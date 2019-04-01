 Десятки пожежників загинули у Китаї при гасінні лісових пожеж | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2019

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Новини

Десятки пожежників загинули у Китаї при гасінні лісових пожеж

Під час гасіння лісових пожеж у китайській провінції Сичуань загинуло 30 вогнеборців. Ще кілька осіб вважаються зниклими безвісти.

Вогнеборці під час гасіння лісової пожежі у Китаї (фото з архіву)

Вогнеборці під час гасіння лісової пожежі у Китаї (фото з архіву)

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Під час акції "жовтих жилетів" протестувальники пограбували та спалили численні магазини та ресторани на Єлисейських полях та прилеглих вулицях у Парижі. (16.03.2019)

Підсудні німецькі пожежники зізналися, що підпалювали машини і будинки тому, що їм подобалося їх гасити. Нині трьом чоловікам загрожує ув'язнення і чималий штраф. (23.10.2018)

30 пожежників загинули під час гасіння лісових пожеж у провінції Сичуань на південному заході Китаю, повідомили у понеділок, 1 квітня, у надзвичайних службах країни.

Лісові пожежі розпочалися у суботу, 30 березня, у віддалених гірських районах провінції на висоті близько чотирьох тисяч метрів над рівнем моря. Для боротьби з пожежами було відправлено близько 700 пожежників. Згодом близько 30 з них були відрізані вогнем від решти після раптової зміни напрямку вітру, і зв'язок з ними було втрачено. У понеділок спочатку були знайдені тіла 26 осіб, а згодом знайши тіла й інших зниклих безвісти, інформує агенція AFP.

У неділю, 31 березня, пожежникам вдалося локалізувати іншу лісову пожежу у провінції Шаньсі на півночі КНР. Тут було евакуйовано дев'ять тисяч місцевих жителів, проте обійшлося без жертв.

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