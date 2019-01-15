Десятки тисяч поляків вшанували пам'ять мера Гданська

Десятки тисяч поляків у Гданську та кількох інших містах країни вийшли увечері понеділка, 15 січня, на акції з вшанування пам'яті мера Гданська Павела Адамовича, інформує KNA. Марш після фатального нападу, що призвів до загибелі Адамовича, перетворився на своєрідний протест проти ненависті у суспільстві.

Під час масового зібрання у Гданську голова Європейської Ради Дональд Туск закликав усіх поляків до взаємоповаги. "Дорогий Павле, ми обіцяємо тобі, що ми захистимо наш Гданськ, нашу Польщу і нашу Європу від ненависті і презирства задля тебе, задля всіх нас", - зазначив Туск, виступаючи перед тисячами людей, котрі прийшли вшанувати пам'ять загиблого мера Гданська.

Президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький відвідали поминальну службу по Адамовичу у Кафедральному соборі Варшави увечері 14 січня.

Нагадаємо, що міський голова Гданська Павел Адамович отримав ножове поранення під час благодійного концерту у місті 13 січня. Нападник увірвався на сцену під час фіналу концерту і кілька разів вдарив політика ножем. Мер отримав дуже серйозні поранення: травму серця, ушкодження діафрагми, рани органів черевної порожнини. Попри тривалу боротьбу медиків за урятування його життя, Павел Адамович помер 14 січня.