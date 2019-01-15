 Десятки тисяч поляків вшанували пам′ять мера Гданська | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Десятки тисяч поляків вшанували пам'ять мера Гданська

У Гданську десятки тисяч містян вийшли вшанувати пам'ять мера міста Павела Адамовича. Акція стала своєрідним маршем протесту проти ненависті.

Десятки тисяч поляків вийшли у Гданську аби віддати данину пам'яті меру ПАвелу Адамовичу

Десятки тисяч поляків вийшли у Гданську аби віддати данину пам'яті меру ПАвелу Адамовичу

Десятки тисяч поляків у Гданську та кількох інших містах країни вийшли увечері понеділка, 15 січня, на акції з вшанування пам'яті мера Гданська Павела Адамовича, інформує KNA. Марш після фатального нападу, що призвів до загибелі Адамовича, перетворився на своєрідний протест проти ненависті у суспільстві.

Під час масового зібрання у Гданську голова Європейської Ради Дональд Туск закликав усіх поляків до взаємоповаги. "Дорогий Павле, ми обіцяємо тобі, що ми захистимо наш Гданськ, нашу Польщу і нашу Європу від ненависті і презирства задля тебе, задля всіх нас", - зазначив Туск, виступаючи перед тисячами людей, котрі прийшли вшанувати пам'ять загиблого мера Гданська.

Президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький відвідали поминальну службу по Адамовичу у Кафедральному соборі Варшави увечері 14 січня.

Нагадаємо, що міський голова Гданська Павел Адамович отримав ножове поранення під час благодійного концерту у місті 13 січня. Нападник увірвався на сцену під час фіналу концерту і кілька разів вдарив політика ножем. Мер отримав дуже серйозні поранення: травму серця, ушкодження діафрагми, рани органів черевної порожнини. Попри тривалу боротьбу медиків за урятування його життя, Павел Адамович помер 14 січня.

 

DW.COM

Лікарі борються за життя мера Гданська після нападу

Міський голова Гданська Павел Адамович переніс тривалу операцію, однак перебуває у критичному стані. Напередодні злочинець вдарив Адамовича ножем під час благодійного концерту. (14.01.2019)  

Мер Гданська помер після нападу

Лікарям не вдалося врятувати життя міського голови Гданська Павла Адамовича, на якого напередодні було скоєно напад на благодійному концерті. Він помер після п'ятигодинної операції. (14.01.2019)  

Реклама

Докладно

Порт Маріуполя

Клімкін з колегами не зміг потрапити до Маріуполя

Очільник МЗС України з колегами з Литви, Латвії, Естонії та Польщі через складні погодні умови змушений був відмовитись  

51% акцій проекту належать Газпрому, решта - німецьким компаніям E.ON та Wintershall, нідерландській Gasunie та французькій Engie

Санкції США за "Північний потік-2": що думають німці (відео)

США погрожують санкціями учасникам проекту "Північний потік-2". Як реагує Німеччина і чи враховані інтереси України?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  