Десятки пожежників загинули у Китаї при гасінні лісових пожеж

30 пожежників загинули під час гасіння лісових пожеж у провінції Сичуань на південному заході Китаю, повідомили у понеділок, 1 квітня, у надзвичайних службах країни.

Лісові пожежі розпочалися у суботу, 30 березня, у віддалених гірських районах провінції на висоті близько чотирьох тисяч метрів над рівнем моря. Для боротьби з пожежами було відправлено близько 700 пожежників. Згодом близько 30 з них були відрізані вогнем від решти після раптової зміни напрямку вітру, і зв'язок з ними було втрачено. У понеділок спочатку були знайдені тіла 26 осіб, а згодом знайши тіла й інших зниклих безвісти, інформує агенція AFP.

У неділю, 31 березня, пожежникам вдалося локалізувати іншу лісову пожежу у провінції Шаньсі на півночі КНР. Тут було евакуйовано дев'ять тисяч місцевих жителів, проте обійшлося без жертв.