Десятки дітей загинули в Ємені внаслідок авіаудару арабської коаліції

В Ємені авіаудар арабської коаліції під проводом Саудівської Аравії у четвер, 9 серпня, влучив у шкільний автобус. За даними міністерства охорони здоров'я підконтрольної повстанцям-хуситам частини країни, загинули 39 осіб, понад 40 дістали поранення, повідомляє агентство dpa. Більшість із загиблих та поранених - діти.

Повідомлення підтверджує і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ). За його інформацією, авіаудару було завдано по одному з ринків у провінції Саада. "Чимало людей убито, ще більше поранено, більшість - молодші за 10 років", - цитує інформагенція Reuters голову делегації МКЧХ в Ємені Йоганнеса Брувера.

У МКЧХ повідомляють, що в підтримувані ним госпіталі доправлено десятки загиблих та поранених. При цьому в організації наголосили на необхідності захисту цивільних під час конфлікту відповідно до міжнародного права.

Війна у Ємені точиться між, з одного боку, повстанцями-хуситами, які контролюють столицю і низку північних регіонів найбіднішої країни арабського світу, та, з другого боку, міжнародно визнаним урядом, який користується військовою підтримкою саудитів. Внаслідок війни, яка триває уже три роки, загинули 10 тисяч людей. Іще два мільйони стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Війна призвела до тяжкої гуманітарної кризи в Ємені, зокрема до епідемії холери та браку харчових продуктів.