виключила версію теракту, наполягаючи на тому, що "жодної іншої" причини аварії Boeing, крім технічної, не було.

Водночас почали поширюватись чутки, що літак МАУ могли помилково збити іранські сили ППО. Адже катастрофа сталася практично відразу після того, як Іран завдав ракетних ударів по двох військових базах США в Іраку. З іншого боку, як пише німецька газета Süddeutsche Zeitung з посиланням на іранські ЗМІ, перед катастрофою пілоти не надавали сигналу про допомогу.

Австралійський експерт в галузі авіаційної безпеки Джефрі Томас

Вибух на борту українського Boeing

Однак відомий австралійський експерт з авіації - головний редактор видання AirlineRatings.com Джефрі Томас в інтерв'ю DW виключив можливість знищення українського літака ракетою.

"Як ми знаємо, на борту було багато іранських громадян. Тому я впевнений у тому, що він не був ціллю, по якій навмисно або випадково був відкритий вогонь (з боку Ірану. - Ред.), - заявив експерт. - З усією очевидністю, це була технічна проблема".

З точки зору Томаса, у разі потрапляння в український лайнер ракети, його б повністю рознесло на частини. Тоді ж як є любительський відеозапис, на якому видно, що літак загорівся після зльоту, говорить Томас. "На записі видно спалах, який з'являється ще до того, як літак падає на землю, після чого відбувається потужний вибух, який, очевидно, і став причиною загибелі всіх, хто перебував на борту", - коментує експерт.

Займання одного з двигунів Boeing 737-800

При цьому дані сайту для відстеження руху літаків Flightradar24 свідчать про те, що ні траєкторія польоту, ні набір літаком висоти не свідчили про наявність будь-яких проблем, наголошує Томас.

Эксперт по авиационной безопасности Тим ван Беверен

На даний час на місці аварії українського літака продовжує роботу комісія іранських експертів. За їхніми даними, один з двигунів лайнера був у повному порядку, в той час як інший мав сліди потужного спалаху, зазначає Томас. "Ми не знаємо, чому пілоти не змогли впоратися з вогнем. Після того, як зв'язок з кокпітом перервався, спілкування з ними стало неможливим", - говорить експерт.

Водночас Тім ван Беверен (Tim van Beveren) - німецький фахівець у галузі авіаційної безпеки - в інтерв'ю DW наголосив, що висновки про можливий зв'язок між катастрофою лайнера МАУ з конфліктом між США й Іраном робити поки передчасно. "Імовірно, перша інформація про результати роботи експертної комісії з'явиться лише за кілька тижнів", - говорить ван Беверен, порівнюючи розслідування причин катастрофи літака з "копітким збиранням тисяч пазлів, яке неможливо здійснити за пару годин".

За його словами, на фотографіях уламків літака видно, що пошкодження двигуна мають внутрішній характер. "Це вказує на те, що у двигуні була проблема, яка могла стати критичною на такій важливій стадії польоту, як набір висоти", - говорить експерт. Однак, якщо іранська комісія з розслідування причин авіакатастрофи дійде висновку, що причиною аварії українського Boeing міг стати зовнішній вплив, справу передадуть до інших інстанцій, додає ван Беверен.

Наскільки безпечні лайнери Boeing 737-800

За його словами, співробітники Boeing повинні отримати можливість безперешкодно обстежити місце аварії та рештки літака, незважаючи на конфлікт між Тегераном і Вашингтоном, оскільки цього вимагає Міжнародна конвенція цивільної авіації Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

"Літаки Boeing не падають з неба один за іншим", - говорить ван Беверен. Після аварії двох Boeing іншої моделі - 737 Max - в 2018-2019 роках в Індонезії та Ефіопії у виробника було багато проблем, проте зв'язок між катастрофами лайнерів 737 Max і сьогоднішньою авіакатастрофою в Ірані зовсім не очевидний, наголошує експерт. За його даними, модель Boeing 737-800 вважається дуже надійною і використовується в Німеччині багатьма авіакомпаніями.

З ним згоден і австралійський експерт Джефрі Томас. Лайнер Boeing 737-800 він називає "однією з найнадійніших на сьогоднішній день моделей, що використовуються в комерційній авіації". За даними Томаса, сьогодні в світі літають понад 7000 літаків цього типу, і вони мають "чудову статистику в області безпеки".

Літаки Boeing 737-800 в авіапарку МАУ

Як повідомив у середу на пресконференції президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне, лайнер Boeing 737-800, що розбився в Ірані, експлуатувався з 2016 року і був одним з кращих в авіапарку компанії. За словами Дихне, тільки у понеділок борт пройшов необхідну технічну перевірку, під час якої не було помічено жодних проблем.

Результати цієї перевірки, як і всю передісторію техобслуговування та інспекцій літака Boeing 373-800, що розбився в Ірані, авіакомпанія МАУ тепер повинна передати для аналізу іранській комісії, яка проводить розслідування, пояснює ван Беверен. "На даний час є інформація про те, що літак здійснив виліт з аеропорту Тегерана з затримкою в одну годину. Однак, що стало причиною цієї затримки, поки сказати не можна", - зазначає експерт.

Міжнародні авіакомпанії відмовляються від польотів над Іраном та Іраком

Тим часом стало відомо, що низка міжнародних авіакомпаній, у тому числі німецька Lufthansa, після катастрофи українського Boeing в Ірані скасували рейси до Тегерана та іракського міста Ербіль, в якому знаходиться одна з двох з військових баз США, котрі напередодні обстріляли іранці.

Раніше Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило всім зареєстрованим в Сполучених Штатах авіакомпаніям літати в повітряному просторі над Іраном, Іраком, а також Оманською і Перською затоками, попередивши про можливі помилки в ідентифікації цивільних літаків в регіоні конфлікту між США та Іраном.

"Напружена ситуація в регіоні відбивається, звичайно, і на цивільній авіації", - коментує ван Беверен, згадуючи при цьому історію малайзійського Boeing, збитого в 2014 році в Україні.

"Польоти над регіонами, в яких ведуться воєнні дії, ніколи не були безпечними. Війна поки що не була офіційно оголошена жодною зі сторін, але все-таки в ситуації, що склалася, навряд чи можна порекомендувати (цивільним літакам. - Ред.) влітати у цей повітряне простір, - каже ван Беверен. - Адже ніколи не знаєш, що може піти не так".