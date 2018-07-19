Десятки тисяч велосипедистів провели велопробіг у центрі Берліна

В Берліні у неділю, 2 червня, десятки тисяч велосипедистів влаштували велопробіг до Колони перемоги, що у центрі парку Тіргартен, з вимогою змінити підходи до організації дорожнього руху.

Велосипедисти біля Колони перемоги у берлінському парку Тіргартен

Таку акцію щороку організовує Німецький клуб велосипедистів (ADFC), вимагаючи обмеження автомобільного руху у містах Німеччини. Організатори акції вважають, що інфраструктура міст та плани щодо її розвитку насамперед слугують інтересам автовласників. На думку велосипедистів, політики та адміністрації міст повинні приділяти більшу увагу розвитку саме велосипедної інфраструктури.

За даними організаторів, цьогоріч в акції в Берліні взяли участь 90 тисяч велосипедистів. Через акцію було обмежено рух автомобільного транспорту по всьому Берліну.